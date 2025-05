Rapper Chris Brown é preso no Reino Unido por suspeita de agressão em boate de luxo

Chris Brown, 36, foi preso nesta quinta-feira (15), em um hotel de Manchester, no Reino Unido, apontado como suspeito de agredir um homem em uma boate de Londres. A captura do rapper aconteceu na madrugada, segundo a imprensa britânica.

A agressão aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2023, durante uma festa na boate Tape, em Mayfair.

Em entrevista ao The Sun, o produtor musical Abe Diaw afirmou que Brown o atingiu na cabeça com uma garrafa e continuou as agressões com socos e chutes, mesmo quando ele já estava caído ao chão. "Me bateu na cabeça duas ou três vezes. Meu joelho também colapsou", disse. A vítima teria sido hospitalizada e chegado a ficar de muletas.

No processo contra o artista, o produtor pede US$ 16 milhões — o equivalente a cerca de R$ 89 milhões, na cotação atual.

Prisão foi durante turnê de Chris Brown na Europa

As autoridades de segurança do Reino Unido teriam sido alertadas por jornalistas do The Sun sobre a chegada do cantor a Manchester. Brown aterrissou em um jatinho particular na tarde dessa quarta-feira (14), como parte de turnê na Europa, e tem ao menos dez apresentações marcadas na região no próximo mês.

Até então, nem o cantor e nem a equipe dele fizeram declarações públicas sobre o caso.