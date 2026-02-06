Diário do Nordeste
Veja a programação do último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Blocos, shows gratuitos e festas privadas movimentam diferentes regiões da cidade antes da chegada oficial do Carnaval.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
Verso
Multidão de foliões pulando carnaval.
Legenda: Ultimo final de semana de pré-carnaval conta com 16 polos gratuitos para folia.
Foto: Ismael Soares.

Fortaleza entra no clima do último fim de semana de Pré-Carnaval. Da Lagoa do Opaia à Praia de Iracema, passando pelo Centro Cultural Belchior e o Parque do Cocó, blocos, bandas e foliões ocupam os espaços em uma programação que mistura festa gratuita e eventos privados.

Confira a seleção do Verso com as principais atrações do fim de semana.

CICLO CARNAVALESCO 

Foliões no carnaval Fortalaleza.
Legenda: Programação de Pré-carnaval de Fortaleza espalha blocos e festas pela cidade neste fim de semana.
Foto: Thiago Gadelha.

Sexta-feira (06/02)

Polo Mercado dos Pinhões 

  • Atração: Luxo da Aldeia
  • Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 19h 
  • Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
  • Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

  • Atrações: 18h - Márcio Muamba / 19h30 - Afoxé Omôrisá Odé / 21h - Bárbara Xavier
  • Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h 
  • Endereço: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril, S/N - Centro)
  • Evento gratuito

Polo Mercado da Aerolândia 

  • Atrações: 18h -Banda Reite / 19h20 - De Ladinho é + gostoso / 20h40 - Iago Gouveia
  • Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h
  • Endereço: BR-116, 5823 - Alto da Balança - Aerolândia
  • Evento gratuito

Centro Cultural Belchior

  • Atrações: 18h - Dragões do Ritmo / 19h30 - Iracema Bode Beat  
  • Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 18h
  • Endereço: R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
  • Evento gratuito

Sábado (07/02)

Polo Mocinha

  • Atração: Bloco Num Ispaia Senão Ienche 
  • Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h
  • Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
  • Evento gratuito

Polo Mercado dos Pinhões 

  • Atrações: 17h - DJ Relance / 18h20 - Fabiano Brandão / 19h40 - Átila Lopes / 21h - Samba do Brasa
  • Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h
  • Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
  • Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

  • Atração: Concentra Mas Não Sai
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h
  • Onde: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril - Centro)
  • Evento gratuito

Polo Aterro da Praia de Iracema

  • Atrações: 16h - Sambamor / 16h45 - Bonde Batuque / 17h30 - Baqueta Clube dos Ritmistas / 18h15 - Camaleões da Vila / 19h - Unidos da Cachorra
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, concentração a  partir das 15h 
  • Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart - Praia de Iracema)
  • Evento gratuito

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

  • Atrações: 17h - Dj Embraza / 18h30 - Bloco Iracema Bode Beat / 20h30 - Joelma / 22h30 - Unidos da Cachorra 
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h
  • Onde:  Aterrinho da Praia de Iracema 
  • Evento gratuito

Polo Benfica - Praça da Gentilândia 

  • Atrações: 17h - DJ Sapoti Soundz / 18h20 - Banda Banzo Beat / 19h40 - Duas Doses de Música e os Tiragosto / 21h - Loren Lyse e Banda Soul do Axé 
  • Quando:  Sábado, 7 de fevereiro, 17h
  • Onde:  Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
  • Evento gratuito

Polo Parque Rachel de Queiroz

  • Atrações: 17h - Cantakids (Infantil) / 18h - Edinho e Família Vilas Boas / 19h20 - Projeto Nosso Samba - Luz da Viola / 21h - Micaela Gomes e Banda Mikareta
  • Quando:  Sábado, 7 de fevereiro, 17h
  • Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
  • Evento gratuito

Polo Lagoa do Opaia

  • Atrações: 18h - Alexandre e os Almeidas / 19h20 - Talita Luz & Banda / 21h - Banda Feed Semana
  • Sábado, 7 de fevereiro a partir das 18h
  • Onde:  Rua José Vieira, 225 - Aeroporto
  • Evento gratuito

Polo Lago Jacarey 

  • Atrações: 18h20 - Marina Cavalcante / 19h40 - Pantico Rocha e Fervo Maresia / 21h - HoraBuena Club 
  • Quando:  Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h20
  • Onde: Av. Viena Weyne, 540 - Cidade dos Funcionários
  • Evento gratuito

Polo Sapiranga

  • Atrações: 18h20 - Rc Axé / 19h40 - Isabela Serpa / 21h - Forró Dose Dupla 
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 18h20
  • Onde: Av. Conselheiro Gomes de Freitas, 3687-3601 - Lagoa Sapiranga (Coité)
  • Evento gratuito

Domingo (8/02)

Polo Benfica - Praça da Gentilândia 

  • Atrações: 13h - Bruna Queiroz e Maestro Mecânico / 14h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa /  15h30h - Jord Guedes & As Ritas / 17h30 -Como Raul Já Dizia
  • Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h
  • Onde:  Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
  • Evento gratuito
     

Polo Raimundo do Queijo

  • Atrações: 10h - Regina Kinjo / 11h30 - Carnaversos com Banda Altos Versos / 13h -Japão do Cavaco 
  • Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 10h
  • Onde:  R. Gal. Bezerril, 151 - Centro
  • Evento gratuito

Eventos Privados 

Cantor Xand Avião cantando no palco.
Legenda: Eventos privados também tem programação para o último final de semana de pré-carnaval.
Foto: Kaiocads/Divulgação

Bloquinho de Verão

  • Atrações: Xand Avião - Henry Freitas - Jotave - Atração Surpresa
  • Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h
  • Onde: Colosso Lake Lounge ( Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
  • Ingressos: Meia: R$ 250 - Inteira: R$500 | mais informações no site  

Arena Iracema

  • Atrações: Vanessa A Cantora - Vitória Fernandez - DJ Utox - DJ Dino - DJ Femo
  • Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h
  • Onde: Arena Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)
  • Ingressos: Meia: R$ 30 - Inteira: R$60 | mais informações no site

Bloquinho da Diretoria

  • Atrações: Bateria da Diretoria - Tudo Fica Blue (Davizão e Felipim)
  • Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h
  • Onde:  Diretoria - Av. Antônio Justa, 3525 - Meireles, Fortaleza
  • Ingressos: Meia: R$70 - Inteira R$140 | ingressos no site  

Blocos de Rua 

Baile Pra quem Gosta é Bom 

  • Atrações: Bloco Pra Quem Gosta é Bom e DJ Julyana 
  • Quando: Domingo, 7 de fevereito, a partir das 10h
  • Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correiros),  Centro,
  • Evento gratuito

Carnaval Auê

  • Atrações: 20h - Iara Pamella 
  • Quando: sábado, 7 de fevereiro, Feira a partir das 16h
  • Onde: Praça das flores (Av. Desembargador Moreira s/n)
  • Evento gratuito 
     
  • Atrações: 20h - Super Banda 
  • Quando: domingo, 8 de fevereiro, Feira a partir das 16h
  • Onde: Praça das flores (Av. Desembargador Moreira s/n)
  • Evento gratuito 

    Bloco Cadê Teresa ? 

  • Atrações: Dani Falcão - Edylane Oliveira 
  • Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 15h
  • Onde: Bar Teresa & Jorge (Rua João Cordeiro n° 540)
  • Evento gratuito 

Estação das Artes - Baila Comigo Especial Carnaval

  • Atrações: 16h - Bloco A Turma do Mamão / 18h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons / 20h - Dinho Nossa Pisada  
  • Quando: sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 16h
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Evento gratuito
     
  • Atrações: 17h30 - Onda na Folia / 19h45  Os Transacionais
  • Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h30
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Evento gratuito
     
  • Atrações: 13h - Izabela Wégila
  • Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Evento gratuito

Programação Infantil 

Crianças pulando carnaval.
Legenda: Festinhas carnavalescas animam crianças e famílias em Fortaleza
Foto: Fabiane de Paula.

Polo Parque Rachel de Queiroz

  • Atrações: 17h - Cantakids (Infantil) 
  • Quando:  Sábado, 7 de fevereiro, 17h
  • Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
  • Evento gratuito

Cidade da Criança

  • Atrações: 9h - Samila & Sua Turma / 10h40 Charanga do Tio Marcão Lindão
  • Quando: Domingo, 8 de fevereiro, a partir das 9h
  • Onde: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
  • Evento Gratuito

Estação das Artes

  • Atividades: 10h - Tecendo acessórios com  Talita Késsia e Fleuri Cardoso / 10h Cia Palhaço / 11h Bailinho Infantil Banda Trakinas  
  • Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das 10h
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Evento gratuito

Pré-Carnaval nos shoppings 

Adultos e crianças pulando carnaval em um shopping na cidade de Fortaleza.
Legenda: Shoppings contam com programações para crianças e adultos todos os finais de semana.
Foto: Divulgação.

Grand Shopping Messejana 

  • Atrações: Cover de Bell Marques, apresentado por Vânio Bahia
  • Quando: Domingo, 6 de fevereiro, 19h
  • Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Entrada gratuita
     
  • Atrações:  Kildare Ferreira
  • Quando: Domingo, 7 de fevereiro, 18h30
  • Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Entrada gratuita

 Bailinho Grand Folia Kids

  • Atrações: Bandinha Kids de Carnaval, desfile de fantasias, brincadeiras recreativas temáticas e camarim infantil com pintura facial e penteados.
  • Quando: Domingo, 8 de fevereiro, 17h
  • Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Entrada gratuita

 RioMar Fortaleza

  • Atrações: 15h30 - Aulão de Fitdance / 16h - Sergiane Corta Fogo / 18h – SuperBanda 
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h30
  • Onde: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Evento gratuito

RioMar Kennedy 

  • Atrações: 16h – DJ Fixter / 17h – Pimenta Malagueta / 19h – DJ Fixter /  20h – Bloco Mambembe
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h
  • Onde:  Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
  • ​Evento gratuito 

Shopping Iguatemi  

Carnageek

  • Atração: Atividades interativas como danças, oficinas, desfiles de fantasias
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, 16h
  • Onde: Praça do Artista (Piso L1) (Avenida Washington Soares, 85) 
  • Entrada gratuita

    Bloquinho Iguatemi

  • Atração: Apresentações musicais, camarim fashion, pintura facial, escultura de balões e brincadeiras recreativas
  • Quando: Domingo, 8 de fevereiro, 16h
  • Onde: Praça do Artista (Piso L1) (Avenida Washington Soares, 85) 
  • Entrada gratuita 

    North Shopping Fortaleza

    Bloquinho do Nortão 

  • Atrações: 19h - Nara Mayne Axé das Antigas
  • Quando: sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das19h
  • Onde: Praça de Alimentação – Piso 3  (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • ​Evento gratuito
     
  • Atrações: 19h - Ale Ferreira Axé das Antigas
  • Quando: sábado, 7 de fevereiro, a partir das19h
  • Onde: Praça de Alimentação – Piso 3  (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • ​Evento gratuito 
     
  • Atrações: 18h - Banda Altos Versos Carnavalesco, frevo e marchinhas
  • Quando: domingo, 8 de fevereiro, a partir das19h
  • Onde: Praça de Alimentação – Piso 3  (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • ​Evento gratuito

    Quintal do Nortão
     
  • Atrações: 16h – DJ Fixter / 17h – Pimenta Malagueta / 19h – DJ Fixter /  20h – Bloco Mambembe
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 16h
  • Onde: Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • ​Evento gratuito 

    Bloquinho da Zoe
     
  • Atrações: Zoe 
  • Quando: Sábado, 7 de fevereiro, a partir das 17h
  • Onde: Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • ​Evento gratuito 
