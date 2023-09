ChatGPT humanizado? Inteligência artificial irá conversar com você entre 5 vozes diferentes; entenda

O ChatGPT anunciou que vai conversar com os usuários por meio de cinco vozes diferentes. O recurso permite que o chatbot responda a perguntas e comandos falados, já a partir das próximas duas semanas, conforme a plataforma de inteligência artificial OpenAI.

O recurso, no entanto, só será disponibilizado aos clientes da versão ChatGPT Plus, por 20 dólares, além de também estar presente na conta de usuários corporativos.

Ainda não se sabe como serão as vozes, mas já foram divulgados alguns nomes delas: Juniper, Breezer e Ember. A adição desse recurso permite uma versão mais "humanizada" da aplicação.

O que as vozes podem fazer?

Segundo o ChatGPT, as vozes poderão, por exemplo, ler em voz alta uma história para dormir. Durante um teste, foi possível perceber que a narração foi bem feita.

De acordo com O Globo, as vozes soam "bastante humanas", apesar do tom robótico. Uma coisa que ele se recusa, no entanto, é a cantar.

A nova atualização também vai responder perguntas sobre imagens com o recurso GPT-4. O bot pode enviar sugestões de roupas para combinar com um determinado item do qual você mandar a foto.