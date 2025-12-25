Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Lançamento da Editora 34 conta com 97 poemas carregados de beleza e singularidade.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa do livro fazer círculos com mãos de ave e da poeta ana estaregui.
Legenda: Ana Estaregui escreve uma poesia marcada por elementos da natureza.
Foto: Divulgação e Alexandre Wagner.

“O que há de vir já está se cumprindo”. Assim escreve Ana Estaregui em seu livro “Fazer círculos com mãos de ave”, lançado em novembro deste ano. Em quase cem poemas, a escritora busca mostrar o muito de belo que ainda existe no mundo, como os rastros deixados pelos bichos, o corpo que adentra vazios e as imagens que germinam sobre as paisagens. 

Sua escrita caminha em um passo conjunto com aqueles que lançam seu olhar para a natureza a fim de acessar outras possibilidades de linguagem. Ao Diário do Nordeste, Ana citou o exercício de manusear a realidade, estando no limiar entre a natureza e a cultura. 

"É muito arrogante achar que só nós temos linguagem, que só nós temos a inteligência, mas será que as plantas se comunicam? O que elas estão dizendo? A inteligência se dá de muitas formas, que não apenas a verbal", afirmou.

Ela propõe, então, um modo de experimentar com as palavras, algo muito similar ao que vem sendo realizado por Marília Garcia, que falou sobre a poesia, a escrita e o movimento de pensar com as mãos. E não apenas Garcia, como outros escritores dessa cena da poesia contemporânea.

De certo modo, o conjunto da obra de Estaregui, incluindo o lançamento publicado pela Editora 34, integra a frutífera safra de livros de poesia que vêm marcando o mercado editorial brasileiro. 

Veja também

teaser image
Verso

Obra póstuma de Kaciano Gadelha celebra legado do crítico de arte cearense

teaser image
Verso

Crônicas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre modos de habitar as cidades

Formas de olhar o mundo

Em tempos de catástrofes, desastres e crimes ambientais, Ana Estaregui tem uma perspectiva esperançosa, como se ela apontasse o vislumbre do que um filósofo já havia dito: “o velho mundo está morrendo, o novo demora a nascer”. Mas nasce.

E é de forma calma, sem pressa, do mesmo modo como responder a perguntas, que Estaregui parece construir sua poesia. Durante a entrevista, explicou que sua poesia demora um tempo para ganhar corpo. Às vezes, quando começa, não sabe bem para onde vai. Descobre no caminho. 

E o processo que lhe fornece respostas. “Talvez a gente escreva sempre as mesmas coisas e esteja sempre na direção de um único poema”, expõe em um dos primeiros textos do livro.

Sua escrita nasce com uma escuta atenta às outras linguagens. Com segurança, revelou o desejo e a curiosidade em ouvir outras vozes. Pensar pela margem — talvez até pela terceira margem do rio, aquela de Guimarães Rosa. Somos feitos do que vemos.

Montagem da escrita

Há ainda um processo de montagem e desmontagem da escrita e da palavra. Longe de trabalhar com a visão romântica do poeta, aquele dotado de uma inspiração divina, ela caminha pela estrada de um artista construtor

Ela é uma poeta que estuda a palavra, coloca uma lupa sobre o mundo. Sua escrita surge da experimentação, daquilo que sente e do muito que lhe atravessa. No processo de escrita, busca entender a alma das palavras e a relação secretas entre as coisas.

“Eu acho que a poesia é uma possibilidade de acessar a linguagem de uma outra forma. O Roland Barthes fala dessa linguagem fora do poder. A poesia te permite manusear a realidade de certa forma”.
Ana Estaregui
Poeta

“Acho que quando você consegue dar nome às coisas, o seu mundo aumenta. Quando você lê um poema e aquilo te abre outra perspectiva de mundo, de sensibilidade, você passa a perceber as coisas de outra forma”, acrescenta.

Assim, Estaregui escreve que as mãos pensam por minúcia, que regula o ouvido para que ouça, e que cria para depurar o que se vê.

“Escrever a nuvem na página faz perceber melhor a nuvem no céu”, afirma em um dos poemas, enquanto outro mostra que o corpo de uma baleia flutuando se torna ilha no oceano, alimento para os animais e aves marinhas, refúgio para tartarugas. Até, por fim, fundar abaixo de si uma cidade branca quando os ossos naufragam por completo. 

“A morte talvez seja isso, o movimento de se espalhar em mil partes, virar alimento de aves, aprender a cantar”.

Serviço

Livro “Fazer círculos com mãos de ave”
Quanto: R$ 57,00
Onde comprar: Editora 34

Assuntos Relacionados
Imagem de capa do livro fazer círculos com mãos de ave e da poeta ana estaregui.
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Lançamento da Editora 34 conta com 97 poemas carregados de beleza e singularidade.

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
Montagem de duas fotos: à esquerda, imagem de quatro mulheres (Geórgia Costa Araújo, Natália Maia, Joana Mariani e Socorro Acioli) dentro da parte interna da cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada de Santo Antônio; à direita, fotografia da parte externa da cabeça.
Verso

História do Santo Antônio sem cabeça em Caridade, no Ceará, inspira filme

Futura adaptação para o cinema do livro "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, deve ser gravada em 2026.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Na imagem, uma fotografia em plano médio, estilo selfie, tirada em um corredor de hospital. Em primeiro plano, uma mulher loira de óculos sorri para a câmera, vestindo uma camiseta branca e um gorro de Papai Noel. Ao fundo, o corredor está repleto de voluntários também usando gorros de Natal e, em sua maioria, camisetas vermelhas. Alguns usam máscaras de proteção facial. À esquerda, uma mulher de vermelho segura sacolas com o que parecem ser presentes ou suprimentos. Mais ao fundo, o grupo se organiza em fila; um homem segura um violão, sugerindo uma apresentação musical ou visita de caridade. O ambiente possui iluminação hospitalar branca, paredes claras e, à direita, é possível ver uma maca metálica estacionada. O clima é de solidariedade e celebração natalina em um ambiente de saúde.
Verso

Cearense passa o Natal em hospitais há 20 anos para levar alegria a internados

Rosane Azevedo é uma das 500 voluntárias do projeto Natal de Amor, em Fortaleza.

Diego Barbosa
25 de Dezembro de 2025
Silhueta em close-up de duas pessoas sentadas em uma sala escura, possivelmente um cinema ou auditório. À esquerda, vê-se o perfil de uma criança e, à direita, o perfil de um adulto com o cabelo preso em um coque, que parece gesticular com a mão enquanto conversa com a criança. Ao fundo, uma tela de projeção brilhante exibe uma imagem colorida e levemente desfocada, criando um contraste acentuado com as figuras em primeiro plano.
Verso

Lula assina decreto sobre Cota de Tela para garantir espaço a filmes nacionais no circuito comercial

A norma considera o porte dos complexos exibidores e a quantidade de salas em funcionamento.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma selfie em ângulo levemente inclinado captura um grupo alegre de sete mulheres de diversas idades dentro de um vagão de metrô. Elas estão sorridentes, algumas sentadas e outras em pé, transmitindo um clima de amizade e descontração. Ao fundo, através da janela do trem, vê-se o movimento do lado de fora e outros passageiros. A iluminação é natural, vinda das janelas do vagão.
Verso

Amigas de metrô trocam presentes de Natal após se conhecerem durante viagens

Encontro natalino aconteceu na última semana de novembro e renovou a inusitada amizade.

Diego Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Uma fotografia colorida, capturada de um ângulo levemente elevado, mostra uma mesa de jantar redonda de madeira clara decorada com temática natalina. A cena transmite uma atmosfera aconchegante e acolhedora, com iluminação quente vinda de pendentes rústicos.
Ana Karenyna

Mesa de Natal sem excessos e com beleza

Montar uma mesa natalina pode ser um exercício de afeto, criatividade e escolhas conscientes.

Ana Karenyna
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma foto noturna em ambiente externo. Em primeiro plano e sentada, está Dona Marilene, uma mulher idosa de pele clara e cabelo grisalho, sorrindo gentilmente para a câmera. Ela usa uma blusa escura de manga curta. Atrás dela, em pé, está Ana Emilly, uma jovem de pele morena, cabelo cacheado e óculos, com um sorriso aberto e a mão na cintura. Ela veste um traje de Natal composto por uma bata branca e um xale vermelho e dourado, além de um gorro de Papai Noel vermelho e branco. Elas estão abraçadas, com o braço de Dona Marilene no ombro de Ana Emilly. O fundo está desfocado (bokeh), com luzes de Natal amarelas e vermelhas e a silhueta de outras pessoas e uma barraca iluminada.
Diego Barbosa

Avó enfrenta desafios de locomoção para ver a neta cantar na janela do Natal de Luz

Dona Marilene da Costa acompanha Emilly há pelo menos 12 anos e reacende gosto pela magia natalina.

Diego Barbosa
23 de Dezembro de 2025
Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo
Verso

Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo

Busca por ingressos fez quadrilha falsificar bilhetes.

João Lima Neto
22 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o ator Wagner Moura em atuação no filme O Agente Secreto, ao lado de um fusca amarelo, em uma paisagem no sertão nordestino.
Verso

Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

A publicação também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Fotografia em close-back de uma mesa de madeira em primeiro plano, onde se vê uma caneca cinza e um pequeno cesto de corda contendo um smartphone, um smartwatch e fones de ouvido. Ao fundo, de forma desfocada, uma mulher está sentada confortavelmente lendo um livro físico.
Verso

Como detox digital e fim do ano estimulam autoconhecimento

Período de intensa demanda por cumprimento de metas, encontros sociais e consumo é propício para refletir sobre a presença digital.

João Gabriel Tréz
21 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem de muitos despertadores analógicos de estilo clássico, com caixas pretas e mostradores brancos, preenchendo o quadro contra um fundo escuro. O relógio em destaque no centro está marcando aproximadamente 7h00. A imagem evoca a sensação de tempo, pressa, ou multiplicidade.
Elaine Quinderé

Quando eu parei, o tempo me encontrou

Minha vida pediu pausa e o que eu aprendi sobre o tempo e os recomeços possíveis.

Elaine Quinderé
21 de Dezembro de 2025
Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Verso

Lindomar Castilho cometeu feminicídio que entrou para a história da luta feminista brasileira

Cantor de bolero, que faleceu neste sábado (20), matou a ex-esposa a tiros em 1981; na época, Eliane de Grammont tinha 26 anos.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Após se aposentar, cantor participou do documentário 'Vou Rifar Meu Coração' (2011), sobre a música brega brasileira.
Verso

Morre Lindomar Castilho, 'Rei do Bolero' e autor do hit 'Você é Doida Demais'

Além do sucesso na música brega nos anos 70, Castilho se tornou nacionalmente conhecido por assassinar brutalmente a ex-esposa, Eliane de Grammont, em 1981.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Verso

Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Diego Barbosa
20 de Dezembro de 2025
Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?
Silvero Pereira

Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?

É revoltante que em 2025, ainda que amparados pela legislação, soframos com a homofobia de sempre.

Silvero Pereira
19 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas, em camisa azul clara, assina um documento em um pódio durante cerimônia, cercado por um grupo diverso de pessoas em um salão com painéis de madeira e brasão oficial.
Verso

Empresa Cearense de Audiovisual é criada com recurso de R$ 15 milhões

Oficialização ocorreu nesta sexta (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Verso

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de divulgação do filme O Agente Secreto.
Verso

Filme 'O Agente Secreto' vence prêmio de 'Melhor Filme Internacional' nos Estados Unidos

Longa foi eleito no Austin Film Critics Awards 2025.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem de Walter Benjamin, para matéria sobre literatura.
Verso

Obra de Walter Benjamin oferece caminhos para enfrentar mundo em crise

Escritor alemão construiu obras na fronteira da filosofia e da literatura.

Beatriz Rabelo
18 de Dezembro de 2025
Foto estilo selfie que mostra uma mulher mais velha à esquerda e duas mulheres mais novas ao lado dela; acima, um senhor.
Mila Costa

Minha nova maternidade

Viramos pais dos nossos pais. Eles não me pediram nada, mas me ensinaram a ficar.

Mila Costa
18 de Dezembro de 2025