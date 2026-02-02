Olympiacos empresta Gustavo Mancha a time português; Fortaleza segue com percentual

Gustavo Mancha vai defender o Rio Ave, de Portugal. O jogador, que pertence ao Olympiacos, ficará no novo clube até o fim de junho deste ano. O atleta viaja nesta segunda-feira (2) para o país. O Fortaleza segue com 15% dos direitos econômicos do defensor. A informação foi dada pelo ge.

O zagueiro de 21 anos foi vendido ao clube grego por cerca de R$ 28,3 milhões ano passado. O atleta atuou em oito partidas com a equipe. O jogador precisaria atuar em 30 jogos para ativar a bonificação prevista em contrato, de 500 mil euros (R$3,1 milhões). O Palmeiras, ex-time dele, também receberia um percentual da negociação.

O jogador chegou ao Pici em 2019, no Sub-15. Em 2025, subiu para o profissional e logo conquistou espaço, garantindo titularidade absoluta na zaga do Tricolor. O jovem atleta também chegou a ser sondado pelo Bologna, da Itália.

O Fortaleza volta a campo no domingo (8), quando enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei do ano. O duelo, válido pela segunda fase do Campeonato Cearense, será na Arena Castelão. A partida terá início às 18h (de Brasília).