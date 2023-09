Meta anuncia óculos inteligentes que poderão fazer transmissão ao vivo no Instagram e Facebook

Mente à frente da Meta, Mark Zuckerberg anunciou, nessa quinta-feira (27), uma nova geração de óculos inteligentes, feita em parceria com a Ray-Ban e com a EssilorLuxottica. Os acessórios contarão com Inteligência Artificial (IA) e poderão, até mesmo, realizar transmissões ao vivo no Facebook e no Instagram.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, os novos modelos de óculos terão um sistema de áudio aprimorado, com direito a alto-falantes novos e conjunto de cinco microfones, que permitirão que o usuário grave áudios e sons externos.

Além disso, os consumidores conseguirão utilizar os acessórios para captar fotos e vídeos em 1080p de até 60 segundos, com uma câmera de 12 MP. Os registros poderão ser compartilhados com outras pessoas diretamente do aparelho, através de um comando de voz.

Com as melhorias, os óculos serão capazes de transmitir o que o usuário estiver observando no Facebook e no Instagram em tempo real. Durante o compartilhamento, o consumidor ainda conseguirá ver comentários e interagir com seguidores.

"As lentes inteligentes eventualmente nos permitirão reunir tudo em um formato elegante que podemos usar", afirmou Zuckerberg.

Outra novidade é a incorporação dos serviços do Meta AI, assistente de conversação da empresa, nos acessórios inteligentes. A inclusão permitirá que os consumidores possam obter informações e controlar recursos via comando de voz.

Custando 299 dólares (cerca de R$ 1.500 na cotação atual) os óculos estarão disponíveis para compra a partir do dia 17 de outubro. Até lá, usuários já podem participar da pré-venda dos aparelhos, disponível nos sites da Meta e da Ray-Ban.