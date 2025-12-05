Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Obra póstuma de Kaciano Gadelha celebra legado do crítico de arte cearense

Lançamento do livro ocorre pela LAC Editora na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem do cearense Kaciano Gadelha e da capa do livro O tremor dos vivos.
Legenda: Kaciano Gadelha possuia pesquisas voltadas para história da arte e da cultura de Fortaleza.
Foto: Divulgação/LAC Editora.

Como um testemunho da trajetória intelectual do cearense Kaciano Gadelha, o livro "O Tremor dos Vivos" foi organizado contendo textos críticos, ensaios e artigos científicos. A obra póstuma do crítico de arte foi publicada pela LAC Editora, uma ramificação do Laboratório de Arte Contemporânea (LAC), e terá lançamento no dia 16 de dezembro.

O evento será realizado na Escola Porto Iracema das Artes, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Além disso, contará com um debate entre o curador Lucas Dilacerda, o artista Rodrigo Lopes e o professor multidisciplinar Juliano Gadelha, irmão de Kaciano. 

Imagem de trecho do livro O Tremor dos Vivos, de Kaciano Gadelha, publicado pela LAC Editora.
Legenda: Kaciano Gadelha tem uma escrita sensível e profunda.
Foto: Divulgação/LAC Editora.

No livro, Kaciano levanta diversas reflexões sobre a arte contemporânea brasileira, nordestina e cearense. Sua perspectiva é atravessada pela decolonialidade, ou seja, por pensamentos que buscam questionar o legado do colonialismo.

"Impossível olhar para a arte contemporânea nas Américas e especificamente no Brasil, sem ignorar a moradia que habitamos, morada invadida, compartilhada desigualmente, maculada pela violência".
Kaciano Gadelha
Pesquisador e professor

A partir dessa outra produção de saber, Kaciano vai costurando sua escrita. Em capítulos como "A Nordeste, apenas", o texto é embebido por beleza e poesia. 

"Ouvia o barulho do mar de casa e a sua profundeza vibrava em meu inconsciente enquanto dormia. Do quintal da casa da minha avó paterna, no Pirambu, em Fortaleza, dava para ver o mar, sentir o seu cheiro", escreveu.

Livro 'O Tremor dos Vivos'

O livro foi organizado por Rodrigo Lopes, com curadoria e editoração de Lucas Dilacerda. A pesquisa contou com o trabalho de Wes Viana, enquanto Juliano Gadelha ficou responsável pela direção criativa. 

Dentre os textos presentes em "O Tremor dos Vivos", estão: 

  • Epistemologias negras: Corpo, Trauma e Memória;
  • Corpolítica: Errâncias poéticas descolonizando roteiros;
  • Ocuprobarão: Revirando o arquivo colonial e transformando suas fantasias;
  • Preta Kuir e Homo/Lesbo/Afetividdes: Raça, gênero e outras dissidências em performance;
  • Notas de um Arquivo Queer;
  • Da sensação à desmaterialização: máquinas de influência e as estéticas da diferença sexual;
  • A cor e o tempo;
  • O som da negridade em apeshi;
  • A Nordeste, apenas.

A obra ainda conta com um texto escrito pelo irmão de Kaciano, Juliano Gadelha, em que aborda a trajetória do pesquisador; e uma carta de Lucas Dilacerda e Rodrigo Lopes para o autor. 

Veja também

teaser image
Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

teaser image
Verso

Annie Ernaux mescla escrita e imagem para criar prosa íntima sobre relação amorosa e câncer

Quem foi Kaciano Gadelha?

O cearense Kaciano Gadelha foi um curador e pesquisador do campo da arte e da sociologia, estudando principalmente gênero, sexualidade e raça. Em 1999, ingressou no curso de Psicologia, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Seu mestrado foi realizado na área de Sociologia, na mesma instituição. 

Nos anos seguintes atuou como professor substituto e colaborador na graduação em Ciências Sociais da UFC. Em 2010, começou o doutorado na área de Sociologia, na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Entre março e julho de 2016, ministrou a disciplina "Tópicos Especiais IV" no Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da UFC.

Ao longo de sua trajetória, Kaciano se consagrou como um dos intelectuais mais importantes da história da arte e da cultura de Fortaleza. Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 2021.

Lançamento da LAC Editora

O livro é o primeiro lançamento da LAC Editora, fundada neste ano, que busca publicar obras que exercitem o pensamento crítico em arte contemporânea.

"A nossa proposta é intervir nas estruturas hegemônicas e semear novas formas de pensar e fazer arte no contemporâneo", detalharam os organizadores Lucas Dilacerda e Rodrigo Lopes, em texto escrito com coautoria. 

Serviço

Livro “O Tremor dos Vivos”
Quanto: Distribuição Gratuita
Onde adquirir: Entrega será realizada na Escola Porto Iracema das Artes, durante lançamento
Mais informações: @lac.contemporanea

Assuntos Relacionados
Imagem do cearense Kaciano Gadelha e da capa do livro O tremor dos vivos.
Verso

Obra póstuma de Kaciano Gadelha celebra legado do crítico de arte cearense

Lançamento do livro ocorre pela LAC Editora na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.

Beatriz Rabelo
Há 29 minutos
Na imagem, uma mulher de pele escura e meia-idade, com tranças escuras, sorri amplamente enquanto está atrás de um púlpito de acrílico transparente. Ela está falando em um microfone de haste fina e vestindo um blazer azul-marinho sobre uma camisa social bege ou champagne de gola aberta. No púlpito, há alguns papéis, incluindo um com um emblema impresso. A iluminação é brilhante, destacando a mulher, e o fundo é predominantemente escuro, talvez com algumas texturas de luz azuladas no canto superior direito e esquerdo, sugerindo um palco.
Verso

Ministra Margareth Menezes é homenageada com Medalha Lauro Maia

Honraria será entregue nesta sexta-feira (5) após aprovação da Câmara em novembro.

Diego Barbosa
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma longa parede branca de concreto, com uma série de pilares verticais e reentrâncias. Dentro das reentrâncias, faixas verticais pintadas de azul-claro podem ser vistas, criando um efeito de arte cinética ou ilusão de ótica quando o observador se move. A parede se estende pela imagem, ladeando um calçadão à esquerda onde pequenos arbustos quadrados estão plantados. No fundo, há árvores altas, palmeiras e edifícios urbanos, sob um céu nublado. A imagem é creditada a Gentil Barreira.
Verso

Obra de Sérvulo Esmeraldo é destruída e reconstrução não é garantida: ‘Descaso’

‘Muro Cinético’ ocupava a sede do Centro Administrativo Bárbara de Alencar.

Diego Barbosa
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma cena de bastidores em um ambiente interno com paredes rosa claro. Três jovens estão agachados ou sentados no chão, que é de azulejo claro. Um jovem, visto de costas no canto inferior esquerdo, veste uma camiseta cinza e calças jeans. Ele está segurando um equipamento de áudio (microfone boom) e parece estar monitorando o som com fones de ouvido. Uma jovem, no centro, está agachada e olhando para o visor de uma câmera de vídeo montada em um tripé no chão. Ela tem o cabelo preso e veste uma camiseta branca e shorts jeans. Um menino, visto de costas no canto inferior direito, está sentado no chão vestindo uma camiseta verde-água e shorts cáqui. Parcialmente visível no canto superior esquerdo, há uma pessoa em pé, vestindo uma blusa estampada. Ao fundo, há um móvel baixo de madeira cinza com uma televisão de tubo e alguns porta-retratos e objetos decorativos. Cabos elétricos estão espalhados pelo chão.
Verso

Governo do Estado cria Empresa Cearense de Audiovisual; saiba impactos

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (4) e deve fomentar produção e consumo de conteúdos no interior do Ceará.

Diego Barbosa
04 de Dezembro de 2025
montagem de fotos de Wesley Safadão, Taty Girl e Luan Santana, atrações do réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará recebem diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da Capital.

Raísa Azevedo
04 de Dezembro de 2025
Uma fotografia noturna mostra um grupo de pessoas em primeiro plano, de costas para a câmera, observando um grande espetáculo de fogos de artifício multicoloridos (predominantemente vermelho, azul, amarelo e dourado) no céu escuro. Os fogos explodem sobre o oceano, iluminando a linha do horizonte e se refletindo na água. As pessoas estão na praia ou em uma área próxima à costa. A atmosfera é de festa e celebração de Ano Novo (Réveillon).
Verso

Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.

Ana Alice Freire*
04 de Dezembro de 2025
Imagem da ministra Margareth Menezes para abertura do evento MICBR+Ibero-América 2025.
Verso

Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas e Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia externa de um edifício branco imponente de dois andares com arquitetura clássica, possivelmente uma construção histórica reformada. Apresenta uma varanda principal (sacada) com grades de balaústres brancos rendilhados e duas portas-janelas em arco, ambas com venezianas brancas fechadas. Uma segunda varanda menor, central, acima da entrada principal, também possui balaústres semelhantes, e uma pessoa está olhando para fora.
Verso

Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Pioneira no Brasil, conquista será implantada em março de 2026.

Diego Barbosa
03 de Dezembro de 2025
Verso

Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

O acesso é gratuito e fica em cartaz no equipamento até maio de 2026.

Agência de Conteúdo DN
03 de Dezembro de 2025
Uma foto em palco, com iluminação dramática, mostra três músicos sentados, executando instrumentos sob luzes focadas em um fundo completamente escuro. À esquerda, um homem mais velho, de barba grisalha e óculos, está sentado tocando um saxofone; ele veste uma camisa de manga comprida de cor clara. Ao centro, um homem sorridente está tocando um acordeão (sanfona), vestindo uma camisa escura; ele está intensamente iluminado por um foco de luz superior. À direita, um homem de cabelo curto e grisalho está sentado tocando um violão, vestindo uma camisa escura e calças claras. A iluminação é de palco, com focos de luz criando um forte contraste entre os artistas e o fundo escuro, sugerindo uma apresentação noturna ou em teatro do trio musical, conforme indicado pelo nome do arquivo: Choro Jazz Jeri - Swami Jr, Teco Cardoso e Bebê Kramer.
Verso

Choro Jazz volta a Jericoacoara com maratona musical e mestres da cena brasileira

Apresentações musicais e oficinas acontecem gratuitamente nesta semana

Ana Alice Freire*
02 de Dezembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura vestindo camisa azul e com bigode.
Verso

Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York

Mais de 50 jornalistas participaram da votação do prêmio.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Gabi Nunes comanda roda de samba na última edição do 'Gabi no Quintal'.
Verso

Fortaleza se torna novo polo de samba do Nordeste

No Dia Nacional do Samba, sambistas cearenses avaliam expansão do ritmo na Capital e no País.

Ana Beatriz Caldas
02 de Dezembro de 2025
Pátio do Iguatemi Bosque.
Verso

Render-CE homenageia a renda de bilro em exposição no Iguatemi Bosque

A mostra apresenta ao público uma releitura da técnica, resultado de colaboração entre universitários e rendeiras do Interior do Ceará.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Djavan irá apresentar a turnê Djavanear 50 anos – Só Sucessos.
Verso

Djavan celebra 50 anos de carreira em nova turnê nacional

Fortaleza recebe o show no dia 30 de maio de 2026.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Matuê, Jorge & Mateus, Matheus Fernandes, João Gomes, Nação Zumbi, Kátia Freitas, Luh Lívia, Falcão e Raça Negra se apresentam neste mês.
Verso

Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

Entre atrações gratuitas e eventos pagos, capital cearense terá apresentações musicais para todos os gostos.

Ana Beatriz Caldas
01 de Dezembro de 2025
Gaby Amarantos na foto. Ela é uma mulher negra com cabelo afro volumoso, óculos de sol retangulares escuros e lábios levemente entreabertos, fazendo uma pose com as mãos unidas à frente do corpo. Ela veste uma camiseta esportiva preta com detalhes em branco e dourado, que inclui a palavra
Silvero Pereira

O Pará vai invadir o Ceará no Festival Elos

Programação gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro em Fortaleza.

Silvero Pereira
30 de Novembro de 2025
foto de dani gondim atriz interpretando marina alves reporter da tv verdes mares
Verso

Atriz que interpretou Marina Alves em filme está com câncer

Dani Gondim anunciou o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025
Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Verso

Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Experiência 360º idealizada pelo Diário do Nordeste funciona diariamente e é indicada para todas as idades.

Redação
29 de Novembro de 2025
Um bebê de olhos verdes/azulados e cabelo castanho, vestindo um body vermelho com detalhes brancos de Natal, sentado no chão e segurando uma grande bola de Natal vermelha e brilhante perto da boca. O bebê olha diretamente para a câmera com uma expressão curiosa. Ao fundo, um ambiente decorado para o Natal, com um Papai Noel de pano grande, uma almofada vermelha com a palavra
Ana Karenyna

5 Tradições natalinas para criar as melhores memórias afetivas

O Natal começa em casa. Confira algumas tradições para envolver sua família.

Ana Karenyna
29 de Novembro de 2025