Renato Paiva sobre passagem pelo Fortaleza: 'Ninguém pode ser avaliado com um mês de trabalho'
Treinador deu entrevista ao jornal português 'A Bola' e falou rapidamente sobre sua passagem pelo time cearense
O técnico português Renato Paiva concedeu uma entrevista ao jornal de seu país, "A Bola", onde abordou, entre diversos temas, sua passagem relâmpago pelo Fortaleza em 2025.
Em entrevista no canal do jornal, o treinador mostrou-se irritado com o curto período dirigindo o Fortaleza na Série A, após a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Eu prometi a mim mesmo e vou cumprir: sobre o Fortaleza não vou falar. Ninguém pode ser avaliado com um mês de trabalho. Me perguntaram como foi ser técnico do Fortaleza e eu disse que ninguém é técnico em um mês. Portanto, não falar. Está no meu currículo, tive um contrato, fiz jogos, mas ninguém é profissional de nada em um mês de trabalho".
Paiva ficou cerca de um mês e meio no clube. O português foi anunciado no dia 17 de julho e foi demitido no dia 2 de setembro.
Foram apenas 10 jogos, apenas uma vitória - seis derrotas, três empates - e 20% de aproveitamento comandando o Leão.
Após a queda de Paiva, o Leão contratou o argentino Martín Palermo, reagindo na Série A e chegando com chances de permanência na última rodada, mas caiu ao perder para o Botafogo no Nílton Santos por 4x2.
JOGOS DE PAIVA NO FORTALEZA
- Fortaleza 1x1 Bahia
- Fortaleza 3x1 RB Bragantino
- Grêmio 2x1 Fortaleza
- Corinthians 1x1 Fortaleza
- Fortaleza 0x5 Botafogo
- Fortaleza 0x0 Vélez Sarsfield (Libertadores)
- Fluminense 2x1 Fortaleza
- Vélez Sarsfield 2x0 Fortaleza (Libertadores)
- Fortaleza 0x1 Mirassol
- Internacional 2x1 Fortaleza