Fortaleza acerta venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos; Veja valores

Jogador já viaja nesta sexta-feira (29) para a Grécia. Tricolor ficará com 15% dos direitos econômicos

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:34)
Jogada
Legenda: Fortaleza ganhará bônus por performance de Mancha no Olympiacos
Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC

O Fortaleza acertou a venda do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia. O valor do negócio é de 4,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 28,3 milhões, porém o Tricolor ainda poderá receber 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) por performance do atleta no clube grego. O defensor já viaja nesta sexta-feira (29) para o novo clube.

O tempo de contrato de Mancha com o Olympiacos é de 4 anos e o Fortaleza segue com 15% dos direitos econômicos do jogador (antes tinha 70% e o Palmeiras 30%). Desde a primeira sondagem até o fechamento do negócio, foram quatro meses de conversas envolvendo o staff do jogador e os dois clubes.

Dos R$ 28,3 milhões da venda, o Fortaleza ficará R$ 19,81 milhões, enquanto o Palmeiras, que vendeu todo o percentual que possuía, receberá R$ 8,49 milhões.

No Pici desde 2019, começando no Sub-15, Gustavo Mancha subiu para o time profissional do Fortaleza em 2025 e conquistou espaço rapidamente, garantindo titularidade absoluta na zaga do Tricolor. Com apenas 21 anos de idade, o defensor também foi sondado pelo Bologna, da Itália, que chegou a enviar representantes para observar o atleta de perto.

