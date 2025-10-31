Nova plataforma aposta em IA integrada e mira o domínio do Google Chrome
Novo recurso irá notificar pais em caso de sério risco à segurança do usuário
CEO culpou problemas na conexão Wi-Fi para justificar respostas desencontradas dos novos recursos de IA
Novo sistema é menos bajulador e mais criativo
É possível se proteger do vazamento de informações na plataforma
Guilherme Barros e Marcos Antônio Vieira cursam Engenharia da Computação na UFC Quixadá e desenvolveram o projeto em apenas quatro dias
Jovens têm usado a ferramenta como substituto da terapia. Brincadeira ou não, a escalada desses casos tem gerado debate sobre o uso indiscriminado da inteligência artificial
Com 1 milhão de robôs ativos no mundo, companhia deve iniciar operações de máquinas autônomas no Brasil “no futuro próximo”
Para pacientes que já possuem acompanhamento profissional, ferramentas de Inteligência Artificial podem ser um complemento, mas, sozinhas, elas podem fornecer informações erradas e piorar casos mais graves
Empresa diz que busca reduzir uso hídrico em empreendimento voltado para servidores de inteligência artificial