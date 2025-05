Qual o signo do novo papa? Veja mapa astrológico do momento em que Leão XIV virou pontífice

Em 8 de maio de 2025, às 18h07 (horário local), a fumaça branca surgiu da Capela Sistina, anunciando a eleição do novo papa. Nesse instante, em Roma, o signo de Escorpião ascendia no horizonte.

O regente de Escorpião, Marte, encontrava-se em Leão, posicionado no Meio do Céu, simbolizando liderança carismática e coragem. Essa configuração sugere um pontificado marcado por intensidade, autoridade e um desejo de renovação. E não foi à toa que adotou o nome de Leão XIV.

O que os Astros Revelam sobre o Papado de Leão XIV?

A conjunção do Ascendente em Escorpião com Marte em Leão no Meio do Céu no momento de sua eleição sugere um pontificado enérgico e transformador. Essa configuração astrológica aponta para um líder disposto a enfrentar desafios com coragem e a promover mudanças significativas dentro da Igreja. A influência virginiana reforça a tendência a uma liderança focada na organização e no serviço, buscando equilibrar tradição e inovação.

Um Papa Super Virginiano

Nascido em 14 de setembro de 1955, Leão XIV carrega um céu absolutamente virginiano: Sol, Lua, Vênus e Marte no signo de Virgem. Uma assinatura que revela um homem de hábitos simples, trabalho meticuloso, ética impecável e profunda dedicação ao serviço.

Virgem é o signo do cuidado, da observação precisa, da reforma silenciosa e da humildade ativa. Ao contrário de lideranças performáticas, a força virginiana se constrói no detalhe, na escuta, na organização e na fidelidade a uma missão maior.

Esse mapa fala de um papa que veio para servir, organizar, curar feridas invisíveis e reformar com os pés no chão.

A Torre: Sua Missão no Tarô

A carta de missão de vida do novo papa, segundo o Tarô, é A Torre (arcano 16) – símbolo de desconstrução, revelações e rupturas necessárias. A Torre não destrói por vaidade. Ela rompe o que não se sustenta para que a verdade tenha espaço para florescer.

Unindo esse arcano ao seu mapa astral, o que se desenha é um pontificado de reformas discretas porém profundas, confrontos com estruturas envelhecidas, e uma busca firme por uma espiritualidade mais autêntica, simples e verdadeira.

Um Tempo de Rigor, Cura e Verdade

Com Escorpião no ascendente do momento do anúncio, Marte em Leão no alto do céu, e uma alma virginiana profundamente dedicada ao serviço, Leão XIV pode conduzir a Igreja a um tempo de rigor moral, reformas práticas e revalorização da essência espiritual.

Sua missão, como revela o Tarô, será derrubar o que for necessário para que uma nova verdade possa emergir. E ele parece ter sido moldado para isso.

