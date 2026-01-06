Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BaianaSystem será atração do Pré-Carnaval de Fortaleza, diz Billboard Brasil

Atrações do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ainda não foram confirmadas pela Prefeitura.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 09:42)
Verso
Dois artistas se apresentam em um palco envolto por luzes e fumaça. Um deles veste uma roupa longa preta com detalhes brancos, enquanto o outro usa camiseta branca, boné claro e calça jeans rasgada, movimentando-se de forma enérgica.
Legenda: Agenda do BaianaSystem, divulgada pela Billboard, prevê show em Fortaleza no dia 31 de janeiro deste ano.
Foto: Lolla/ Divulgação.

A banda BaianaSystem vai se apresentar no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em janeiro deste ano, segundo informações da Billboard Brasil.

A programação das atrações de Pré-Carnaval e de Carnaval ainda não foi confirmada oficialmente pela Prefeitura de Fortaleza.

Veja também

teaser image
Verso

Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

teaser image
Verso

'Sons de Fortal': álbum reúne faixas inéditas de artistas da cena musical cearense

O portal, no entanto, divulgou a agenda de shows do grupo baiano para os dois próximos meses, confirmando que o Baiana fará show na capital cearense, dentro do Ciclo Carnavalesco, no dia 31 de janeiro.

Além de Fortaleza, há shows da banda previstos para a Ilha de Itaparica (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) durante o mês de janeiro. 

Assuntos Relacionados
Na imagem, fotografia colorida em plano médio capturando a alegria de foliões em um bloco de Carnaval de rua. No centro, uma mulher de cabelos curtos e escuros sorri abertamente com os olhos fechados, vestindo uma roupa estampada e colares coloridos. Ao seu redor, outras pessoas dançam e celebram, incluindo uma mulher à direita com adereço de cabeça e blusa verde de franjas, e outra à esquerda com um arco de estrelas douradas e ombro tatuado. O ambiente é ensolarado, arborizado e transmite uma atmosfera de festa e descontração.
Verso

Fortaleza terá 25 palcos no Ciclo Carnavalesco 2026, entre Pré e Carnaval

BaianaSystem divulgou agenda com show em Fortaleza no Ciclo Carnavalesco.

Diego Barbosa
Há 9 minutos
Dois artistas se apresentam em um palco envolto por luzes e fumaça. Um deles veste uma roupa longa preta com detalhes brancos, enquanto o outro usa camiseta branca, boné claro e calça jeans rasgada, movimentando-se de forma enérgica.
Verso

BaianaSystem será atração do Pré-Carnaval de Fortaleza, diz Billboard Brasil

Atrações do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ainda não foram confirmadas pela Prefeitura.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Imagem de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no Critics Choice Awards.
Verso

Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards

Diretor de "O Agente Secreto" lamenta entrega de prêmio no tapete vermelho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Cena do filme O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' avança para próxima fase na disputa por indicação ao Oscar 2026

O filme é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Redação
05 de Janeiro de 2026
O ator Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho posam no palco do Critics Choice Awards, com Kleber segurando um envelope enquanto Wagner sorri ao seu lado. Ambos vestem ternos pretos elegantes em uma composição solene sobre um fundo avermelhado e azulado com luzes desfocadas.
João Gabriel Tréz

Maneira de premiar 'O Agente Secreto' vai além de 'gafe' ou 'desatenção'

Longa brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards, mas não teve momento de celebração no palco.

João Gabriel Tréz
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura à esquerda e Klebler Mendonça Filho à direita.
Verso

Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

O ator apresentou a principal categoria da noite ao lado do diretor Klebler Mendonça Filho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Jimmy Kimmel, o apresentador de talk show, sorrindo e sentado em sua mesa, com um cenário noturno de arranha-céus ao fundo.
Verso

Jimmy Kimmel ironiza e 'agradece' Trump em premiação

Apresentador venceu categoria no Critics Choice Awards.

Redação
05 de Janeiro de 2026
ator Timothée Chalamet levantando o troféu do prêmio de melhor ator por Marty Supreme, no Critics Choice Awards. ele fala ao microfone.
Verso

Timothée Chalamet leva prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards

Ator desbancou o brasileiro Wagner Moura, que concorria na mesma categoria.

AFP e Redação
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também foi premiado.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Capa do álbum 'Sons de Fortal - O Fino da Cidade'.
Verso

'Sons de Fortal': álbum reúne faixas inéditas de artistas da cena musical cearense

Coletânea é o primeiro lançamento do selo Iracema Sounds, do Centro Cultural Belchior, e reúne material produzido durante a primeira edição do projeto 'O Sonho e o Som'.

Ana Beatriz Caldas
04 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

Saiba onde acompanhar o Critics Choice Awards, que tem brasileiros indicados

“O Agente Secreto”, Wagner Moura e diretor de fotografia Adolpho Veloso disputam prêmios.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando os cantores Rosalía e The Weeknd
Verso

Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

Do rock ao k-pop, passando pelo pop e pela música latina, o calendário de grandes apresentações no Brasil em 2026 está movimentado.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Wagner Moura foi um dos destaques de janeiro do The Hollywood Reporter.
Verso

Wagner Moura critica pressão para perder sotaque em Hollywood

Ator falou à imprensa dos EUA sobre identidade e carreira internacional.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Uma montagem de três imagens de divulgação de filmes brasileiros: o curta 'Amarela' à esquerda, que mostra uma jovem nipobrasileira em close; no meio o longa 'O Agente Secreto', com Wagner Moura falando em um orelhão amarelo; e à direita o documentário 'Yanuni', cuja imagem mostra uma mulher indígena olhando para cima em meio à folhagem. Pequenas silhuetas da estatueta do Oscar decoram as extremidades e o centro da imagem, sugerindo uma temática de premiação cinematográfica.
Verso

Sete filmes e profissionais brasileiros que podem ser indicados ao Oscar em 2026

Brasil pode ter destaque em várias categorias na premiação mundial do cinema além do favorito “O Agente Secreto”

João Gabriel Tréz
03 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ser premiados no Critics Choice Awards, neste domingo (4)

Longa de Kleber Mendonça Filho concorre em duas categorias, e baiano disputa mais uma por papel em série estadunidense.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Verso

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

De turnê internacional a diversos nomes de destaque da música cearense e nacional, mercado de shows promete movimentar a capital cearense no novo ano.

Ana Beatriz Caldas
01 de Janeiro de 2026
Praia de Iracema.
Verso

Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Réveillon Fortaleza 2026.
Verso

Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

Noite de virada conta com nove apresentações.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagem gerada por IA que mostra uma mesa de Réveillon decorada com estrelas douradas apresenta uma tábua de frios centralizada, onde queijos, frutas e petiscos rodeiam um pequeno relógio decorativo. Balões dourados e brancos flutuam sobre a composição, que inclui taças de cristal, velas acesas e um globo espelhado sob uma iluminação quente e festiva.
Ana Karenyna

O tempo como decoração na mesa de ano novo

Inspire-se para receber o ano com a calma e o brilho que cada instante merece.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Verso

Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

Comédias, dramas históricos, terror e outros gêneros estão entre as opções.

Redação
31 de Dezembro de 2025