Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Emocionado, Haroldo Martins pede desculpas após rebaixamento do Ceará: 'Muito dificil'

CEO do clube compara queda do Ceará a perda de ente querido

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:59)
Jogada
Legenda: Haroldo se emocionou após rebaixamento do Ceará
Foto: Reprodução

Com o rebaixamento do Ceará definido após a 38ª rodada da Série A neste domingo (7), Haroldo Martins, CEO de futebol do clube e Ernando Uchôa, vice-presidente e diretor de futebol  realizaram um pronunciamento oficial.  

Emocionado, Haroldo Martins pediu desculpas ao torcedor alvinegro.

"Não há nenhuma palavra que justifique o rebaixamento, nada que que se fale sobre trabalho anterior, o que foi feito, se o principal objetivo do clube foi alcançado. Sei o que o torcedor está sentindo, porque eu também sinto. Pessoalmente eu estou sentindo o mesmo sentimento que tive com a perda de um ente querido. Muito dificil", lamentou, Haroldo. 

Ceará vai se reerguer

Em seguida, Haroldo afirmou que é uma crueldade a forma que o clube foi rebaixado, mas que o Ceará irá se reerguer:

"O clube vai seguir, tem uma estrutura de trabalho, tem o seus processos, vai continuar. E em 20 dias com o trabalho efeitivo pensando no próximo ano com elenco, planejamento. Eu queria deixar um pedido de perdão, não entendo e compreender tamanha crueldade de passar um campeonato inteiro, de uma forma e de última rodada acontecer isso, obvio  tem erro nosso. Falando do fundo do meu coração, perdão a cada torcedor, aos meus filhos, a minha esposa, a cada funcionário do Ceará, garantir que o clube continua, forte, e voltará forte, o Ceará é assim, não deixou de lutar, nem nos piores momentos, ano de reconstrução, buscar de novo a volta a Série A".

Assuntos Relacionados

Jogada

Emocionado, Haroldo Martins pede desculpas após rebaixamento do Ceará: 'Muito dificil'

CEO do clube compara queda do Ceará a perda de ente querido

Redação Há 36 minutos
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei

Jogada

Rebaixamentos de Ceará e Fortaleza muda cearenses da Copa do Brasil; veja classificados

Ao todo, quatro times cearenses irão disputar a competição

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Sem Ceará e Fortaleza, veja times que jogarão a Série A do Brasileiro em 2026

Com o encerramento da edição 2025, os 20 clubes foram definidos

Vladimir Marques Há 2 horas
Torcedores de Ceará e Fortaleza lamentam resultado

Jogada

Futebol cearense vive o dia mais triste na história com rebaixamento de Ceará e Fortaleza juntos

Não há explicação plausível para tamanha decepção; mas sempre há esperança que dias melhores retornem

Gustavo de Negreiros 07 de Dezembro de 2025

Jogada

Ceará e Fortaleza são rebaixados para Série B após derrotas em último jogo do Brasileirão de 2025

Futebol cearense não terá representantes na elite em 2026

João Bandeira Neto 07 de Dezembro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Palmeiras e é rebaixado para a Série B

Vozão caiu ficando apenas uma rodada no Z4

Vladimir Marques 07 de Dezembro de 2025