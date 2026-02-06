Veja a programação do último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza
Blocos, shows gratuitos e festas privadas movimentam diferentes regiões da cidade antes da chegada oficial do Carnaval.
Fortaleza entra no clima do último fim de semana de Pré-Carnaval. Da Lagoa do Opaia à Praia de Iracema, passando pelo Centro Cultural Belchior e o Parque do Cocó, blocos, bandas e foliões ocupam os espaços em uma programação que mistura festa gratuita e eventos privados.
Confira a seleção do Verso com as principais atrações do fim de semana.
CICLO CARNAVALESCO
Sexta-feira (06/02)
Polo Mercado dos Pinhões
- Atração: Luxo da Aldeia
- Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 19h
- Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
- Evento gratuito
Polo Praça dos Leões
- Atrações: 18h - Márcio Muamba / 19h30 - Afoxé Omôrisá Odé / 21h - Bárbara Xavier
- Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h
- Endereço: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril, S/N - Centro)
- Evento gratuito
Polo Mercado da Aerolândia
- Atrações: 18h -Banda Reite / 19h20 - De Ladinho é + gostoso / 20h40 - Iago Gouveia
- Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h
- Endereço: BR-116, 5823 - Alto da Balança - Aerolândia
- Evento gratuito
Centro Cultural Belchior
- Atrações: 18h - Dragões do Ritmo / 19h30 - Iracema Bode Beat
- Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h
- Endereço: R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
- Evento gratuito
Sábado (07/02)
Polo Mocinha
- Atração: Bloco Num Ispaia Senão Ienche
- Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h
- Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
- Evento gratuito
Polo Mercado dos Pinhões
- Atrações: 17h - DJ Relance / 18h20 - Fabiano Brandão / 19h40 - Átila Lopes / 21h - Samba do Brasa
- Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h
- Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
- Evento gratuito
Polo Praça dos Leões
- Atração: Concentra Mas Não Sai
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h
- Onde: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril - Centro)
- Evento gratuito
Polo Aterro da Praia de Iracema
- Atrações: 16h - Sambamor / 16h45 - Bonde Batuque / 17h30 - Baqueta Clube dos Ritmistas / 18h15 - Camaleões da Vila / 19h - Unidos da Cachorra
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, concentração a partir das 15h
- Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart - Praia de Iracema)
- Evento gratuito
Polo Aterrinho da Praia de Iracema
- Atrações: 17h - Dj Embraza / 18h30 - Bloco Iracema Bode Beat / 20h30 - Joelma / 22h30 - Unidos da Cachorra
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
- Evento gratuito
Polo Benfica - Praça da Gentilândia
- Atrações: 17h - DJ Sapoti Soundz / 18h20 - Banda Banzo Beat / 19h40 - Duas Doses de Música e os Tiragosto / 21h - Loren Lyse e Banda Soul do Axé
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 17h
- Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
- Evento gratuito
Polo Parque Rachel de Queiroz
- Atrações: 17h - Cantakids (Infantil) / 18h - Edinho e Família Vilas Boas / 19h20 - Projeto Nosso Samba - Luz da Viola / 21h - Micaela Gomes e Banda Mikareta
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 17h
- Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
- Evento gratuito
Polo Lagoa do Opaia
- Atrações: 18h - Alexandre e os Almeidas / 19h20 - Talita Luz & Banda / 21h - Banda Feed Semana
- Sábado, 7 de fevereiro a partir das 18h
- Onde: Rua José Vieira, 225 - Aeroporto
- Evento gratuito
Polo Lago Jacarey
- Atrações: 18h20 - Marina Cavalcante / 19h40 - Pantico Rocha e Fervo Maresia / 21h - HoraBuena Club
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h20
- Onde: Av. Viena Weyne, 540 - Cidade dos Funcionários
- Evento gratuito
Polo Sapiranga
- Atrações: 18h20 - Rc Axé / 19h40 - Isabela Serpa / 21h - Forró Dose Dupla
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h20
- Onde: Av. Conselheiro Gomes de Freitas, 3687-3601 - Lagoa Sapiranga (Coité)
- Evento gratuito
Domingo (8/02)
Polo Benfica - Praça da Gentilândia
- Atrações: 13h - Bruna Queiroz e Maestro Mecânico / 14h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa / 15h30h - Jord Guedes & As Ritas / 17h30 -Como Raul Já Dizia
- Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h
- Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
- Evento gratuito
Polo Raimundo do Queijo
- Atrações: 10h - Regina Kinjo / 11h30 - Carnaversos com Banda Altos Versos / 13h -Japão do Cavaco
- Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 10h
- Onde: R. Gal. Bezerril, 151 - Centro
- Evento gratuito
Eventos Privados
Bloquinho de Verão
- Atrações: Xand Avião - Henry Freitas - Jotave - Atração Surpresa
- Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h
- Onde: Colosso Lake Lounge ( Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
- Ingressos: Meia: R$ 250 - Inteira: R$500 | mais informações no site
Arena Iracema
- Atrações: Vanessa A Cantora - Vitória Fernandez - DJ Utox - DJ Dino - DJ Femo
- Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h
- Onde: Arena Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)
- Ingressos: Meia: R$ 30 - Inteira: R$60 | mais informações no site
Bloquinho da Diretoria
- Atrações: Bateria da Diretoria - Tudo Fica Blue (Davizão e Felipim)
- Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h
- Onde: Diretoria - Av. Antônio Justa, 3525 - Meireles, Fortaleza
- Ingressos: Meia: R$70 - Inteira R$140 | ingressos no site
Blocos de Rua
Baile Pra quem Gosta é Bom
- Atrações: Bloco Pra Quem Gosta é Bom e DJ Julyana
- Quando: Domingo, 7 de fevereito, a partir das 10h
- Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correiros), Centro,
- Evento gratuito
Carnaval Auê
- Atrações: 20h - Iara Pamella
- Quando: sábado, 7 de fevereiro, Feira a partir das 16h
- Onde: Praça das flores (Av. Desembargador Moreira s/n)
- Evento gratuito
- Atrações: 20h - Super Banda
- Quando: domingo, 8 de fevereiro, Feira a partir das 16h
- Onde: Praça das flores (Av. Desembargador Moreira s/n)
- Evento gratuito
Bloco Cadê Teresa ?
- Atrações: Dani Falcão - Edylane Oliveira
- Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 15h
- Onde: Bar Teresa & Jorge (Rua João Cordeiro n° 540)
- Evento gratuito
Estação das Artes - Baila Comigo Especial Carnaval
- Atrações: 16h - Bloco A Turma do Mamão / 18h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons / 20h - Dinho Nossa Pisada
- Quando: sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 16h
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Evento gratuito
- Atrações: 17h30 - Onda na Folia / 19h45 Os Transacionais
- Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h30
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Evento gratuito
- Atrações: 13h - Izabela Wégila
- Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Evento gratuito
Programação Infantil
Polo Parque Rachel de Queiroz
- Atrações: 17h - Cantakids (Infantil)
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 17h
- Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
- Evento gratuito
Cidade da Criança
- Atrações: 9h - Samila & Sua Turma / 10h40 Charanga do Tio Marcão Lindão
- Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 9h
- Onde: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
- Evento Gratuito
Estação das Artes
- Atividades: 10h - Tecendo acessórios com Talita Késsia e Fleuri Cardoso / 10h Cia Palhaço / 11h Bailinho Infantil Banda Trakinas
- Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 10h
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Evento gratuito
Pré-Carnaval nos shoppings
Grand Shopping Messejana
- Atrações: Cover de Bell Marques, apresentado por Vânio Bahia
- Quando: Domingo, 6 de fevereiro, 19h
- Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Entrada gratuita
- Atrações: Kildare Ferreira
- Quando: Domingo, 7 de fevereiro, 18h30
- Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Entrada gratuita
Bailinho Grand Folia Kids
- Atrações: Bandinha Kids de Carnaval, desfile de fantasias, brincadeiras recreativas temáticas e camarim infantil com pintura facial e penteados.
- Quando: Domingo, 8 de fevereiro, 17h
- Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Entrada gratuita
RioMar Fortaleza
- Atrações: 15h30 - Aulão de Fitdance / 16h - Sergiane Corta Fogo / 18h – SuperBanda
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h30
- Onde: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Evento gratuito
RioMar Kennedy
- Atrações: 16h – DJ Fixter / 17h – Pimenta Malagueta / 19h – DJ Fixter / 20h – Bloco Mambembe
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h
- Onde: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
- Evento gratuito
Shopping Iguatemi
Carnageek
- Atração: Atividades interativas como danças, oficinas, desfiles de fantasias
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 16h
- Onde: Praça do Artista (Piso L1) (Avenida Washington Soares, 85)
- Entrada gratuita
Bloquinho Iguatemi
- Atração: Apresentações musicais, camarim fashion, pintura facial, escultura de balões e brincadeiras recreativas
- Quando: Domingo, 8 de fevereiro, 16h
- Onde: Praça do Artista (Piso L1) (Avenida Washington Soares, 85)
- Entrada gratuita
North Shopping Fortaleza
Bloquinho do Nortão
- Atrações: 19h - Nara Mayne Axé das Antigas
- Quando: sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das19h
- Onde: Praça de Alimentação – Piso 3 (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Evento gratuito
- Atrações: 19h - Ale Ferreira Axé das Antigas
- Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das19h
- Onde: Praça de Alimentação – Piso 3 (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Evento gratuito
- Atrações: 18h - Banda Altos Versos Carnavalesco, frevo e marchinhas
- Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das19h
- Onde: Praça de Alimentação – Piso 3 (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Evento gratuito
Quintal do Nortão
- Atrações: 16h – DJ Fixter / 17h – Pimenta Malagueta / 19h – DJ Fixter / 20h – Bloco Mambembe
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h
- Onde: Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Evento gratuito
Bloquinho da Zoe
- Atrações: Zoe
- Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h
- Onde: Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Evento gratuito