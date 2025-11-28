Diário do Nordeste
Annie Ernaux mescla escrita e imagem para criar prosa íntima sobre relação amorosa e câncer

Livro "O Uso da Foto" surgiu na busca de criar um "testemunho tangível" do romance com o jornalista Marc Marie.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 18:17)
Verso
Imagem de Annie Ernaux e do jornalista Marc Marie, para matéria sobre o livro O Uso da Foto.
Legenda: Com as fotos, os dois buscavam conservar a imagem da paisagem devastada depois de fazerem amor.
Foto: Divulgação.

Foi da necessidade imperiosa de fixar os vestígios de sua relação com o jornalista Marc Marie que surgiu, para Annie Ernaux, a ideia do livro O Uso da Foto. A obra da vencedora do Nobel de Literatura já é marcada pelo caráter autobiográfico e pelo uso de imagens.

Neste livro, ela constrói a escrita em parceria com Marc, em que ambos partem de fotografias tiradas por eles para escrever textos e elaborar algo que atravessava suas vidas: um câncer de mama. 

E que imagens são essas, afinal? Annie e Marc capturam a disposição exata das roupas deles no chão ao chegarem em casa, antes de se relacionarem.

Para o gesto não se transformar em algo performático, os dois criam algumas regras: não mexer em nada, deixar tudo no lugar. Ter a fotografia como um vestígio, um rastro do que havia acontecido. 

"Semana a semana, as fotos foram se acumulando. Várias dezenas delas, no total. De gesto espontâneo, o ato de fotografar passou a ser um ritual", escreve Marc no livro publicado pela editora Fósforo e traduzido por Mariana Delfini.

Com a prática, os dois buscavam conservar a imagem da paisagem devastada depois de fazerem amor

Capa do livro O Uso da Foto, de Annie Ernaux e Marc Marie.
Legenda: Annie e Marc tiram fotografias e escrevem textos sobre a relação dos dois.
Foto: Divulgação.

Vestígios do cotidiano

Em meio a tudo isso, reside o câncer de mama de Annie Ernaux. Na época, meados de 2003, ela realizava o tratamento e sentia toda sua vida em pausa. As aulas, palestras, e todos os planos para o futuro estavam suspensos no tempo diante da incerteza da morte. 

Ainda que não seja um livro sobre o câncer, que parte da relação com Marc Marie, ambos perceberam que a doença atravessa todos os escritos deles.

A peruca com fios dourados que Annie utilizava, a primeira vez que ele a vê sem o acessório, a coragem de se desnudar e de estar presente em um período tão desafiador.

"Não me parece haver nada melhor que isso para fazermos juntos — um ato, ao mesmo tempo unido e separado, de escrita". 
Annie Ernaux
Escritora

Sobre essa prática, ela ainda acrescenta: "o pensamento de que ele começou a escrever sobre essas fotos, esses indícios de uma noite, me enche de um sentimento até então desconhecido, de uma excitação tanto intelectual quanto física. É um segredo que compartilhamos, uma espécie de nova prática erótica". 

Atravessamentos entre literatura e imagem

Uma única imagem conduz cada texto. A escrita é vista como algo que constrói o objeto, nesse caso, a relação. As palavras servem não apenas para representar a cena, como abrir um espaço capaz de fazer surgir algo novo. 

Annie começa os capítulos descrevendo quase objetivamente o que há na imagem. "Do amontoado, retorcendo-se sobre o piso, emerge uma meia-calça comprida cinza-escura. Perto do sapato, as taças de um sutiã florido...".

A cena é descrita em sua totalidade, mas a escrita mostra algo que rompe os limites da imagem

Imagem das roupas deixadas no chão que registram o relacionamento de Annie Ernaux e Marc Marie.
Legenda: As fotografias guardavam os vestígios do cotidiano.
Foto: Divulgação.

Em seu curso sobre escrita, na qual o presente livro de Annie Ernaux é citado, a pesquisadora Flávia Peret destaca que o exercício da escrita está relacionado com a busca de algo que apenas a própria escrita pode ensinar.

Ela mostra algo que sozinha não conseguiria ver e, por meio das palavras, produz sentido.  E, de fato, é assim que funciona com Ernaux, uma forma de dar corpo a uma experiência efêmera.

"Esta calça cujo corpo está ausente é um pouco isto: quartos, uma poltrona, paredes, uma cozinha, uma concha vazia. Para quem vê de fora, são apenas vestígios. Já nós vemos neles justamente aquilo que não está representado: o que aconteceu antes, durante e logo depois".

Serviço

Livro “O Uso da Foto”
Quanto: R$ 69,90
Onde comprar: Fósforo Editora

