Primeiras imagens mostram elenco caracterizado para filmes dos Beatles

As primeiras imagens que mostram a caracterização dos atores que farão os Beatles nos cinemas foram divulgadas nesta sexta-feira (30), no perfil oficial da banda nas redes sociais.

Os registros mostram a similaridade dos beatles com os protagonistas dos quatro longas, cada um dedicado a um integrante do grupo.

Os pôsteres divulgados mostram Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan como Ringo Starr, e Joseph Quinn como George Harrison.

Filmes

Os quatro filmes serão lançados no cinema ao mesmo tempo, previstos para abril de 2028. Cada um dos longas contará a história e a trajetória pessoal de um beatle, até o encontro dos quatro e a formação da banda, considerada umas das mais importantes da história da música.