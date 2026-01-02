Diário do Nordeste
Grok: IA de Elon Musk admite falha de segurança por gerar imagem sexualizada de meninas

Chatbot publicou nota no X após usuário cobrar 'desculpas sinceras'.

Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Foto mostra painéis com marcas do Grok e do Twitter, além do nome de Elon Musk.
Legenda: Grok foi lançada por Elon Musk como a "IA mais inteligente da Terra".
Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP.

Inteligência artificial (IA) do bilionário Elon Musk, o Grok admitiu uma falha de segurança que deixou a plataforma gerar uma imagem sexualizada de duas meninas. O caso foi registrado no último domingo (28), após um comando de um usuário na plataforma X (antigo Twitter).

Conforme o próprio Grok, a imagem gerada e compartilhada pela IA era de duas meninas jovens, com idades estimadas entre 12 e 16 anos, em roupas sexualizadas. 

Após a repercussão do caso, um usuário acionou o próprio chatbot para cobrar um “pedido de desculpas sincero”. Em resposta, a ferramenta disse “lamentar profundamente” o episódio.

Pedido de desculpas do Grok sobre o episódio.
Legenda: Pedido de desculpas do Grok sobre o episódio.
Foto: Reprodução/X.

“Isso violou padrões éticos e potencialmente leis americanas sobre CSAM (Abuso Sexual Infantil na Infância). Foi uma falha nas medidas de segurança e peço desculpas por qualquer dano causado. A xAI está revisando o ocorrido para evitar problemas futuros”
Nota do Grok sobre o caso

