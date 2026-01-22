Oscar 2026: brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Oscar de Melhor Fotografia

O paulista Adolpho Veloso foi indicado a Melhor Fotografia no Oscar de 2026. O reconhecimento foi pelo trabalho no filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.

O drama de época é baseado em uma obra literária de Denis Johnson. Veículos especializados em previsões dos indicados ao prêmio, como Variety e The Hollywood Reporter, apostaram na presença de Veloso na lista final.

Em prêmios prévios da temporada, o trabalho do brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards e foi reconhecido por outros eventos e associações de crítica estrangeira.

Os créditos anteriores de Adolpho incluem produções como a portuguesa "Mosquito" (2020) e a brasileira "Rodantes", além de videoclipes como "Ameianoite", de Pabllo Vittar e Gloria Groove, e "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer", de BK.

Sobre o filme

Baseado em obra de Denis Johnson, "Sonhos de Trem" acompanha Robert Grainer, um homem comum que trabalha no oeste americano no começo do século XX.

Entre trabalhos braçais e a construção de uma família, ele luta para se adaptar aos contextos coletivos e pessoais do período.

Veja o trailer