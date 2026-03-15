Oscar 2026: 'Guerreiras do K-Pop' ganha prêmio de Melhor Animação
Produção concorreu ao lado de animações como 'Arco' e 'Elio'.
A produção "Guerreiras do K-Pop" venceu o Oscar de "Melhor Animação" na cerimônia da 98ª edição do evento, realizada neste domingo (15). O filme acompanha um trio de cantoras que usa poderes para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.
Na época do lançamento, em 2025, chegou a liderar rankings globais da Netflix. A obra concentrou mais de 33 milhões de visualizações em apenas duas semanas, ficando no top 10 em 93 países, segundo o g1.
O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar.
A cerimônia do Oscar é realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Indicados para 'Melhor Animação' no Oscar 2026
Dentre as animações indicadas nesta categoria, estão:
- Arco;
- Elio;
- Guerreiras do K-pop;
- Little Amélie Or The Character Of Rain;
- Zootopia 2.
