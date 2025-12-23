Christiane Torloni nega participação no BBB 26

O nome de Christiane Torloni ganhou força nas redes sociais nesta terça-feira (23) após rumores de que a atriz estaria confirmada no elenco do Big Brother Brasil 26. A próxima edição do reality, que estreia no início de janeiro, tem movimentado os internautas com apostas sobre os integrantes do grupo camarote.

Conhecida por trabalhos marcantes em novelas como "A Viagem e Fina Estampa", Christiane passou a ser apontada por perfis no X, antigo Twitter, como um dos nomes certos da nova temporada. As especulações, no entanto, foram rapidamente descartadas por sua equipe.

Em nota ao Metrópoles, a assessoria da atriz negou qualquer negociação e explicou que ela já possui compromissos profissionais no período do programa. "A Christiane está em cartaz com a peça com o Antonio Fagundes. Não tem como fazer a peça e participar do BBB", afirmou a assessoria.

A declaração se refere ao espetáculo "Dois de Nós", estrelado por Christiane Torloni ao lado de Antonio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins. Após uma temporada na Europa, a montagem estreia em São Paulo no dia 15 de janeiro, inviabilizando a participação da atriz no confinamento.