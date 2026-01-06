BaianaSystem será atração do Pré-Carnaval de Fortaleza, diz Billboard Brasil

A banda BaianaSystem vai se apresentar no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em janeiro deste ano, segundo informações da Billboard Brasil.

A programação das atrações de Pré-Carnaval e de Carnaval ainda não foi confirmada oficialmente pela Prefeitura de Fortaleza.

O portal, no entanto, divulgou a agenda de shows do grupo baiano para os dois próximos meses, confirmando que o Baiana fará show na capital cearense, dentro do Ciclo Carnavalesco, no dia 31 de janeiro.

Além de Fortaleza, há shows da banda previstos para a Ilha de Itaparica (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) durante o mês de janeiro.