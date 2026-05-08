Morre Luiz Carlini, guitarrista parceiro de Rita Lee, aos 73 anos

O guitarrista e compositor Luiz Carlini morreu nessa quinta-feira (7), aos 73 anos. A informação foi divulgada por meio do Instagram do músico. A causa da morte não foi revelada.

Carlini construiu uma trajetória marcante ao lado de grandes artistas da música nacional, especialmente da cantora Rita Lee, com quem formou a histórica banda Tutti Frutti.

Ao longo da carreira, o músico também trabalhou com artistas como Erasmo Carlos, Lobão, Titãs, Barão Vermelho, Rádio Táxi, Marcelo Nova e Supla. Neste ano, integrava a banda da turnê “50 Anos-Luz”, do cantor Guilherme Arantes.

Há cerca de duas semanas, Guilherme Arantes e os demais músicos da turnê chegaram a enviar uma mensagem pública de apoio ao guitarrista. “Vai voltar logo para junto da gente. Seu lugar é aqui”, disse o cantor, sem detalhar o motivo do afastamento temporário de Carlini.

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Solo histórico em 'Ovelha Negra'

Luiz Carlini ficou eternizado principalmente pelo solo de guitarra da música “Ovelha Negra”, um dos maiores sucessos de Rita Lee no álbum Fruto Proibido, lançado em 1975.

O músico contou em entrevistas que o solo nasceu após um sonho. Segundo ele, sentiu que faltava algo na canção durante a mixagem do disco e acabou acordando assobiando a melodia que se tornaria um dos riffs mais famosos da música brasileira.

Carlini conheceu Rita Lee ainda na adolescência, na região da Pompeia, em São Paulo, considerada um dos berços do rock paulistano. Na época, ele convivia com os integrantes de Os Mutantes e chegou a atuar como roadie do grupo.

Após a saída de Rita Lee dos Mutantes, os dois criaram a banda Tutti Frutti, responsável por sucessos como “Agora Só Falta Você”, “Jardins da Babilônia” e “Esse Tal de Roque Enrow”.