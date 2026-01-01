Como chega o Ferroviário para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

O Ferroviário será um dos representantes cearenses na Copinha 2026, ao lado de Ceará, Fortaleza e Quixadá. O Tubarão da Barra integrará o Grupo 30 da competição, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP), com o time sede, o Ibrachina, além de Bangu e Santo André.

A equipe sub-20, que terá 20 atletas na delegação, é comandada pelo treinador Felipe Macau. A lista reúne jogadores formados no próprio clube e destaques das últimas temporadas.

Jogos do Ferroviário

4 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Ferroviário

7 de janeiro, 15h15: Ferroviário x Bangu

10 de janeiro, 13h: Santo André x Ferroviário

Lista de atletas do Ferroviário para a Copinha

Goleiros

Gabriel Silva – 2007

Tino – 2009

Zagueiros

Felipe Freitas – 2006

João Kayky- 2006

Robson Tardele- 2007

Saulo Silvano- 2007

Laterais

João Mário – 2008

Nathanael – 2007

Yure Lemos – 2006

Volantes

J. Ryan – 2007

Kayque Canuto – 2006

Meias

Belarmino – 2006

Brayan – 2005

Diotti – 2005

Francisco Willyam – 2008

Atacantes

Axel Gabriel – 2010

Endrio – 2006

Iago Honorato – 2005

Israel – 2007

Paulo Ricardo – 2005