Maracanã renova com técnico Júnior Cearense até 2026

Júnior Cearense seguirá como técnico do Maracanã. O clube fez o anúncio da renovação com o profissional nesta segunda-feira (8). O vínculo vai até o fim de 2026. O profissional vai comandar a equipe na Taça Fares Lopes deste ano e nos desafios do próximo ano.

O treinador chegou ao Bicolor Metropolitano na temporada de 2024. O clube, que completou 20 anos em 2025, terminou o Campeonato Cearense em terceiro lugar, superando o tradicional Ferroviário por 2 a 1.

Ao todo, nesta temporada, Júnior Cearense já comandou a equipe em 30 partidas. Foram oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. A Taça Fares Lopes terá início no dia 25 de outubro com previsão de término de 29 de novembro.

Caso vença a competição, o grupo pode conseguir uma vaga na Copa do Brasil. O time atuou na competição pela primeira vez este ano e passou por Ferroviário e Ceilândia e foi eliminado pelo Internacional na terceira fase.