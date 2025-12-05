Obra póstuma de Kaciano Gadelha celebra legado do crítico de arte cearense
Lançamento do livro ocorre pela LAC Editora na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.
Como um testemunho da trajetória intelectual do cearense Kaciano Gadelha, o livro "O Tremor dos Vivos" foi organizado contendo textos críticos, ensaios e artigos científicos. A obra póstuma do crítico de arte foi publicada pela LAC Editora, uma ramificação do Laboratório de Arte Contemporânea (LAC), e terá lançamento no dia 16 de dezembro.
O evento será realizado na Escola Porto Iracema das Artes, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Além disso, contará com um debate entre o curador Lucas Dilacerda, o artista Rodrigo Lopes e o professor multidisciplinar Juliano Gadelha, irmão de Kaciano.
No livro, Kaciano levanta diversas reflexões sobre a arte contemporânea brasileira, nordestina e cearense. Sua perspectiva é atravessada pela decolonialidade, ou seja, por pensamentos que buscam questionar o legado do colonialismo.
"Impossível olhar para a arte contemporânea nas Américas e especificamente no Brasil, sem ignorar a moradia que habitamos, morada invadida, compartilhada desigualmente, maculada pela violência".
A partir dessa outra produção de saber, Kaciano vai costurando sua escrita. Em capítulos como "A Nordeste, apenas", o texto é embebido por beleza e poesia.
"Ouvia o barulho do mar de casa e a sua profundeza vibrava em meu inconsciente enquanto dormia. Do quintal da casa da minha avó paterna, no Pirambu, em Fortaleza, dava para ver o mar, sentir o seu cheiro", escreveu.
Livro 'O Tremor dos Vivos'
O livro foi organizado por Rodrigo Lopes, com curadoria e editoração de Lucas Dilacerda. A pesquisa contou com o trabalho de Wes Viana, enquanto Juliano Gadelha ficou responsável pela direção criativa.
Dentre os textos presentes em "O Tremor dos Vivos", estão:
- Epistemologias negras: Corpo, Trauma e Memória;
- Corpolítica: Errâncias poéticas descolonizando roteiros;
- Ocuprobarão: Revirando o arquivo colonial e transformando suas fantasias;
- Preta Kuir e Homo/Lesbo/Afetividdes: Raça, gênero e outras dissidências em performance;
- Notas de um Arquivo Queer;
- Da sensação à desmaterialização: máquinas de influência e as estéticas da diferença sexual;
- A cor e o tempo;
- O som da negridade em apeshi;
- A Nordeste, apenas.
A obra ainda conta com um texto escrito pelo irmão de Kaciano, Juliano Gadelha, em que aborda a trajetória do pesquisador; e uma carta de Lucas Dilacerda e Rodrigo Lopes para o autor.
Quem foi Kaciano Gadelha?
O cearense Kaciano Gadelha foi um curador e pesquisador do campo da arte e da sociologia, estudando principalmente gênero, sexualidade e raça. Em 1999, ingressou no curso de Psicologia, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Seu mestrado foi realizado na área de Sociologia, na mesma instituição.
Nos anos seguintes atuou como professor substituto e colaborador na graduação em Ciências Sociais da UFC. Em 2010, começou o doutorado na área de Sociologia, na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Entre março e julho de 2016, ministrou a disciplina "Tópicos Especiais IV" no Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da UFC.
Ao longo de sua trajetória, Kaciano se consagrou como um dos intelectuais mais importantes da história da arte e da cultura de Fortaleza. Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 2021.
Lançamento da LAC Editora
O livro é o primeiro lançamento da LAC Editora, fundada neste ano, que busca publicar obras que exercitem o pensamento crítico em arte contemporânea.
"A nossa proposta é intervir nas estruturas hegemônicas e semear novas formas de pensar e fazer arte no contemporâneo", detalharam os organizadores Lucas Dilacerda e Rodrigo Lopes, em texto escrito com coautoria.
Serviço
Livro “O Tremor dos Vivos”
Quanto: Distribuição Gratuita
Onde adquirir: Entrega será realizada na Escola Porto Iracema das Artes, durante lançamento
Mais informações: @lac.contemporanea