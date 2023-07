Google lança a inteligência artificial Bard no Brasil; veja funções e como acessar

O Google lançou no Brasil, nesta quinta-feira (13), o Bard, chatbot gratuito de inteligência artificial concorrente do ChatGPT e que serve para redigir textos, responder perguntas e buscar informações. A chegada da ferramenta ocorre dois meses após o lançamento global. A ferramenta estará disponível somente no site via desktop e celular e tem mais 40 idiomas, como português, árabe, alemão, chinês, espanhol, francês e hindi.

O chat é uma tecnologia experimental que responde perguntas baseadas nos conhecimentos que ele "sabe". Ele poderá ainda escrever textos e fazer resumos, por exemplo. O sistema vai possibilitar cinco tipos de resposta: simples, longa, curta, profissional ou casual. Se você não gostar da resposta em um modo, pode alternar para outro.

Legenda: Página inicial do Bard faz sugestões Foto: Reprodução/Bard

"O Google tem como objetivo criar tecnologias que resolvam problemas importantes e ajudem as pessoas no dia a dia. Somos otimistas quanto ao incrível potencial da IA e de outras tecnologias avançadas para capacitar as pessoas, beneficiar amplamente as gerações atuais e futuras e trabalhar pelo bem comum. Acreditamos que essas tecnologias promoverão inovação, além de favorecer nossa missão de organizar as informações mundiais e torná-las universalmente acessíveis e úteis", informa o Google na seção de perguntas frequentes sobre o Bard,

O Bard ainda não havia sido lançado no Brasil e nas nações da União Europeia, pois o Google estava evitando ter problemas por questões regulatórias.

Com o lançamento no Brasil, novas funcionalidades foram adicionados:

Integração com imagens

Organizador de conversas

Exportar códigos

Compartilhamento de respostas em redes sociais e links

Como usar?

Para usar o Bard, é preciso ter uma conta Google e logar no site oficial do chatbot. Após isso, é só enviar comandos para dizer o que você quer que ele gere ou responda.

Ele mantém um histórico de interações, parecido com o ChatGPT. Os chats podem ser apagados, também. O Bard poderá ainda comunicar suas respostas oralmente.