Espaço Cultural Arandu recebe exposição sobre o legado de Edson Queiroz na comunicação

O Espaço Cultural Arandu, equipamento do Instituto Myra Eliane, em Caucaia, abriu, nesta sexta-feira (15), a exposição “A voz do Nordeste – o legado de um visionário”. A mostra é dedicada à trajetória de Edson Queiroz no segmento da comunicação, reunindo um recorte significativo de sua contribuição para o desenvolvimento da comunicação audiovisual no Nordeste.

A exposição evidencia a visão empreendedora de Edson Queiroz, seu compromisso com a democratização da informação e o impacto duradouro de suas iniciativas na sociedade cearense e brasileira.

Por meio de conteúdos históricos, registros e experiências imersivas, o público pode conhecer mais sobre a construção de um legado que ajudou a transformar o cenário da comunicação na região.

Para o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, a exposição reforça o papel do espaço como fomentador da cultura. “O Centro Cultural Arandu é um ambiente dedicado à valorização da arte, da memória e da cultura. Receber uma exposição que resgata e celebra o legado de Edson Queiroz é uma forma de reconhecer a importância da comunicação como instrumento de transformação social e de inspiração para as futuras gerações”, destaca.

A exposição conta com um mural interativo com desenhos para as crianças colorirem, além de uma atividade de criação de jornal e um cenário de TV montado.

A mostra fica em cartaz até o dia 30 de junho, com visitação aberta ao público.

Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza, que tem como propósito "transformar vidas através dos Valores Humanos". Atua na promoção da Educação Infantil com base nos Valores Humanos, na formação de jovens e adultos, além de ofertar ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, onde desenvolve as atividades de educação e capacitação profissional: o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor); e os espaços de fomento às artes - Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).

Espaço Cultural Arandu

Localizado em Caucaia, o Arandu é um espaço cultural mantido pelo Instituto Myra Eliane que tem como missão promover o acesso à arte e à cultura. Inaugurado no dia 23 de maio de 2023, o espaço conta com uma programação diversificada e gratuita, com exposições, atividades e oficinas culturais.

O nome do espaço foi inspirado na palavra indígena "arandu", cujos vários significados podem ser sintetizados em "sabedoria", o que casa com o objetivo de promover saberes artísticos e culturais, bem como o acesso gratuito a esses conhecimentos.

Serviço

Exposição “A voz do Nordeste – o legado de um visionário”

Quando: até 30 de junho

Local: Espaço Cultural Arandu – Caucaia (CE)

Entrada gratuita