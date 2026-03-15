Vencedores do Oscar 2026: veja lista completa de quem ganhou
Brasil concorre em cinco categorias, com "O Agente Secreto" e o diretor de fotografia Adolpho Veloso.
A 98ª edição do Oscar acontece na noite deste domingo (15), sendo apresentada novamente por Conan O'Brien. A cerimônia ocorre no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesta edição, o Brasil concorre em cinco categorias, sendo quatro apenas com o filme "O Agente Secreto" (2025), de Kleber Mendonça Filho.
Com Wagner Moura, a produção disputa nas categorias: "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator" e "Melhor Direção de Elenco".
O Brasil também está representado na categoria de "Melhor Fotografia", com uma indicação para o brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia de "Sonhos de Trem".
Categorias do prêmio
Na categoria de "Melhor Direção de Elenco", "O Agente Secreto" perdeu o prêmio para "Uma Batalha Após a Outra".
Em "Melhor Filme Internacional", perdeu a estatueta para "Valor Sentimental". Já em "Melhor Ator", Wagner Moura perdeu o prêmio para Michael B. Jordan.
Por fim, na principal categoria da noite, em "Melhor Filme", a estatueta ficou para "Uma Batalha Após a Outra".
Veja a lista completa de vencedores do Oscar 2026
*Matéria em atualização. Ao longo da premiação, os vencedores de cada categoria serão destacados em negrito.
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning
- Igna Ibsditter Lilleaas
- Amy Madigan
- Wunmi Mosaku
- Teyana Taylor
Melhor Curta de Animação
- Borboleta
- Forevergreen
- A Garota Que Chorava Pérolas
- Retirement Plan
- As Três Irmãs
Melhor Figurino
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Melhor Maquiagem
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- Coração de Lutador: The Smahing Machine
- A Meia-Irmã Feia
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Curta-Metragem
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers*
- Two People Exchanging Saliva*
*Categoria teve dois vencedores.
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após A Outra
- Sonhos de Trem
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon
- Foi Apenas Um Acidente
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro
- Jacob Elordi
- Delroy Lindo
- Sean Penn
- Stellan Skarsgård
Melhor Direção de Elenco
- O Agente Secreto
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Canção Original
- "Dear Me"
- "Golden"
- "I Lied to You"
- "Sweet Dreams of Joy"
- "Train Dreams"
Melhor Documentário
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Melhor Documentário em Curta-Metragem
- All The Empty Rooms
- Armed Only With a Camera
- Children No More
- The Devil Is Busy
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto
- Foi Apenas Um Acidente
- Valor Sentimental
- Sirāt
- A Voz de Hind Rajab
Melhor Animação
- Arco
- Elio
- Guerreiras do Kpop
- Little Amélie Or The Character Of Rain
- Zootopia 2
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Montagem
- F1
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Som
- F1
- Frankenstein
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
- Sirāt
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Jurassic World: Recomeço
- O Ônibus Perdido
- Pecadores
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Ator
- Wagner Moura
- Timothée Chalamet
- Leonardo DiCaprio
- Ethan Hawke
- Michael B. Jordan
Melhor Atriz
- Jessue Buckley
- Rose Byrne
- Kate Hudson
- Renate Reinsve
- Emma Stone
Melhor Direção
- Chloe Zhao
- Josh Safdie
- Paul Thomas Anderson
- Joachim Trier
- Ryan Coogler
Melhor Filme
- O Agente Secreto
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem