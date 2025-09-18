Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Falhas em apresentação de novos óculos da Meta constrangem Mark Zuckerberg

CEO culpou problemas na conexão Wi-Fi para justificar respostas desencontradas dos novos recursos de IA

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:52)
Tecnologia
Legenda: Zuckerberg atribuiu o problema à conexão Wi-Fi, arrancando risadas da plateia.
Foto: Nic Coury / AFP

Uma sucessão de falhas ao vivo marcou a apresentação de Mark Zuckerberg durante a Meta Connect 2025, realizada na quarta-feira (17), na Califórnia.

No evento, a empresa anunciou três novos produtos: Ray-Ban Meta 2, Ray-Ban Display e Oakley Meta Vanguard

Porém, as tentativas de demonstrar os óculos inteligentes resultaram em momentos constrangedores, com recursos de inteligência artificial que não funcionaram como esperado.

Veja também

teaser image
Mundo

Trump diz que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok e adia proibição nos EUA

teaser image
Tecnologia

WhatsApp Web fora do ar? Usuários relatam problemas com plataforma nesta quarta (17)

Sucessão de falhas

A primeira demonstração envolveu o recurso Live IA aplicado à culinária, com a participação do chef Jack Mancuso. A proposta era de que os óculos auxiliassem no preparo de um molho.

No entanto, o dispositivo não conseguiu identificar os ingredientes disponíveis e repetiu comandos sem sentido, deixando o cozinheiro sem instruções adequadas.

“O que faço primeiro?” — perguntou Mancuso, sem obter resposta. A IA respondeu como se os passos iniciais já tivessem sido concluídos, o que não havia ocorrido.

Visivelmente desconfortável, Zuckerberg atribuiu o problema à conexão Wi-Fi, arrancando risadas da plateia. “A ironia é que você passa anos desenvolvendo tecnologia e, no dia da verdade, é o Wi-Fi que te derruba”, disse ele.

Mark Zuckerberg pega o óculos com tecnoligia IA e, adando pelo palco, o coloca no rosto
Legenda: Durante o Meta Connect 2025 a empresa anunciou três novos produtos: Ray-Ban Meta 2, Ray-Ban Display e Oakley Meta Vanguard.
Foto: Reprodução

Na sequência, a tentativa de apresentar o Meta Ray-Ban Display também falhou. Zuckerberg não conseguiu atender a uma videochamada no WhatsApp, feita por Andrew Bosworth, gerente de tecnologia da Meta.

“Isso é tão ruim. Eu não sei o que aconteceu. Talvez você tenha que me ligar de novo".  Para encerrar, o CEO chamou o DJ Diplo para uma corrida com os novos Oakley Meta Vanguard. Antes de iniciar, ironizou os problemas anteriores:

“Agora, uma última demonstração ao vivo. Eu não aprendo, eu não aprendo". A transmissão, porém, mostrou apenas os dois correndo com os óculos, sem destacar funcionalidades específicas como câmera ou gravação.

Veja a participação do chef Jack Mancuso

Chegada ao Brasil

Apesar dos tropeços, a Meta confirmou que o Ray-Ban Meta de 2ª geração chegará ao Brasil pela primeira vez, ainda sem preço oficial.

Imagem oficial da Meta mostrando o modelo Ray-Ban Meta 2 em cor preta
Legenda: Meta confirmou que o Ray-Ban Meta de 2ª geração chegará ao Brasil pela primeira vez.
Foto: Divulgação / Meta

Nos Estados Unidos, o modelo custa US$ 379 (cerca de R$ 2 mil). No Brasil, interessados poderão se inscrever no site da Ray-Ban para receber informações quando o produto estiver disponível.

Entre as melhorias estão uma bateria com duração de até oito horas e uma câmera capaz de gravar vídeos em 3K Ultra HD.

Assuntos Relacionados
Imagem de um homem com expressão pensativa, trajando camisa social, gravata e suéter, em ambiente com iluminação suave e decoração de bar ou restaurante.

Zoeira

TV Globo exibe '90 Minutos no Paraíso' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18) traz drama e ação para o público de casa

A. Seraphim 18 de Setembro de 2025
A Viagem

Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Um motorista dá carona a Guiomar e Dinah.

A. Seraphim 18 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor

Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos.

A. Seraphim 18 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo

Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Samuel conversa com Rosa sobre Sofia.

A. Seraphim 18 de Setembro de 2025
Vale Tudo

Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa.

A. Seraphim 18 de Setembro de 2025
Rayane Figliuzzi e as demais competidoras da prova do fazendeiro, de a fazenda. ela está de lado, com chapéu

Zoeira

A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi vence a 1ª Prova do Fazendeiro do reality

Vencedora escapou com garantindo a imunidade do chapéu de Fazendeiro; próxima semana contará com a primeira votação da temporada

Redação 18 de Setembro de 2025