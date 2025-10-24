Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maria Ribeiro expõe a delicadeza do recomeço em novo livro de crônicas

Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa de Não sei se é bom, mas é teu com a foto da maria ribeiro.
Legenda: Livro "Não sei se é bom, mas é teu" reúne crônicas de quase uma década.
Foto: Arte com images de Agnews e divulgação.

Maria Ribeiro nos mostra o Brasil que continua, mesmo tropeçando. O seu novo livro de crônicas “Não sei se é bom, mas é teu” traz mais um arroubo de pertencimento logo após a comoção nacional causada pelo filme “Ainda Estou Aqui”, que levou o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Sua escrita é um estender de mãos, sem pretensão, a tudo aquilo de muito bom que existe em nossa cultura: Walter Salles, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. Domingos Oliveira, Paulo José, e Rubem Fonseca. Rita Lee, Fernanda Young e Cecilia Madonna.

A lista é longa e vale a pena ser desbravada ao longo dos capítulos. O leitor pode muito bem ler esse livro de crônicas, publicado pela Record, com um caderninho e uma caneta ao lado. Surge o desejo de não perder nada.

Sobre o sentimento de euforia contagiante pela vitória de Fernanda Torres, Maria escreve:

“Porque quando algo extraordinário assim acontece - uma atriz brasileira ganhar um reconhecimento desses em um país que sabe o poder do cinema, exatamente vinte e cinco anos depois de sua mãe ter sido indicada na mesma categoria, nossa…quando essas coisas acontecem, fica parecendo que tudo vai dar certo. Que a gente pode se atirar no futuro, ter fé nos encontros”.
Maria Ribeiro
Escritora e atriz

De Guga Chacra a Kendall Roy

Mas seu livro também é sobre a paixão platônica que metade da população feminina do Brasil pareceu ter nutrido por Guga Chacra na pandemia, e sobre o carinho pelo Kendall Roy, da série "Succession". Nas palavras dela: “Shiv, Rom e Kendall são horríveis, mas também provocam compaixão. Sabe aquele date roubada que você já sabe que vai ser roubada, mas vai mesmo assim? Então, eu fui”.

Fala também sobre luto e processos, mostrando que tudo bem ser o tipo de pessoa com dificuldade de desapegar: “Perdi meu pai dez anos atrás - e até hoje não tive coragem de tirar seu nome do meu telefone”. 

A obra inteira é Maria Ribeiro, para quem o camarote da escuta é um dos mais interessantes que já foi. Maria que, na infância, recebeu um bilhete de Tom Jobim que dizia “acorda, Maria, que hoje é dia”. E que aprendeu a amar com Domingos Oliveira, e que um dia percebeu que o tempo passa e está passando.

E Maria, que tanto se inspira e admira Aninha — forma carinhosa de chamar Ana Cristina Cesar — parece organizar esse livro como quem senta na varanda para falar de histórias de um tempo que passou

Veja também

teaser image
Verso

Do fragmento ao livro: 'Pensar com as mãos', de Marília Garcia, reúne ensaios sobre escrita e poesia

teaser image
Verso

Inventário de memórias: escritora mergulha em lembranças agridoces para retratar avó com Alzheimer

'Gosto de andar mesmo caindo'

Ao tratar sobre a pandemia de Covid-19, mostra o caminho percorrido, como sociedade, para chegar até aqui. “Brasileiros pela metade. É isso que temos sido. Vendo nossos povos originários sendo dizimados pelo garimpo ilegal e pela pesca predatória”. 

Em tempos de três manchetes por dia, as crônicas de Maria surgem como desaceleração, reflexão e honra aos mortos. Tudo junto, sem ordem de prioridade. Existe uma busca, no fim, de tornar melhor do que encontrou cada espaço que ocupou. Para ela, o real ocorre justamente na travessia. 

“Gosto de andar mesmo caindo”, escreve Maria. E segue, mesmo errando, perdendo palavras, recomeçando. Sua escrita aparece como um lembrete da força e beleza de nossa "Terra Brasilis", como ela escolhe descrever.

Um país formado por uma gente que "dança de graça, faz teatro para cinco, ama por hábito, cai bonito e junto". Mais vivos do que nunca. 

Serviço

Livro “Não sei se é bom, mas é teu”
Quanto: R$ 69,90
Onde comprar: Editora Record

Assuntos Relacionados
Imagem de capa de Não sei se é bom, mas é teu com a foto da maria ribeiro.
Verso

Maria Ribeiro expõe a delicadeza do recomeço em novo livro de crônicas

Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.

Beatriz Rabelo
Há 28 minutos
Taís Araújo como a delegada Bárbara Lopes na série Reencarne.
Mylena Gadelha

Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões

Obra tem nove episódios e estreou na última quinta (23), no Globoplay.

Mylena Gadelha
Há 2 horas
Imagem de divulgação do espetáculo 'Nosso Baile', com bailarinos reunidos ao centro num palco escuro.
Verso

Bienal de Dança leva apresentações gratuitas para 8 cidades do Ceará

15ª edição do evento começa nesta sexta-feira (24) em Fortaleza e Paracuru.

Redação
24 de Outubro de 2025
Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.
Verso

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Diego Barbosa
24 de Outubro de 2025
Lô Borges posando diante de paisagem de praia. ainda não tem previsão de alta.
Verso

Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas

Redação
23 de Outubro de 2025
Montagem de foto do escritor cearense Pedro Guerra com a capa do livro 'O Maior Ser Humano Vivo'.
Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024

João Gabriel Tréz
23 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de um salão de festas iluminado, cheio de pessoas de várias idades dançando em pares. O casal em primeiro plano, no centro, está de frente para o fotógrafo, abraçado. A mulher veste um macacão ou short-saia xadrez roxo e rosa, e o homem está com uma camiseta vermelha e calça marrom. Mais à esquerda, uma mulher de blusa preta e saia rosa, e uma mulher mais velha de óculos escuros estão se abraçando ou dançando juntas. O ambiente é coberto com pilares de madeira e metal, e há ventiladores de teto. Ao fundo, mais pessoas dançam, algumas em roupas coloridas como um chapéu azul turquesa.
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Casa de forró em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, conquista público fiel aos domingos

Diego Barbosa
22 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.
Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa
20 de Outubro de 2025
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.
João Gabriel Tréz

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

João Gabriel Tréz
19 de Outubro de 2025
Desfile foi realizado na última quarta-feira (15), em Nova York (EUA).
Elaine Quinderé

Victoria’s Secrets aposta em corpos novos, mas tropeça em questões antigas

Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?

Elaine Quinderé
19 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Verso

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz
18 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas
Ana Karenyna

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna
18 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo
17 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas
17 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.
Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.
Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo
16 de Outubro de 2025
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Verso

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

João Lima Neto
16 de Outubro de 2025
Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'
Verso

Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'

O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17).

Redação
16 de Outubro de 2025