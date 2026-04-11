Morre William Araújo, ex-integrante da banda Molejo

O músico William Araújo, ex-integrante da banda Molejo, morreu na última sexta-feira (10), aos 59 anos de idade. A informação foi confirmada pelo grupo de pagode nas redes sociais.

O corpo do artista será velado e sepultado neste sábado (11), no Cemitério Pechincha, na Zona Sudoeste do Rio.

No post em que anunciaram o falecimento do músico, os representantes da banda Molejo escreveram: "Que Deus o tenha em um lugar de paz e luz. Sua música e legado viverão para sempre em nossas memórias".

William foi um dos fundadores do grupo, em 1988, e permaneceu até 1999. Nos anos 90, ele viveu o auge da banda no Brasil, participando dos álbuns: "Grupo molejo", "Não quero ti, ti, ti" e "Brincadeira de criança".

Nas redes sociais, amigos e família lamentaram a partida precoce do artista. O cantor Péricles comentou: "William, seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido".

Veja também Zoeira Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento: 'Acompanhou tudo' Zoeira Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

"Meus sentimentos", comentou Compadre Washington na mesma publicação. Fabiano Sousa, filho de William, comentou "Meu pai, meu herói, meu ídolo, agradeço todos os dias por ter sido criado por você. Eu te amo muito".

William é o segundo integrante do grupo a falecer

William Araújo é o segundo integrante do grupo Molejo a morrer. Em abril de 2024, o vocalista do grupo, Anderson Leonardo faleceu após lutar contra um câncer inguinal (na região da virilha).

Dentre os sucessos de Anderson, estão "Dança da Vassoura"(1997) e "Cilada" (1996). No grupo, ele ficava responsável por tocar cavaquinho e ser vocalista.

Legenda: Vocalista havia sido diagnosticado com câncer na região inguinal em 2022. Foto: Divulgação/Fábio Rocha/Globo.

Atualmente o grupo Molejo é composto por: Andrezinho silva, Claumirzinho, Jimmy, Robinho e Lucio Nascimento.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Lorena Cardoso.