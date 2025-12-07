Emocionado, Haroldo Martins pede desculpas após rebaixamento do Ceará: 'Muito dificil'

Com o rebaixamento do Ceará definido após a 38ª rodada da Série A neste domingo (7), Haroldo Martins, CEO de futebol do clube e Ernando Uchôa, vice-presidente e diretor de futebol realizaram um pronunciamento oficial.

Emocionado, Haroldo Martins pediu desculpas ao torcedor alvinegro.

"Não há nenhuma palavra que justifique o rebaixamento, nada que que se fale sobre trabalho anterior, o que foi feito, se o principal objetivo do clube foi alcançado. Sei o que o torcedor está sentindo, porque eu também sinto. Pessoalmente eu estou sentindo o mesmo sentimento que tive com a perda de um ente querido. Muito dificil", lamentou, Haroldo.

Ceará vai se reerguer

Em seguida, Haroldo afirmou que é uma crueldade a forma que o clube foi rebaixado, mas que o Ceará irá se reerguer:

"O clube vai seguir, tem uma estrutura de trabalho, tem o seus processos, vai continuar. E em 20 dias com o trabalho efeitivo pensando no próximo ano com elenco, planejamento. Eu queria deixar um pedido de perdão, não entendo e compreender tamanha crueldade de passar um campeonato inteiro, de uma forma e de última rodada acontecer isso, obvio tem erro nosso. Falando do fundo do meu coração, perdão a cada torcedor, aos meus filhos, a minha esposa, a cada funcionário do Ceará, garantir que o clube continua, forte, e voltará forte, o Ceará é assim, não deixou de lutar, nem nos piores momentos, ano de reconstrução, buscar de novo a volta a Série A".