Com ingressos esgotados, Bad Bunny confirma show extra no Brasil; confira os detalhes

Bad Bunny fará dois shows da turnê "Debí Tirar Más Fotos" no Brasil. A apresentação extra foi anunciada pelo artista logo após esgotarem os ingressos da primeira data.

Com a confirmação do novo show, o porto-riquenho se apresentará no estádio Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026.

A pré-venda para clientes do banco Santander que possuem cartões nas modalidades Select e Private já está disponível na Ticketmaster, responsável pela comercialização dos ingressos. Outra pré-venda será disponibilizada na próxima segunda-feira (12), também para clientes do Santander. A venda geral será somente na terça (13).

Venda de ingressos

Nas compras virtuais, clientes do Santander poderão pagar via cartão de crédito e em até cinco vezes sem juros ou de seis a dez vezes com juros. Já na bilheteria oficial do evento, as opções são cartões de crédito (em até cinco vezes sem juros) e cartões de débito Santander.

Demais clientes poderão pagar com cartões de crédito em até três vezes sem juros, e de quatro a oito vezes com juros, ou via PIX no site. Também poderão ser utilizados cartões de débito, de crédito (em até três vezes sem juros) e dinheiro em espécie na bilheteria oficial.

Veja os preços dos ingressos

Cadeira Superior – Inteira: R$ 535 / Meia-entrada: R$ 267,50

– Inteira: R$ 535 / Meia-entrada: R$ 267,50 Pista – Inteira: R$ 595 / Meia-entrada: R$ 297,50

– Inteira: R$ 595 / Meia-entrada: R$ 297,50 Cadeira Inferior – Inteira: R$ 875 / Meia-entrada: R$ 437,50

– Inteira: R$ 875 / Meia-entrada: R$ 437,50 Pista Premium – Inteira: R$ 965 / Meia-entrada: R$ 482,50

– Inteira: R$ 965 / Meia-entrada: R$ 482,50 PIT 1 | PIT 2 – Inteira: R$ 1.075 / Meia-entrada: R$ 537,50

Sobre a turnê

A turnê "Debí Tirar Más Fotos" também passará por outros países da América Latina, como República Dominicana, Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Chile e México, além do Japão e Europa.

Segundo Bad Bunny, a tour como uma "carta de amor" ao próprio país, Porto Rico, numa espécie de manifesto da cultura do lugar.