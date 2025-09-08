Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maracanã renova com técnico Júnior Cearense até 2026

Equipe volta a campo para a Taça Fares Lopes

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:14)
Jogada
Legenda: Júnior Cearense, técnico do Maracanã
Foto: Thales Castro/Maracanã

Júnior Cearense seguirá como técnico do Maracanã. O clube fez o anúncio da renovação com o profissional nesta segunda-feira (8). O vínculo vai até o fim de 2026. O profissional vai comandar a equipe na Taça Fares Lopes deste ano e nos desafios do próximo ano. 

O treinador chegou ao Bicolor Metropolitano na temporada de 2024. O clube, que completou 20 anos em 2025, terminou o Campeonato Cearense em terceiro lugar, superando o tradicional Ferroviário por 2 a 1. 

Ao todo, nesta temporada, Júnior Cearense já comandou a equipe em 30 partidas. Foram oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. A Taça Fares Lopes terá início no dia 25 de outubro com previsão de término de 29 de novembro. 

Caso vença a competição, o grupo pode conseguir uma vaga na Copa do Brasil. O time atuou na competição pela primeira vez este ano e passou por Ferroviário e Ceilândia e foi eliminado pelo Internacional na terceira fase. 

Assuntos Relacionados
Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Kervin Andrade se despede do Fortaleza em carta emocionada para clube e torcida; veja

Jogador de 20 anos foi negociado com o Maccabi Tel Aviv

Crisneive Silveira Há 10 minutos

Jogada

Maracanã renova com técnico Júnior Cearense até 2026

Equipe volta a campo para a Taça Fares Lopes

Crisneive Silveira Há 50 minutos

Jogada

FCF define tabela da 2ª Fase do Cearense Sub-20; veja confrontos

Oito equipes estão na luta pelo título

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Fortaleza x Vitória: mais de 14 mil torcedores confirmam presença em duelo da Série A

Equipes se enfrentam no dia 13, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Pedro Henrique está há quatro meses sem marcar gol e dar assistência

Jogada

Pedro Henrique está há quatro meses sem fazer gol e dar assistência pelo Ceará

Atacante chegou como um dos principais reforços do Vozão para 2025

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Goleiro morre logo após defender pênalti durante jogo de futsal, no Pará

Edson, conhecido como Pixé, participava de jogo na cidade de Augusto Corrêa

Redação 08 de Setembro de 2025