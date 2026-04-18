Gero Camilo lança filme em Fortaleza e celebra cinema do Ceará: ‘Quero estar muito próximo’

Nome e rosto reconhecido em todo o Brasil, o ator Gero Camilo é figura de destaque das artes vindas do Ceará. Nascido em Fortaleza, o artista se ligou à área primeiramente a partir do Curso Princípios Básicos de Teatro, do Theatro José de Alencar, que fez aos 19 anos.

De lá até aqui, fundou carreira em especial nos palcos, mas também encontrou vazão na televisão, em obras como “Hoje é Dia de Maria”, “Gabriela” e “Cine Holliúdy”, e no cinema, sendo destaque de produções importantes da filmografia brasileira como "Bicho de Sete Cabeças" (2001), "Cidade de Deus" (2002) e "Carandiru" (2003).

A mais recente experiência no cinema é o suspense “Papagaios”, de Douglas Soares, que traz Gero até Fortaleza no próximo dia 26 para uma exibição especial que compõe a programação de 27 anos do Dragão do Mar.

Em entrevista por telefone à coluna, o artista fortalezense compartilha processos do longa, celebra o cinema brasileiro em geral e ressalta o “excelente momento” da arte no Ceará. “Me interessa muito que o Brasil e o mundo se aproximem da nossa cinematografia”, sustenta.

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‘Papagaios’ da TV e das redes

Em “Papagaios”, Gero interpreta Tunico, um “papagaio de pirata” profissional — figura que busca aparecer na televisão atrás de repórteres em qualquer situação buscando visibilidade e fama. Ao conhecer o misterioso Beto (Ruan Aguiar), os dois passam a viver uma relação de mestre e aprendiz que revela o lado oculto da busca por fama.

Pelo papel, o cearense foi premiado como melhor ator em eventos como o Festival de Gramado e o Bravo Film Festival. O argumento da obra, ele explica, surgiu há quase 10 anos, quando o diretor e o ator Humberto Carrão tiveram a ideia inicial.

“Depois, o Douglas seguiu no projeto e, segundo ele me conta, eu já era o ator em que ele pensava para o filme, então isso para mim foi muito legal, facilitou a relação com o diretor”, partilha Gero.

Confira o trailer de "Papagaios", com Gero Camilo

Sem fixar uma linha temporal explícita, “Papagaios” se passa em algum momento dos anos 2000 para refletir sobre a fama a partir da TV, mas, na opinião do ator, ecoa e dialoga com o momento atual de fama no Instagram, TikTok e afins.

“Da TV para a rede social, a palavra nem é ‘evolução’, mas ‘expansão’ da comunicação. Os papagaios de piratas se multiplicaram porque o celular virou um instrumento na mão com possibilidade de você trabalhar a visibilidade, tentar a todo custo ter seguidores e pessoas que dão importância ao seu conteúdo, mesmo quando ele muitas vezes não existe” Gero Camilo ator

Gero ressalta o trabalho do parceiro de cena Ruan Aguiar, comemorando o “encontro de gerações” possibilitado pela produção. “Muito da grandeza do filme se dá nessa troca e partilha. Juan é um excelente ator e com certeza vai dar muitos presentes ao nosso cinema”, confia.

Tunico e Beto são personagens ficcionais, mas “Papagaios”, como explica o cearense, flerta com a realidade ao contar com figuras da TV e da arte interpretando a si mesmas — caso da apresentadora Claudete Troiano, da atriz e apresentadora Babi Xavier e do cantor Léo Jaime.

Legenda: Misturando suspense com toques de humor, "Papagaios" tem roteiro e direção do cineasta Douglas Soares. Foto: Reprodução.

“O filme mistura personagens reais com fictícios. Não é um documentário, é uma ficção, mas flerta com isso. A partir dessa base, digamos assim, realista é construída a ficção”, explica.

“O Douglas vem do documentário e os filmes dele flertam com a ficção. É uma linguagem que ele experimenta constantemente na carreira, agora assumindo de fato a ficção e com um suspense, inclusive. ‘Papagaios’ abre espaço para outro tipo de cinematografia, expande um pouco o nosso olhar”, considera Gero.

Cinema brasileiro em momento de "efervescência"

O ator compartilha a torcida por conseguir "levar o público na primeira semana, para garantir as salas”, lembra, referenciando os desafios de formar plateias e conseguir ocupação justa de salas de cinema no Brasil.

Apesar disso, Gero celebra o cenário atual da produção audiovisual nacional. “Nosso cinema é como uma fênix, sempre renasce das cinzas. Na minha trajetória, comecei na retomada, após o Collor tentar destruir nosso cinema e as artes no nosso País”, contextualiza.

Convidado a refletir sobre o cenário geral que existia no Brasil na época do primeiro filme da carreira, “Cronicamente Inviável” (2000), de Sérgio Bianchi, e o de agora, o cearense é taxativo:

“Esse é um momento muito importante para o cinema brasileiro, tanto na questão mundial — porque ele está sendo visto, causando interesse, não à toa está aí ganhando vários festivais no mundo — como também é um momento interno de efervescência do fazer cinema, dentro do País” Gero Camilo ator

Neste cenário, o artista ressalta a importância de “abrir espaço para que o cinema independente comece a achar as suas salas, que também consiga ser produzido”. “É muito importante falar do independente, porque ele é responsável por essa efervescência”, defende.

Cenário positivo no Ceará

Ao falar do panorama do cinema brasileiro, Gero destaca, por si, o “momento muito importante” também para o Ceará e para Fortaleza. Atento aos movimentos da terra natal, o ator reconhece que “esse reconhecimento que o cinema cearense passa só é possível por conta de políticas culturais".

“Essa efervescência no audiovisual cearense se dá já como resultado de políticas implementadas no estado, tanto de formação de técnicos como formação de plateias. Tem um olhar de desenvolvimento para isso”, compreende.

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O ator cita, ainda, a criação da Empresa Cearense de Audiovisual (ECAV) como outro ponto relevante no cenário de fortalecimento de mercado e oportunidades de trabalho. “O Ceará está com essa escuta nesse momento quando cria uma empresa que vai ajudar a potencializar essas produções e a distribuí-las. Tudo isso é muito importante”, opina.

“É assim que eu observo o Ceará nesse momento, é um excelente momento para o nosso cinema e eu quero estar muito próximo a tudo isso, porque me interessa muito que o Brasil e o mundo se aproximem da nossa cinematografia” Gero Camilo ator

Após trabalhar com cineastas do Estado como Karim Aïnouz, Rosemberg Cariry e Clébio Viriato, além de ter estreado na direção de cinema com "Aldeotas" e recebido homenagem no 34º Cine Ceará, Gero volta “com muito prazer” a Fortaleza para o lançamento do novo longa.

A programação ocorre no domingo (26), às 17 horas, e contará com presença do ator e do diretor Douglas Soares. Haverá sessão de autógrafos com Gero Camilo após a exibição.

Legenda: "Papagaios" acompanha a relação entre Tunico (Gero Camilo), o mais famoso 'papagaio de pirata' do Rio de Janeiro, e o jovem misterioso Beto (Ruan Aguiar), que se torna seu aprendiz. Foto: Olhar Filmes / Divulgação.

“Nesse momento, é muito bom poder celebrar com ‘Papagaios’, um filme que eu, um ator cearense, protagonizo e levo um pouco da nossa história, porque inclusive o personagem é cearense”, ressalta.

“Essa sessão vai ser muito especial. Vou estar aí para conversar com as pessoas, para dar um abraço no meu público e no público que gosta do cinema. Vai ser uma noite muito especial de celebração”, finaliza.

Sessão de “Papagaios”, com o diretor Douglas Soares e o ator Gero Camilo