Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Bad Bunny, Kendrick Lamar e brasileiros, veja vencedores do Grammy 2026

Saiba quem levou os gramofones da maior premiação da música norte-americana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:38)
Verso
Bad Bunny, vestido de smoking branco e gravata borboleta preta, exibe orgulhosamente três troféus dourados do Grammy Awards.
Legenda: Artista venceu como Álbum do Ano, Melhor Álbum de Música Urbana e Melhor Performance Musical Global.
Foto: MATT WINKELMEYER/GETTY IMAGES VIA AFP.

Considerado a maior premiação da música norte-americana, o Grammy 2026 aconteceu na noite desse domingo (1º) em Los Angeles (EUA). O cantor porto-riquenho Bad Bunny conquistou o principal gramofone da noite, que teve ainda prêmio para brasileiros.

Ele venceu três categorias, incluindo a de Melhor Álbum do ano com o disco "Debí Tirar Más Fotos", no qual homenageia a terra natal, Porto Rico, território pertencente aos Estados Unidos. Gravada em espanhol, a obra tem forte influência da cultura latina, raízes destacadas pelo artista no discurso de agradecimento.   

"Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que tiveram que deixar suas casas para seguir os seus sonhos. A todos os latinos do mundo, a todos os artistas que vieram antes, que mereciam este prêmio. Muito obrigado", agradeceu Bad Bunny, em espanhol. 

O maior vencedor da noite foi o norte-americano Kendrick Lamar, que ganhou cinco gramofones. No acumulado, ele ultrapassou a marca de Jay-Z e se tornou o rapper mais premiado da história do Grammy

Imagem mostra rapper Kendrick Lamar de terno preto e óculos, com barba e cabelo preso, erguendo um troféu Grammy dourado no palco.
Legenda: Ao todo, Kendrick Lamar acumula 26 gramofones.
Foto: KEVIN WINTER/GETTY IMAGES VIA AFP.

No evento, os irmãos brasileiros Caetano Veloso e Maria Bethânia ainda levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global pelo disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo".

A seguir, confira os principais indicados e vencedores da premiação, conforme informações do portal g1.

Veja também

teaser image
Verso

À beira da lagoa da Maraponga, borracharia surpreende com rodízio de caldo de cana

teaser image
Verso

Primeiras imagens mostram elenco caracterizado para filmes dos Beatles

Veja vencedores do Grammy 2026

Álbum do ano

  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)
  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do ano

  • DtMF - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Luther - Kendrick Lamar e SZA (vencedor)
  • The Subway - Chappell Roan
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do ano

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Luther - Kendrick Lamar, SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Wildflower - Billie Eilish (vencedor)
  • Dtmf - Bad Bunny
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Melhor performance pop solo

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young (vencedor)

Melhor álbum pop vocal

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga (vencedor)
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Melhor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (vencedor)
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Melhor artista revelação

  • Olivia Dean (vencedora)
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor álbum de rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar (vencedor)
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Melhor álbum de música global

  • Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness — Burna Boy
  • Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
  • Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
  • Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy
  • Korwar
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia (vencedor)

Melhor álbum de pop tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey (vencedor)
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Melhor capa de álbum

  • Chromakopia — Tyler, the Creator (vencedor)
  • The Crux — Djo
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Glory — Perfume Genius
  • Moisturizer — Wet Leg

Melhor música de rap

  • “Anxiety” — Doechii
  • “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire
  • “Sticky” — Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • “TGIF” — GloRilla
  • “TV Off” —Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay (vencedor)

Melhor álbum de R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mutt — Leon Thomas (vencedor)

Melhor música de R&B

  • “Folded” — Kehlani (vencedor)
  • “Heart of a Woman” — Summer Walker
  • “It Depends” — Chris Brown Featuring Bryson Tiller
  • “Overqualified” — Durand Bernarr
  • “Yes It Is” — Leon Thomas

Produtor do ano, música não-clássica

  • Dan Auerbach
  • Cirkut (vencedor)
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Melhor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure (vencedor)
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Melhor álbum de rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile (vencedor)
  • Idols — Yungblud

Melhor música de rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross (vencedor)
  • “Caramel” – Sleep Token
  • “Glum” – Hayley Williams
  • “Never Enough” – Turnstile (vencedor)
  • “Zombie” – Yungblud

Melhor gravação de dance pop

  • “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga (vencedor)
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Just Keep Watching (“F1 The Movie”) – Tate McRae
  • “Illegal” – PinkPantheress

Melhor performance pop de dupla/grupo

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande (vencedor)
  • “Golden [“KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Melhor gravação dance/eletrônica

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala (vencedor)

Melhor álbum dance/eletrônico

  • Eusexua — FKA Twigs (vencedor)
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Melhor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade (vencedor)
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Melhor álbum latino de rock ou alternativo

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Paez
Bad Bunny, vestido de smoking branco e gravata borboleta preta, exibe orgulhosamente três troféus dourados do Grammy Awards.
Verso

Com Bad Bunny, Kendrick Lamar e brasileiros, veja vencedores do Grammy 2026

Saiba quem levou os gramofones da maior premiação da música norte-americana.

Redação
Há 30 minutos
Maria Bethânia, vestindo uma blusa rosa e uma camisa de botão verde por cima, e Caetano Veloso, trajando uma camisa de botão roxa, posam lado a lado.
Verso

Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio no Grammy 2026

Irmãos baianos levaram o troféu da categoria de Melhor Álbum de Música Global.

João Gabriel Tréz
01 de Fevereiro de 2026
Maria Bethânia e Caetano Veloso cantam sorridentes no palco, iluminados por fortes feixes de luz dourada contra o fundo escuro. Bethânia veste um longo casaco de veludo vinho sobre calça acetinada, enquanto Caetano, ao fundo, usa um terno amarelo vibrante, compondo uma cena de grande elegância e cumplicidade musical.
Verso

Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo (1º); veja onde assistir

Grammy tem os irmãos baianos como os únicos brasileiros indicados nesta edição do prêmio.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Cinco pessoas estão posicionadas no palco em frente a um grande telão que exibe informações sobre o filme
Verso

Filme sobre 'catadores' de fósseis de Santana do Cariri vence prêmio na 29ª Mostra de Tiradentes

Longa em desenvolvimento “Pedra de Raio” (CE/RJ), de Pedro Lessa e Lucas Parente, levou um dos prêmios dedicados a trabalhos em processo no evento.

João Gabriel Tréz
01 de Fevereiro de 2026
Close-up de mulher em traje de carnaval dourado com pochete de lantejoulas colorida e fundo roxo.
Verso

Carnaval sem perrengue: a lista de ouro do que levar na bolsa para não passar sufoco

Influenciadoras revelam itens essenciais, truques de foliã experiente e dicas para curtir o dia inteiro de Carnaval com conforto e segurança.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Atriz de 'O Agente Secreto', Alice Carvalho participa de show de BaianaSystem em Fortaleza
Verso

Atriz de 'O Agente Secreto', Alice Carvalho participa de show de BaianaSystem em Fortaleza

Artista subiu ao palco para cantar 'Balacobaco', composição escrita por ela, Russo Passapusso e Marcelo SekoBass.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Na imagem, fotografia enquadrada pelo interior de um pneu preto em primeiro plano, criando um efeito de moldura circular. No centro, um homem de pele clara, meia-idade, usando óculos de grau, boné bege e uma camiseta preta com a estampa
Verso

À beira da lagoa da Maraponga, borracharia surpreende com rodízio de caldo de cana

Estabelecimento funciona há 10 anos chama a atenção da cidade pelo inusitado.

Diego Barbosa
01 de Fevereiro de 2026
Uma mulher com cabelo descolorido preso em um coque alto está em pé na calçada de pedras portuguesas. Ela veste um colete bege utilitário sobre uma calça branca larga e solta, e sandálias plataforma douradas. Tatuagens são visíveis em seus braços. Ela segura uma bolsa marrom texturizada e usa um relógio prateado. O fundo é uma parede texturizada feita de blocos retangulares de madeira escura.
Elaine Quinderé

Não tem nada de errado com a sua roupa

Com tantas regras e milhares de manuais invisíveis, é preciso ter coragem de simplesmente vestir o que se quer.

Elaine Quinderé
01 de Fevereiro de 2026
Close-up de uma maquiagem artística e vibrante com tons de laranja, amarelo e vermelho nas pálpebras, delineado dourado e cílios postiços volumosos. A pessoa tem batom vermelho e unhas longas.
Verso

Maquiagem de Carnaval que dura: guia de produtos e técnicas para resistir ao calor

Com preparo certo da pele e escolhas inteligentes, é possível curtir blocos e desfiles sem medo de a maquiagem derreter.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Parte do bloco Doido é Tu antes de um dos ensaios de Pré-Carnaval.
Verso

Bloco Doido é Tu resgata alegria e autonomia de usuários dos CAPS de Fortaleza

Grupo fará festa de Pré-Carnaval neste sábado (31), na Praça da Areninha do Rodolfo Teófilo, e se prepara para desfilar mais uma vez no Carnaval de Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas
31 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma mulher jovem e um menino pequeno estão sentados à mesa em uma festa de aniversário com o tema Homem-Aranha. A mulher, à esquerda, tem cabelos castanhos ondulados, usa uma blusa de tricô azul-marinho e sorri alegremente para a câmera. O menino, à direita, veste uma fantasia do Homem-Aranha e sorri de forma carinhosa, encostando a cabeça na mulher. Um balão vermelho no formato da máscara do Homem-Aranha flutua entre os dois. Sobre a mesa de madeira, há caixas de lanche azuis, copos descartáveis pretos e pratos vermelhos com lanches. Ao fundo, vê-se uma parede decorada com sacolinhas de lembrancinhas e elementos da festa.
Ana Karenyna

Festa infantil afetiva: dicas para evento com olhos e coração de criança

Confira ideias de decoração, papelaria, menu e mais para transformar a festinha de criança em boas memórias.

Ana Karenyna
31 de Janeiro de 2026
Imagem de divulgação dos livros Neca, Me Faço Tempestade para não caber em redemoinho e Mau Hábito, para matérias sobre livros de escritoras trans.
Verso

Descubra 5 livros sensíveis e tocantes escritos por pessoas trans

Obras apresentam outras perspectivas sobre gênero com narrativas comoventes e profundas.

Beatriz Rabelo
30 de Janeiro de 2026
Atores caracterizados como os Beatles.
Verso

Primeiras imagens mostram elenco caracterizado para filmes dos Beatles

Os protagonistas dos filmes serão Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem do desfile do bloco A Turma do Mamão de 2025.
Verso

Bloco 'A Turma do Mamão' impulsiona arte no Moura Brasil há mais de 50 anos

Bloco de carnaval de Fortaleza mobiliza a comunidade do bairro com alegria e inclusão social.

João Gabriel Tréz
30 de Janeiro de 2026
Wagner Moura em um terno branco, segurando seu troféu dourado do Globo de Ouro.
Verso

Wagner Moura diz à revista que Brasil reage melhor que os EUA a ataques contra a democracia

Ator falou sobre a importância de retratar a cultura e a política no cinema a Variety.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Maria Alcina posa em um cais de pedra com vista para a Praia de Copacabana e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro ao fundo.
Verso

Morre aos 86 anos Maria Alcina, referência do fado no Brasil

Cantora portuguesa viveu mais de 70 anos no Brasil, foi chamada de “Imperatriz do Fado” e deixa legado na cultura luso-brasileira.

Nathália Paula Braga*
29 de Janeiro de 2026
Imagem da artista visual Gi Monteiro, para matéria sobre o Dia da Visibilidade Trans.
Verso

Gi Monteiro usa arte para reescrever narrativas de corpos dissidentes

Conheça a trajetória da artista trans cearense que expõe em primeira mostra individual.

Beatriz Rabelo
29 de Janeiro de 2026
Janaína Dutra
Silvero Pereira

O Ceará e as histórias de protagonismo trans

Nas mais diferentes áreas, pessoas trans se destacam com relevância e/ou pioneirismo. Confira a minha lista.

Silvero Pereira
29 de Janeiro de 2026
mulheres usando bolsa e pochete, fantasiadas para o carnaval
Verso

Carnaval blindado: o item que está salvando celulares e virou obsessão nos bloquinhos

Entre multidões e muita festa, doleiras, pochetes e cordinhas de celular viram aliadas da segurança no Carnaval.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Mulher de cabelo longo e vestido com lantejoulas sorrindo e com microfone em uma das mãos.
Verso

Yasmin Sensação, voz de 'Fanatismo', é atração do Carnaval de Fortaleza 2026

Artista sergipana virou sucesso nas redes sociais em dezembro do ano passado.

Mylena Gadelha
29 de Janeiro de 2026