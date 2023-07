ChatGPT é liberado para dispositivos Android no Brasil

O ChatGPT foi liberado para dispositivos Android no Brasil nesta terça-feira (25). Conforme a OpenAI, desenvolvedora da plataforma, o aplicativo também estará disponível para usuários nos Estados Unidos, na Índia e em Bangladesh.

A versão para iOS foi lançada em maio. Antes, só era possível acessar a plataforma através do navegador. O aplicativo está disponível neste link.

O aplicativo oficial é gratuito e sincroniza o histórico entre dispositivos, além de trazer para as mais recentes melhorias de modelo da OpenAI.

Lançamento do Bard

O lançamento da versão do ChatGPT para Android ocorre cerca de duas semanas após o Bard, inteligencia artificial do Google, ser lançado no Brasil.

A ferramenta estará disponível somente no site via desktop e celular e tem mais 40 idiomas, como português, árabe, alemão, chinês, espanhol, francês e hindi.

O chat é uma tecnologia experimental que responde perguntas baseadas nos conhecimentos que ele "sabe". Ele poderá ainda escrever textos e fazer resumos, por exemplo. O sistema vai possibilitar cinco tipos de resposta: simples, longa, curta, profissional ou casual. Se você não gostar da resposta em um modo, pode alternar para outro.