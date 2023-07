O que é pani puri? Conheça a comida asiática homenageada pelo Google nesta quarta (12)

Nesta quarta-feira (12), o doogle do Google homenageia o pani puri, uma comida típica do sul da Ásia. O alimento é muito comum em toda a Índia. Em 12 de julho de 2015, um restaurante localizado em Indore entrou para os recordes ao servir o maior número de sabores de Pani Puri, com 51 opções.

O buscador fez um jogo interativo para os usuários, onde é possível ajudar uma equipe de vendedores de rua a preencher pedidos. Você pode escolher os sabores e a quantidade.

Legenda: O Google criou um jogo interativo Foto: Reprodução

O que é pani puri?

O alimento é uma pequena massa de trigo recheada com batata e grão-de-bico, especiarias como pimentas e águas saborizadas.

Ele tem diferentes nomes dependendo da região. No norte da Índia, Punjab, Jammu e Caxemira e Nova Delhi, o nome é gol gappe ou gol gappa.

Puchkas ou fuchkas é usado na Bengala Ocidente e em parte da região Bihar e Jharkhand.