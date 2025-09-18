Falhas em apresentação de novos óculos da Meta constrangem Mark Zuckerberg
CEO culpou problemas na conexão Wi-Fi para justificar respostas desencontradas dos novos recursos de IA
Uma sucessão de falhas ao vivo marcou a apresentação de Mark Zuckerberg durante a Meta Connect 2025, realizada na quarta-feira (17), na Califórnia.
No evento, a empresa anunciou três novos produtos: Ray-Ban Meta 2, Ray-Ban Display e Oakley Meta Vanguard.
Porém, as tentativas de demonstrar os óculos inteligentes resultaram em momentos constrangedores, com recursos de inteligência artificial que não funcionaram como esperado.
Sucessão de falhas
A primeira demonstração envolveu o recurso Live IA aplicado à culinária, com a participação do chef Jack Mancuso. A proposta era de que os óculos auxiliassem no preparo de um molho.
No entanto, o dispositivo não conseguiu identificar os ingredientes disponíveis e repetiu comandos sem sentido, deixando o cozinheiro sem instruções adequadas.
“O que faço primeiro?” — perguntou Mancuso, sem obter resposta. A IA respondeu como se os passos iniciais já tivessem sido concluídos, o que não havia ocorrido.
Visivelmente desconfortável, Zuckerberg atribuiu o problema à conexão Wi-Fi, arrancando risadas da plateia. “A ironia é que você passa anos desenvolvendo tecnologia e, no dia da verdade, é o Wi-Fi que te derruba”, disse ele.
Na sequência, a tentativa de apresentar o Meta Ray-Ban Display também falhou. Zuckerberg não conseguiu atender a uma videochamada no WhatsApp, feita por Andrew Bosworth, gerente de tecnologia da Meta.
“Isso é tão ruim. Eu não sei o que aconteceu. Talvez você tenha que me ligar de novo". Para encerrar, o CEO chamou o DJ Diplo para uma corrida com os novos Oakley Meta Vanguard. Antes de iniciar, ironizou os problemas anteriores:
“Agora, uma última demonstração ao vivo. Eu não aprendo, eu não aprendo". A transmissão, porém, mostrou apenas os dois correndo com os óculos, sem destacar funcionalidades específicas como câmera ou gravação.
Veja a participação do chef Jack Mancuso
Chegada ao Brasil
Apesar dos tropeços, a Meta confirmou que o Ray-Ban Meta de 2ª geração chegará ao Brasil pela primeira vez, ainda sem preço oficial.
Nos Estados Unidos, o modelo custa US$ 379 (cerca de R$ 2 mil). No Brasil, interessados poderão se inscrever no site da Ray-Ban para receber informações quando o produto estiver disponível.
Entre as melhorias estão uma bateria com duração de até oito horas e uma câmera capaz de gravar vídeos em 3K Ultra HD.