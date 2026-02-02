Com Bad Bunny, Kendrick Lamar e brasileiros, veja vencedores do Grammy 2026

Considerado a maior premiação da música norte-americana, o Grammy 2026 aconteceu na noite desse domingo (1º) em Los Angeles (EUA). O cantor porto-riquenho Bad Bunny conquistou o principal gramofone da noite, que teve ainda prêmio para brasileiros.

Ele venceu três categorias, incluindo a de Melhor Álbum do ano com o disco "Debí Tirar Más Fotos", no qual homenageia a terra natal, Porto Rico, território pertencente aos Estados Unidos. Gravada em espanhol, a obra tem forte influência da cultura latina, raízes destacadas pelo artista no discurso de agradecimento.

"Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que tiveram que deixar suas casas para seguir os seus sonhos. A todos os latinos do mundo, a todos os artistas que vieram antes, que mereciam este prêmio. Muito obrigado", agradeceu Bad Bunny, em espanhol.

O maior vencedor da noite foi o norte-americano Kendrick Lamar, que ganhou cinco gramofones. No acumulado, ele ultrapassou a marca de Jay-Z e se tornou o rapper mais premiado da história do Grammy.

Legenda: Ao todo, Kendrick Lamar acumula 26 gramofones. Foto: KEVIN WINTER/GETTY IMAGES VIA AFP.

No evento, os irmãos brasileiros Caetano Veloso e Maria Bethânia ainda levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global pelo disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo".

A seguir, confira os principais indicados e vencedores da premiação, conforme informações do portal g1.

Veja vencedores do Grammy 2026

Álbum do ano

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA (vencedor)

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do ano

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish (vencedor)

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Melhor performance pop solo

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young (vencedor)

Melhor álbum pop vocal

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga (vencedor)

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Melhor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (vencedor)

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Melhor artista revelação

Olivia Dean (vencedora)

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Melhor álbum de rap

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar (vencedor)

Chromakopia – Tyler, the Creator

Melhor álbum de música global

Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness — Burna Boy

Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti

Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy

Korwar

Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia (vencedor)

Melhor álbum de pop tradicional

Wintersongs — Laila Biali

The Gift of Love — Jennifer Hudson

Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile

Harlequin — Lady Gaga

A Matter of Time — Laufey (vencedor)

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Melhor capa de álbum

Chromakopia — Tyler, the Creator (vencedor)

The Crux — Djo

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Glory — Perfume Genius

Moisturizer — Wet Leg

Melhor música de rap

“Anxiety” — Doechii

“The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire

“Sticky” — Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

“TGIF” — GloRilla

“TV Off” —Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay (vencedor)

Melhor álbum de R&B

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mutt — Leon Thomas (vencedor)

Melhor música de R&B

“Folded” — Kehlani (vencedor)

“Heart of a Woman” — Summer Walker

“It Depends” — Chris Brown Featuring Bryson Tiller

“Overqualified” — Durand Bernarr

“Yes It Is” — Leon Thomas

Produtor do ano, música não-clássica

Dan Auerbach

Cirkut (vencedor)

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Melhor álbum de música alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure (vencedor)

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Melhor álbum de rock

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Never Enough — Turnstile (vencedor)

Idols — Yungblud

Melhor música de rock

“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross (vencedor)

“Caramel” – Sleep Token

“Glum” – Hayley Williams

“Never Enough” – Turnstile (vencedor)

“Zombie” – Yungblud

Melhor gravação de dance pop

“Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco

“Abracadabra” — Lady Gaga (vencedor)

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching (“F1 The Movie”) – Tate McRae

“Illegal” – PinkPantheress

Melhor performance pop de dupla/grupo

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande (vencedor)

“Golden [“KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Melhor gravação dance/eletrônica

“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

“Space Invader” — Kaytranada

“Voltage” — Skrillex

“End of Summer” — Tame Impala (vencedor)

Melhor álbum dance/eletrônico

Eusexua — FKA Twigs (vencedor)

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Melhor álbum de pop latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade (vencedor)

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Melhor álbum latino de rock ou alternativo