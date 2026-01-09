Festival Bora, substituto do ‘Férias na PI’, não será realizado em janeiro; entenda

Apesar de ter sido previsto para ocupar o lugar de festival de férias no calendário da capital cearense, com programação cultural gratuita nos meses de janeiro e julho, o Festival Bora terá apenas uma edição em 2026.

O evento, lançado em julho do ano passado como uma versão expandida e descentralizada do Férias na PI, não terá programação neste mês e deve ganhar uma segunda edição no mês de julho.

O motivo para a não realização da edição de janeiro deve-se a uma escolha da gestão municipal de priorizar a programação do Ciclo Carnavalesco da Capital, que começa no próximo dia 16 de janeiro, além do show de lançamento do álbum “Sons de Fortal - O Fino da Cidade” — produzido pelo selo Iracema Sounds, do Centro Cultural Belchior —, que será realizado neste sábado (10).

Segundo nota enviada ao Verso pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e pelo Instituto Cultural Iracema (ICI), “a não realização de uma edição do Festival Bora em janeiro de 2026 está relacionada a fatores de logística operacional e de calendário da cidade”, já que, após as festividades de Réveillon, haveria apenas um fim de semana para montagem, execução e desmontagem do evento antes do início dos festejos de Pré-Carnaval e Carnaval.

“Nesse período, os efetivos nas áreas de segurança, trânsito e saúde estão concentrados no Ciclo Carnavalesco, o que inviabiliza a estrutura necessária para a realização do festival. Diante desse cenário, o Instituto optou por concentrar a próxima edição do Festival Bora em julho de 2026, garantindo melhores condições operacionais, de segurança e de público”, explica a nota.

Questionados sobre a mudança na periodicidade do evento – já que, em 2027, o Carnaval estará ainda mais próximo ao fim do ano, na primeira semana de fevereiro –, a Secultfor e o Instituto Iracema afirmaram que há a possibilidade de o evento se tornar anual, mas que o cronograma futuro do festival ainda está em avaliação.

Segundo o ICI, a edição do mês de julho já está em planejamento e deve manter o conceito curatorial do primeiro Bora, que contou com grandes nomes da música nacional, mas privilegiou artistas e vocações da cena artística cearense contemporânea, como o samba e o reggae, além de outras atividades em diferentes pontos da orla de Fortaleza.

“A proposta é manter o conceito curatorial do festival, avaliando possíveis ajustes de escala de acordo com as condições de produção, orçamento e articulação institucional”, afirmou o instituto, em nota.

Confira a nota na íntegra:

Primeira edição

A primeira edição do Festival Bora ocorreu entre os dias 4 e 20 de julho de 2025, com programação gratuita em seis pontos da Capital, da Barra do Ceará ao Grande Mucuripe. Segundo a organização do evento, cerca de 30 mil pessoas prestigiaram as apresentações culturais.

Entre os destaques do festival estiveram os shows dos artistas Os Garotin (RJ), Duquesa (BA) e BNegão (RJ), além da inclusão de apresentações de teatro e dança, rodas de conversa com artistas e mais.