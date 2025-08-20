Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘O Último Azul’, ‘Nó’ e ‘Papagaios’ evidenciam a potência do cinema autoral brasileiro em Gramado

Primeiros longas-metragens exibidos no Festival de Gramado arrebatam a plateia com propostas autênticas e profundamente brasileiras

Escrito por
Diego Benevides* verso@svm.com.br
Verso
Equipe do longa-metragem pernambucano “O Último Azul”, que estreia ainda este mês em circuito comercial
Legenda: Equipe do longa-metragem pernambucano “O Último Azul”, que estreia ainda este mês em circuito comercial
Foto: Kätlin Fotografias / AgNews

A primeira exibição nacional do premiado filme pernambucano “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro, aconteceu na abertura do 53º Festival de Cinema de Gramado, na última sexta-feira (15). Reconhecido com três prêmios no Festival de Berlim deste ano, entre eles o prestigiado Urso de Prata, o longa é protagonizado por Denise Weinberg e traz participações de Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás.

Com uma recepção calorosa do público, que lotou o Palácio dos Festivais para assistir ao filme na serra gaúcha, a noite também foi marcada pela homenagem a Rodrigo Santoro, que recebeu o Kikito de Cristal por sua contribuição ao cinema internacional. Prestes a completar 50 anos de idade, Santoro relembrou “Bicho de Sete Cabeças” (2000), de Laís Bodanzky, obra que o projetou como ator, e reforçou que seu compromisso com o cinema brasileiro, sobretudo com as produções independentes.

“Eu busquei dar vida a personagens em diferentes idiomas, culturas e realidades, mas sempre muito conectado com o meu DNA, com a minha essência e com o meu coração, que é absolutamente brasileiro”, disse Santoro. “Eu dedico esse prêmio à resistência cultural e à coragem de todos os profissionais do nosso meio que, apesar dos grandes desafios que temos enfrentado, continuam trabalhando para contar as nossas poderosas histórias para o mundo”, continuou.

“O Último Azul” foi rodado em Manaus, Manacapuru e Novo Airão, cidades do Amazonas
Legenda: “O Último Azul” foi rodado em Manaus, Manacapuru e Novo Airão, cidades do Amazonas
Foto: Vitrine Filmes/ Divulgação

Em “O Último Azul”, Santoro interpreta Cadu, um homem solitário que conduz um barco pelos rios da Amazônia. Cadu encontra Tereza, papel de Denise Weinberg, uma senhora de 77 anos forçada pelo governo a se mudar para uma colônia de idosos. Na tentativa de escapar do exílio forçado, Tereza inicia uma jornada de fuga desse destino infeliz e, ao mesmo tempo, de reencontro com ela mesma.

O longa é uma distopia que reflete sobre o envelhecimento com melancolia, além de criticar políticas de exclusão praticadas por governos autoritários. A sentença faz com que Tereza perca a sua autonomia e passe a ser controlada por sua filha, que agora decide o que ela pode ou não fazer, mesmo que esteja em plenas condições psicológicas e físicas de decidir por si.

A história recorre a alguns elementos fantásticos de forma econômica, talvez por se interessar mais em estabelecer uma reflexão existencial para a protagonista e para os demais personagens do que em mergulhar no gênero fantástico. Esse existencialismo é recorrente nos filmes de Mascaro, considerado um dos expoentes do cinema pernambucano e responsável por obras como “Ventos de Agosto” (2014), “Boi Neon” (2015) e “Divino Amor” (2019).

Veja também

teaser image
Verso

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

teaser image
João Gabriel Tréz

Cearense Dayse Barreto assina direção de arte de filme premiado em Berlim: ‘O cinema brasileiro nunca esteve em baixa’

“O Último Azul” tem estreia marcada para o dia 28 de agosto nos cinemas nacionais, mas antes ganhará sessões especiais com a presença do diretor em nove cidades, incluindo Fortaleza. A sessão acontecerá às 19h do dia 27, no Cinema do Dragão, e está com ingressos esgotados.

A partir do dia 20, a programação do Cinema do Dragão também contará com uma mostra especial dedicada à filmografia de Mascaro, incluindo exibições de “Avenida Brasil Formosa” (2011) e “Doméstica” (2013).

Mostra Competitiva de Ficções

Dois longas-metragens se destacaram nos primeiros dias de Festival de Cinema de Gramado. O primeiro é “”, produção paranaense dirigida por Laís Melo e inteiramente formada por mulheres. Na trama, acompanhamos Glória — uma interpretação brilhante da atriz Saravy — dividida entre a dura rotina de trabalho e a vida familiar com suas três filhas jovens. Enquanto espera uma possível promoção no emprego, Glória se vê diante de um conflito com o seu ex-companheiro, que pede a guarda das filhas.

Cineasta Laís Melo apresentou a ficção paranaense “Nó” na competição do Festival de Cinema de Gramado
Legenda: Cineasta Laís Melo apresentou a ficção paranaense “Nó” na competição do Festival de Cinema de Gramado
Foto: Elo Studios/ Divulgação

“Nó” estabelece uma dinâmica narrativa própria, resultado de um longo processo colaborativo e intelectual da equipe que buscou refletir as existências femininas diante de uma estrutura opressora, violenta e masculina. O roteiro acerta ao estar menos preocupado em reproduzir tais violências para jogar luz nas marcas deixadas nas personagens que se acumulam e as sobrecarregam.

É um filme que explora a força dessas mulheres sem romantismo excessivo quanto à sobrevivência delas nesses espaços, e questiona com maturidade e um pouco de dureza as (in)submissões enfrentadas por elas. Com sequências visualmente arrojadas, “Nó” faz uma leitura desse cotidiano muitas vezes invisibilizado (ou descredibilizado).

Já o carioca “Papagaios” é o primeiro longa-metragem de ficção de Douglas Soares, que dirigiu o documentário “Xale” (2016) e os curtas-metragens premiados “A Dama do Peixoto” (2010), ao lado de Allan Ribeiro, e “Contos da Maré” (2013). A obra impressiona pela originalidade da temática, que trata sobre as figuras emblemáticas dos papagaios de pirata, pessoas que gostam de aparecer na mídia.

O roteiro aborda com complexidade esses aspirantes a subcelebridades e discute a fama em uma época anterior à explosão de egos das redes sociais. As escolhas estéticas de “Papagaios” são rigorosas, constantemente desafiadas pela psicologia dos personagens e pela miscelânia de gêneros que o enredo toca sem cair em caricaturas forçadas.

Cearense Gero Camilo (ao fundo de terno) estrela “Papagaios” ao lado de Ruan Aguiar
Legenda: Cearense Gero Camilo estrela “Papagaios” ao lado de Ruan Aguiar
Foto: Olhar Filmes/ Divulgação

O ator cearense Gero Camilo e o jovem Ruan Aguiar dividem o protagonismo da obra com duas construções densas dos personagens Tunico e Beto, que se aproximam e se distanciam no decorrer da história. Os dois iniciam uma relação que se revela de forma gradual e causa dúvidas sobre os seus próprios destinos. O elenco de apoio traz nomes como Leo Jaime, que interpreta uma versão dele mesmo, essencial para a trama; e as apresentadoras Claudete Troiano e Babi Xavier, ícones da televisão brasileira.

A direção segura de Soares, a montagem de Allan Ribeiro e a fotografia de Guilherme Tostes se unem para orquestrar com harmonia invejável um filme cuja inventividade da narrativa exige que o espectador esteja atento às pistas e aos detalhes que são sugeridos. Não é só uma comédia cotidiana banal, muito menos um suspense tradicional. “Papagaios” é um estudo contundente e instigante do espetáculo midiático, tão cruel quanto irônico.

*Colaboração especial para o Verso do Festival de Cinema de Gramado

Equipe do longa-metragem pernambucano “O Último Azul”, que estreia ainda este mês em circuito comercial
Verso

‘O Último Azul’, ‘Nó’ e ‘Papagaios’ evidenciam a potência do cinema autoral brasileiro em Gramado

Primeiros longas-metragens exibidos no Festival de Gramado arrebatam a plateia com propostas autênticas e profundamente brasileiras

Diego Benevides*
Há 1 hora
For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Verso

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Com exibição de 61 filmes, shows especiais, lançamentos de livros, oficinas e espetáculo teatral, 19ª edição do festival ocorre entre 22 e 29 de agosto no Dragão do Mar

João Gabriel Tréz
20 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Verso

Escritor Luis Fernando Veríssimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Redação e Agência Brasil
19 de Agosto de 2025
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Verso

Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

João Lima Neto
18 de Agosto de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp
Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação
17 de Agosto de 2025
Luis Fernando Veríssimo é um homem idoso de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa social clara, sentado com as mãos cruzadas. Ao fundo, há uma imagem com flores e uma estrutura arquitetônica moderna, provavelmente em um estúdio ou ambiente de entrevista.
Verso

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de Porto Alegre; estado de saúde é grave

O escritor já passou por um AVC, além de ter laudo de Parkinson e problemas cardíacos

Redação
17 de Agosto de 2025
Na imagem, silhueta de criatura etérea, em alusão à
Verso

‘Santa das espancadas’ e mitologias do sertão compõem livro de cearense para inspirar mulheres

Estreia de Dia Bárbara Nobre no gênero romance, “Boca do Mundo” escancara as diferentes violências contra a mulher enquanto conclama a união de todas para combater a dor

Diego Barbosa
17 de Agosto de 2025
Modelo em matéria publicada na Vogue França em 2011 e que gerou polêmica sobre a caracterização sexualidade da criança
Elaine Quinderé

Infância à venda: o preço da adultização infantil

A adultização de crianças começa pela roupa. É mais do que “brincar de se vestir” e usar alguma maquiagem, mas normalizar estéticas que tiram da criança a sua espontaneidade.

Redação
17 de Agosto de 2025
Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como 'Mais Pesado É O Céu' (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele
Silvero Pereira

Filmes para assistir o Ceará na Siará+

Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir

Silvero Pereira
17 de Agosto de 2025
Na imagem, registro da exposição sobre Sebastião Salgado na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Sebastião Salgado tem exposição imperdível e gratuita em Fortaleza sobre trabalho e esperança

“Gold – Mina de Ouro Serra Pelada” está em cartaz até novembro na Caixa Cultural e traz 54 registros do renomado fotógrafo

Diego Barbosa
16 de Agosto de 2025
Tábua de comidas para café da manhã, com pães, doces, mel, morangos, presunto e queijos. Ingredientes frescos e uma organização harmônica deixa o efeito visual atratente e convidativo
Ana Karenyna

Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo

A técnica de esparramar comidas em tábua ou mesa é informal e convidativa. Veja como preparar para suas visitas

Ana Karenyna
16 de Agosto de 2025
Imagem da santa
Maria Camila Moura

15 de agosto: uma padroeira e muitos nomes

A figura de Maria está entranhada em nossa cultura

Maria Camila Moura
15 de Agosto de 2025
Festa de Iemanjá na Praia de Iracema em 2019
Verso

Festa de Iemanjá deve reunir 100 mil pessoas em Fortaleza; veja programação e entenda origem da data

Umbandistas e simpatizantes podem participar da celebração e levar oferendas para a Rainha do Mar

Ana Beatriz Caldas
15 de Agosto de 2025
Imagem do livro Coisas presentes demais para matéria sobre livro Coisas Presentes Demais da Flávia Péret
Verso

Inventário de memórias: escritora mergulha em lembranças agridoces para retratar avó com Alzheimer

Livro “Coisas presentes demais”, lançado pela editora Relicário, é uma homenagem da escritora Flávia Péret à figura da avó

Beatriz Rabelo
14 de Agosto de 2025
Cenas da série Dias Perfeitos, da Globoplay
Mylena Gadelha

'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão'

Série, adaptada do livro de Raphael Montes, chegou à Globoplay nesta quinta-feira (14)

Mylena Gadelha
14 de Agosto de 2025
Representante do Brasil no Oscar de 2026 será escolhido em setembro pela Academia Brasileira de Cinema
Verso

Filme cearense e obras premiadas em Cannes e Berlim estão no páreo para representar Brasil no Oscar

"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026

João Gabriel Tréz
14 de Agosto de 2025
Espetáculo 'Rita Lee uma autobiografia musical', com Mel Lisboa, terá cinco sessões em Fortaleza
Verso

Mel Lisboa volta a Fortaleza no papel de Rita Lee em novo musical: 'A peça é um fenômeno'

Espetáculo “Rita Lee, uma autobiografia musical” terá cinco sessões com ingressos já esgotados na capital cearense

João Gabriel Tréz
14 de Agosto de 2025
Na imagem, produção de abacaxi temperado na Avenida Beira-Mar de Fortaleza no quiosque André do Coco
Verso

Doce, salgado ou misto e servido na casca, abacaxi temperado vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza

De leite condensado à pimenta do reino, combinações inusitadas fazem da fruta artigo cobiçado na orla da Capital e revela potencial do quitute para atrair novos públicos

Diego Barbosa
13 de Agosto de 2025
Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé
João Gabriel Tréz

Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

2ª turma da Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé inicia atividades neste mês na Aldeia Encantada, em Aquiraz; experiência começou em 2018

João Gabriel Tréz
12 de Agosto de 2025
Na imagem, registro do programa Baila Comigo, realizado pelo Complexo Estação das Artes
Verso

Festa gratuita anima Centro de Fortaleza com forró pé de serra, bingo e faz a alegria da 3ª idade

Realizado no Complexo Estação das Artes e inspirado nos clubes de dança da cidade, programa“Baila Comigo” celebra dois anos de realização em meio a socialização de idosos e muita história para contar

Diego Barbosa
11 de Agosto de 2025