Oscar 2026: 'Guerreiras do K-Pop' ganha prêmio de Melhor Animação

Produção concorreu ao lado de animações como 'Arco' e 'Elio'.

Redação producaodiario@svm.com.br
Imagem de Guerreiras do K-Pop para matéria sobre Oscar 2026.
Legenda: Animação foi um dos grandes sucessos da Netflix.
Foto: Divulgação.

A produção "Guerreiras do K-Pop" venceu o Oscar de "Melhor Animação" na cerimônia da 98ª edição do evento, realizada neste domingo (15). O filme acompanha um trio de cantoras que usa poderes para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.

Na época do lançamento, em 2025, chegou a liderar rankings globais da Netflix. A obra concentrou mais de 33 milhões de visualizações em apenas duas semanas, ficando no top 10 em 93 países, segundo o g1.

A cerimônia do Oscar é realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cerimônia do Oscar é realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Indicados para 'Melhor Animação' no Oscar 2026

Dentre as animações indicadas nesta categoria, estão:

  • Arco;
  • Elio;
  • Guerreiras do K-pop;
  • Little Amélie Or The Character Of Rain;
  • Zootopia 2.

Trailer de 'Guerreiras do Kpop'

