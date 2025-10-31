Diário do Nordeste
Logos do Chat GPT.

Tecnologia

Dona do ChatGPT, OpenAI lança navegador Atlas

Nova plataforma aposta em IA integrada e mira o domínio do Google Chrome

Redação 21 de Outubro de 2025
Imagem mostra o logo da OpenAI em tom azul neon com duas pessoas manipulando seus telefones. Imagem usada para matéria sobre controle parental no ChatGPT

Tecnologia

OpenAI libera controle parental no ChatGPT; saiba como ativar recurso

Novo recurso irá notificar pais em caso de sério risco à segurança do usuário

Redação 29 de Setembro de 2025
Mark Zuckerberg, dono da Meta, coloca o novo óculos com tecnologia IA durante apresentação cheia de falhas na Califórnia

Tecnologia

Falhas em apresentação de novos óculos da Meta constrangem Mark Zuckerberg

CEO culpou problemas na conexão Wi-Fi para justificar respostas desencontradas dos novos recursos de IA

Redação 18 de Setembro de 2025
Imagem do Chat GPT para uma matéria sobre a OpenAI lançar o GPT-5, que promete mais segurança e precisão

Tecnologia

OpenAI lança o GPT-5, que promete mais segurança e precisão; saiba tudo sobre a nova versão

Novo sistema é menos bajulador e mais criativo

Redação 07 de Agosto de 2025
Imagem de tela em ícones da Meta AI e WhatsApp para matéria sobre vazamento no Google de conversas dos usuários com a inteligência artificial

Tecnologia

Conversas com a Meta AI podem aparecer no Google; veja como impedir que elas sejam indexadas

É possível se proteger do vazamento de informações na plataforma

Redação 05 de Agosto de 2025
Estudante da UFC Quixadá Guilherme Barros

Ceará

Estudantes cearenses são premiados por plataforma que usa IA para auxiliar diagnóstico médico

Guilherme Barros e Marcos Antônio Vieira cursam Engenharia da Computação na UFC Quixadá e desenvolveram o projeto em apenas quatro dias

Luana Barros 31 de Julho de 2025
foto mostra mulher em conversa com o Chat GPT

Ser Saúde

'O Chat GPT é meu terapeuta’: por que confiar na IA para desabafar pode ser perigoso à saúde mental?

Jovens têm usado a ferramenta como substituto da terapia. Brincadeira ou não, a escalada desses casos tem gerado debate sobre o uso indiscriminado da inteligência artificial

Raísa Azevedo 05 de Julho de 2025
Imagem mostra homem em um palco, possivelmente falando ao público

Opinião

Amazon implementará robôs em Centros de Distribuição do Brasil

Com 1 milhão de robôs ativos no mundo, companhia deve iniciar operações de máquinas autônomas no Brasil “no futuro próximo”

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 03 de Julho de 2025
Mulher segurando celular

Ceará

Usar IA para tratar saúde mental pode agravar quadro: ‘informações falsas, diagnósticos equivocados'

Para pacientes que já possuem acompanhamento profissional, ferramentas de Inteligência Artificial podem ser um complemento, mas, sozinhas, elas podem fornecer informações erradas e piorar casos mais graves

Gabriela Custódio e Theyse Viana 23 de Junho de 2025
Área com vegetação nativa e areia cortada por estrada em direção ao Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante

Ceará

Data Center de Caucaia tem previsão sobre consumo d’água, local de instalação e licença aprovada

Empresa diz que busca reduzir uso hídrico em empreendimento voltado para servidores de inteligência artificial

Nicolas Paulino 15 de Junho de 2025
