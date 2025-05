Justin Bieber quebra o silêncio e nega ter sido vítima de P. Diddy no início da carreira

O cantor canadense Justin Bieber se pronunciou pela primeira vez sobre ter sido ou não uma das vítimas de Sean ‘Diddy’ Combs, conhecido como P. Diddy, e negou qualquer envolvimento com ele quando era menor de idade.

As suspeitas vieram à tona em razão de um vídeo de 2014, em que Bieber, à época com 15 anos de idade, disse ao produtor musical, que é figura forte do entretenimento americano, que eles iriam ficar "completamente loucos” por 48h.

Veja também Zoeira Rapper Chris Brown é preso no Reino Unido por suspeita de agressão em boate de luxo

“Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem”, disse Justin em comunicado a revista People.

Julgamento e acusações

Combs está sendo julgado por conspiração para extorsão, tráfico sexual por força, fraude ou coerção e transporte para prostituição. Ele se declarou inocente durante o julgamento que começou em 5 de maio.

Os crimes investigados abrangem duas décadas, de 2004 até 2024. Segundo a acusação, P. Diddy coagiu e abusou de mulheres durante anos com a ajuda de uma rede de associados e funcionários, enquanto silenciava as vítimas por meio de chantagem e violência, incluindo sequestro, incêndio criminoso e agressões físicas.

A promotoria disse que Combs usou de "poder e prestígio" como astro da música americana para induzir as vítimas a performances sexuais, sob uso de drogas, em eventos elaboradamente produzidos com profissionais do sexo, apelidados de "freak offs".