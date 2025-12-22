Ex-jogador de Ceará e Sport, Roger Silva é o novo técnico do Leão da Ilha para 2026

Roger Silva, ex-jogador do Ceará e do Sport, é o novo técnico do time pernambucano. A equipe será a sétima comandada pelo profissional de 40 anos. O acordo foi fechado nesta segunda-feira (22). O anúncio ainda não foi feito pelo Leão da Ilha, mas a informação foi dada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Ele deve se apresentar ao clube nos próximos dias para iniciar os trabalhos de preparação com foco em 2026. Para contar com Roger, a diretoria do clube vai pagar uma multa de R$ 180 mil ao Londrina, que aguarda o depósito do valor.

Antes de conquistar o acesso à Segunda Divisão do Brasileiro com o Londrina nesta temporada, ele também subiu com o Athletic-MG, no ano passado. As duas equipes foram vice-campeãs da Série C. Roger iniciou a carreira como técnico em 2021, na Inter de Limeira (duas passagens). Também liderou Pouso Alegre-MG, Manaus e Primavera-SP.

Como atleta, passou pelo clube cearense em 2019. Na época, atuou em 19 partidas, com cinco gols e três assistências. No Leão da Ilha, foram duas passagens. Na primeira, ergueu o troféu da Copa do Brasil em 2008. Já em 2013 foi vice-campeão pernambucano.