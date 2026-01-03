Diário do Nordeste
Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

Do rock ao k-pop, passando pelo pop e pela música latina, o calendário de grandes apresentações no Brasil em 2026 está movimentado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Colagem mostrando os cantores Rosalía e The Weeknd
Legenda: O ano também marca a volta dos grandes festivais, com destaque para o Rock in Rio e o Lollapalooza.
Foto: Estevam Avellar / Lucas Tavares / TV Globo.

O Brasil está prestes a receber uma enxurrada de artistas internacionais de peso em 2026, com shows confirmados em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais.

Alguns dos nomes que já confirmaram presença incluem Bad Bunny, Guns N’ Roses, My Chemical Romance, The Weeknd, Linkin Park, Oasis e muitos outros 

Em alguns casos, a procura foi tão alta que houve abertura de datas extras. O ano também marca a volta dos grandes festivais, com destaque para o Rock in Rio e o Lollapalooza, que já tiveram ingressos esgotados rapidamente.

Em Fortaleza, haverá apresentação da banda Guns N' Roses na Arena Castelão, do dia 18 de abril. 

Verso

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

Confira a agenda

Rock in Rio 2026

O festival acontece em setembro, no Rio de Janeiro, e já anunciou nomes que empolgaram o público. Elton John é a atração principal do Palco Mundo no dia 7. No dia 11, o grupo Stray Kids faz a estreia do k-pop na Cidade do Rock. 

Já em 12 de setembro, o Maroon 5 encerra a programação do Palco Mundo. Entre os nomes que também movimentaram os fãs estão Demi Lovato, confirmada para o dia 12, e Gilberto Gil, que abre o festival no dia 7. João Gomes marca a estreia do piseiro no evento, ao lado da Orquestra Brasileira, no Palco Sunset.

Bad Bunny

O astro porto-riquenho se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, como parte da turnê mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", a primeira de um artista latino a percorrer estádios em escala global, celebrando o sucesso do álbum homônimo, que dominou as paradas globais e rendeu múltiplos prêmios Grammy e Grammy Latino ao artista

The Weeknd

O cantor retorna ao Brasil com a turnê “After Hours Til Dawn”, que vem quebrando recordes de público. Serão três apresentações: dia 26 de abril no Rio de Janeiro e nos dias 30 de abril e 1º de maio em São Paulo. Em todas as datas, Anitta participa como convidada especial.

Guns N’ Roses

A banda incluiu uma extensa passagem pelo Brasil em sua nova turnê. Os shows acontecem em Porto Alegre (1º/4), São Paulo (4/4), São José do Rio Preto (7/4), Rio de Janeiro (10/4), Vitória (12/4), Salvador (15/4), Fortaleza (18/4), São Luís (21/4) e Belém (25/4).

Rosalía

A espanhola traz a “Lux Tour” ao país em agosto. Inicialmente, faria apenas um show no Rio de Janeiro, no dia 10, na Farmasi Arena, mas abriu uma segunda data no dia 11 após os ingressos se esgotarem rapidamente.

São Paulo concentra grandes shows

A capital paulista será palco de diversas apresentações aguardadas. My Chemical Romance toca nos dias 5 e 6 de fevereiro, no Allianz Parque. Doja Cat faz show único no dia 5 de fevereiro, no Suhai Music Hall.

Já o AC/DC retorna ao Brasil no dia 24 de fevereiro, no Morumbi, enquanto o Big Time Rush sobe ao palco do Espaço Unimed em 6 de março.

Lollapalooza e outros destaques

O Lollapalooza acontece de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, reunindo nomes como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Skrillex, Deftones, Chappell Roan, Doechii e Lewis Capaldi. 

Fechando a agenda, Jorja Smith faz show único em São Paulo no dia 30 de outubro, no Espaço Unimed, após adiar sua vinda ao país.

