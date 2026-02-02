Com Bad Bunny, Kendrick Lamar e brasileiros, veja vencedores do Grammy 2026
Saiba quem levou os gramofones da maior premiação da música norte-americana.
Considerado a maior premiação da música norte-americana, o Grammy 2026 aconteceu na noite desse domingo (1º) em Los Angeles (EUA). O cantor porto-riquenho Bad Bunny conquistou o principal gramofone da noite, que teve ainda prêmio para brasileiros.
Ele venceu três categorias, incluindo a de Melhor Álbum do ano com o disco "Debí Tirar Más Fotos", no qual homenageia a terra natal, Porto Rico, território pertencente aos Estados Unidos. Gravada em espanhol, a obra tem forte influência da cultura latina, raízes destacadas pelo artista no discurso de agradecimento.
"Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que tiveram que deixar suas casas para seguir os seus sonhos. A todos os latinos do mundo, a todos os artistas que vieram antes, que mereciam este prêmio. Muito obrigado", agradeceu Bad Bunny, em espanhol.
O maior vencedor da noite foi o norte-americano Kendrick Lamar, que ganhou cinco gramofones. No acumulado, ele ultrapassou a marca de Jay-Z e se tornou o rapper mais premiado da história do Grammy.
No evento, os irmãos brasileiros Caetano Veloso e Maria Bethânia ainda levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global pelo disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo".
A seguir, confira os principais indicados e vencedores da premiação, conforme informações do portal g1.
Veja vencedores do Grammy 2026
Álbum do ano
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)
- Swag - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
- Mayhem - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- Mutt - Leon Thomas
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do ano
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- Wildflower - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- Luther - Kendrick Lamar e SZA (vencedor)
- The Subway - Chappell Roan
- Apt. - Rosé, Bruno Mars
Música do ano
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Luther - Kendrick Lamar, SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Wildflower - Billie Eilish (vencedor)
- Dtmf - Bad Bunny
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- Apt. - Rosé, Bruno Mars
Melhor performance pop solo
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young (vencedor)
Melhor álbum pop vocal
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga (vencedor)
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Melhor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (vencedor)
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Melhor artista revelação
- Olivia Dean (vencedora)
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor álbum de rap
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar (vencedor)
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Melhor álbum de música global
- Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness — Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
- Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy
- Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia (vencedor)
Melhor álbum de pop tradicional
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- A Matter of Time — Laufey (vencedor)
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Melhor capa de álbum
- Chromakopia — Tyler, the Creator (vencedor)
- The Crux — Djo
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Glory — Perfume Genius
- Moisturizer — Wet Leg
Melhor música de rap
- “Anxiety” — Doechii
- “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire
- “Sticky” — Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- “TGIF” — GloRilla
- “TV Off” —Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay (vencedor)
Melhor álbum de R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mutt — Leon Thomas (vencedor)
Melhor música de R&B
- “Folded” — Kehlani (vencedor)
- “Heart of a Woman” — Summer Walker
- “It Depends” — Chris Brown Featuring Bryson Tiller
- “Overqualified” — Durand Bernarr
- “Yes It Is” — Leon Thomas
Produtor do ano, música não-clássica
- Dan Auerbach
- Cirkut (vencedor)
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Melhor álbum de música alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure (vencedor)
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Melhor álbum de rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile (vencedor)
- Idols — Yungblud
Melhor música de rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross (vencedor)
- “Caramel” – Sleep Token
- “Glum” – Hayley Williams
- “Never Enough” – Turnstile (vencedor)
- “Zombie” – Yungblud
Melhor gravação de dance pop
- “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
- “Abracadabra” — Lady Gaga (vencedor)
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Just Keep Watching (“F1 The Movie”) – Tate McRae
- “Illegal” – PinkPantheress
Melhor performance pop de dupla/grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande (vencedor)
- “Golden [“KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar
Melhor gravação dance/eletrônica
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- “End of Summer” — Tame Impala (vencedor)
Melhor álbum dance/eletrônico
- Eusexua — FKA Twigs (vencedor)
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Melhor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade (vencedor)
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Melhor álbum latino de rock ou alternativo
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Paez