Globo de Ouro 2026 divulga indicados nesta segunda (8); veja onde assistir

O Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema e da TV norte-americana, anuncia os indicados à edição de 2026 nesta segunda-feira (8), a partir das 10h15, no horário de Brasília.

A transmissão ocorrerá ao vivo por meio do site da rede americana CBS News, além do YouTube oficial da emissora. Os atores Marlon Wayans e Skye P. Marshall serão os apresentadores.

Expectativa para "O Agente Secreto"

Não bastasse a grandiosidade da premiação para os admiradores do cinema e da televisão, as indicações desse ano também podem trazer felicidade aos brasileiros, já que há expectativa da presença do filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Segundo a revista Variety, Wagner deve ser indicado na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto "O Agente Secreto" pode ser indicado em Melhor Filme de Drama, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

A cerimônia do 83º Globo de Ouro acontecerá no dia 11 de janeiro, na Califórnia, nos Estados Unidos.