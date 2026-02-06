Veja a programação do último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Fortaleza entra no clima do último fim de semana de Pré-Carnaval. Da Lagoa do Opaia à Praia de Iracema, passando pelo Centro Cultural Belchior e o Parque do Cocó, blocos, bandas e foliões ocupam os espaços em uma programação que mistura festa gratuita e eventos privados.

Confira a seleção do Verso com as principais atrações do fim de semana.

CICLO CARNAVALESCO

Legenda: Programação de Pré-carnaval de Fortaleza espalha blocos e festas pela cidade neste fim de semana. Foto: Thiago Gadelha.

Sexta-feira (06/02)

Polo Mercado dos Pinhões

Atração: Luxo da Aldeia

Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 19h

Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro

Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

Atrações: 18h - Márcio Muamba / 19h30 - Afoxé Omôrisá Odé / 21h - Bárbara Xavier

Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h

Endereço: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril, S/N - Centro)

Evento gratuito

Polo Mercado da Aerolândia

Atrações: 18h -Banda Reite / 19h20 - De Ladinho é + gostoso / 20h40 - Iago Gouveia

Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h

Endereço: BR-116, 5823 - Alto da Balança - Aerolândia

Evento gratuito

Centro Cultural Belchior

Atrações: 18h - Dragões do Ritmo / 19h30 - Iracema Bode Beat

Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h

Endereço: R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema

Evento gratuito

Sábado (07/02)

Polo Mocinha

Atração: Bloco Num Ispaia Senão Ienche

Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h

Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Evento gratuito

Polo Mercado dos Pinhões

Atrações: 17h - DJ Relance / 18h20 - Fabiano Brandão / 19h40 - Átila Lopes / 21h - Samba do Brasa

Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h

Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro

Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

Atração: Concentra Mas Não Sai

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h

Onde: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril - Centro)

Evento gratuito

Polo Aterro da Praia de Iracema

Atrações: 16h - Sambamor / 16h45 - Bonde Batuque / 17h30 - Baqueta Clube dos Ritmistas / 18h15 - Camaleões da Vila / 19h - Unidos da Cachorra

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, concentração a partir das 15h

Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart - Praia de Iracema)

Evento gratuito

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

Atrações: 17h - Dj Embraza / 18h30 - Bloco Iracema Bode Beat / 20h30 - Joelma / 22h30 - Unidos da Cachorra

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Evento gratuito

Polo Benfica - Praça da Gentilândia

Atrações: 17h - DJ Sapoti Soundz / 18h20 - Banda Banzo Beat / 19h40 - Duas Doses de Música e os Tiragosto / 21h - Loren Lyse e Banda Soul do Axé

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 17h

Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica

Evento gratuito

Polo Parque Rachel de Queiroz

Atrações: 17h - Cantakids (Infantil) / 18h - Edinho e Família Vilas Boas / 19h20 - Projeto Nosso Samba - Luz da Viola / 21h - Micaela Gomes e Banda Mikareta

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 17h

Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy

Evento gratuito

Polo Lagoa do Opaia

Atrações: 18h - Alexandre e os Almeidas / 19h20 - Talita Luz & Banda / 21h - Banda Feed Semana

Sábado, 7 de fevereiro a partir das 18h

Onde: Rua José Vieira, 225 - Aeroporto

Evento gratuito

Polo Lago Jacarey

Atrações: 18h20 - Marina Cavalcante / 19h40 - Pantico Rocha e Fervo Maresia / 21h - HoraBuena Club

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h20

Onde: Av. Viena Weyne, 540 - Cidade dos Funcionários

Evento gratuito

Polo Sapiranga

Atrações: 18h20 - Rc Axé / 19h40 - Isabela Serpa / 21h - Forró Dose Dupla

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h20

Onde: Av. Conselheiro Gomes de Freitas, 3687-3601 - Lagoa Sapiranga (Coité)

Evento gratuito

Domingo (8/02)

Polo Benfica - Praça da Gentilândia

Atrações: 13h - Bruna Queiroz e Maestro Mecânico / 14h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa / 15h30h - Jord Guedes & As Ritas / 17h30 -Como Raul Já Dizia

Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h

Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica

Evento gratuito



Polo Raimundo do Queijo

Atrações: 10h - Regina Kinjo / 11h30 - Carnaversos com Banda Altos Versos / 13h -Japão do Cavaco

Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 10h

Onde: R. Gal. Bezerril, 151 - Centro

Evento gratuito

Eventos Privados

Legenda: Eventos privados também tem programação para o último final de semana de pré-carnaval. Foto: Kaiocads/Divulgação

Bloquinho de Verão

Atrações: Xand Avião - Henry Freitas - Jotave - Atração Surpresa

Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Colosso Lake Lounge ( Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Ingressos: Meia: R$ 250 - Inteira: R$500 | mais informações no site

Arena Iracema

Atrações: Vanessa A Cantora - Vitória Fernandez - DJ Utox - DJ Dino - DJ Femo

Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h

Onde: Arena Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)

Ingressos: Meia: R$ 30 - Inteira: R$60 | mais informações no site

Bloquinho da Diretoria

Atrações: Bateria da Diretoria - Tudo Fica Blue (Davizão e Felipim)

Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Diretoria - Av. Antônio Justa, 3525 - Meireles, Fortaleza

Ingressos: Meia: R$70 - Inteira R$140 | ingressos no site

Blocos de Rua

Baile Pra quem Gosta é Bom

Atrações: Bloco Pra Quem Gosta é Bom e DJ Julyana

Quando: Domingo, 7 de fevereito, a partir das 10h

Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correiros), Centro,

Evento gratuito

Carnaval Auê

Atrações: 20h - Iara Pamella

Quando: sábado, 7 de fevereiro, Feira a partir das 16h

Onde: Praça das flores (Av. Desembargador Moreira s/n)

Evento gratuito



Atrações: 20h - Super Banda

Quando: domingo, 8 de fevereiro, Feira a partir das 16h

Onde: Praça das flores (Av. Desembargador Moreira s/n)

Evento gratuito Bloco Cadê Teresa ?

Atrações: Dani Falcão - Edylane Oliveira

Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Bar Teresa & Jorge (Rua João Cordeiro n° 540)

Evento gratuito

Estação das Artes - Baila Comigo Especial Carnaval

Atrações: 16h - Bloco A Turma do Mamão / 18h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons / 20h - Dinho Nossa Pisada

Quando: sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 16h

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Evento gratuito



Atrações: 17h30 - Onda na Folia / 19h45 Os Transacionais

Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h30

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Evento gratuito



Atrações: 13h - Izabela Wégila

Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Evento gratuito

Programação Infantil

Legenda: Festinhas carnavalescas animam crianças e famílias em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula.

Polo Parque Rachel de Queiroz

Atrações: 17h - Cantakids (Infantil)

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 17h

Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy

Evento gratuito

Cidade da Criança

Atrações: 9h - Samila & Sua Turma / 10h40 Charanga do Tio Marcão Lindão

Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 9h

Onde: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

Evento Gratuito

Estação das Artes

Atividades: 10h - Tecendo acessórios com Talita Késsia e Fleuri Cardoso / 10h Cia Palhaço / 11h Bailinho Infantil Banda Trakinas

Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 10h

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Evento gratuito

Pré-Carnaval nos shoppings

Legenda: Shoppings contam com programações para crianças e adultos todos os finais de semana. Foto: Divulgação.

Grand Shopping Messejana

Atrações: Cover de Bell Marques, apresentado por Vânio Bahia

Quando: Domingo, 6 de fevereiro, 19h

Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Entrada gratuita



Atrações: Kildare Ferreira

Quando: Domingo, 7 de fevereiro, 18h30

Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Entrada gratuita

Bailinho Grand Folia Kids

Atrações: Bandinha Kids de Carnaval, desfile de fantasias, brincadeiras recreativas temáticas e camarim infantil com pintura facial e penteados.

Quando: Domingo, 8 de fevereiro, 17h

Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Entrada gratuita

RioMar Fortaleza

Atrações: 15h30 - Aulão de Fitdance / 16h - Sergiane Corta Fogo / 18h – SuperBanda

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h30

Onde: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Evento gratuito

RioMar Kennedy

Atrações: 16h – DJ Fixter / 17h – Pimenta Malagueta / 19h – DJ Fixter / 20h – Bloco Mambembe

Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h

Onde: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy

​Evento gratuito

Shopping Iguatemi

Carnageek