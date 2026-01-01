Como chega o Ferroviário para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela
Tubarão da Barra estreia no dia 4
O Ferroviário será um dos representantes cearenses na Copinha 2026, ao lado de Ceará, Fortaleza e Quixadá. O Tubarão da Barra integrará o Grupo 30 da competição, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP), com o time sede, o Ibrachina, além de Bangu e Santo André.
A equipe sub-20, que terá 20 atletas na delegação, é comandada pelo treinador Felipe Macau. A lista reúne jogadores formados no próprio clube e destaques das últimas temporadas.
Jogos do Ferroviário
4 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Ferroviário
7 de janeiro, 15h15: Ferroviário x Bangu
10 de janeiro, 13h: Santo André x Ferroviário
Lista de atletas do Ferroviário para a Copinha
Goleiros
Gabriel Silva – 2007
Tino – 2009
Zagueiros
Felipe Freitas – 2006
João Kayky- 2006
Robson Tardele- 2007
Saulo Silvano- 2007
Laterais
João Mário – 2008
Nathanael – 2007
Yure Lemos – 2006
Volantes
J. Ryan – 2007
Kayque Canuto – 2006
Meias
Belarmino – 2006
Brayan – 2005
Diotti – 2005
Francisco Willyam – 2008
Atacantes
Axel Gabriel – 2010
Endrio – 2006
Iago Honorato – 2005
Israel – 2007
Paulo Ricardo – 2005