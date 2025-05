Cardeais teriam visto filme 'Conclave' antes da eleição do novo papa, diz jornal

Com a chegada do conclave para eleger do novo papa, cardeais do mundo inteiro estão no Vaticano para participarem da escolha mais importante da Igreja Católica. No entanto, segundo fonte do jornal norte-americano Politico, alguns dos religiosos recorreram ao filme "Conclave", lançado no ano passado, para aprender mais detalhes sobre a votação.

Sucesso de público e crítica, o longa-metragem dirigido por Edward Berger foi visto por pessoas ligadas à Igreja como um retrato "bastante preciso" do que realmente acontece em um conclave. Baseado nisso, os cardeais se voltaram ao streaming ou foram nos cinemas obter dicas do que fazer no evento real.

Conforme explica o Politico, 80% dos cardeais que estarão na votação foram recentemente indicados pelo papa Francisco e nunca experienciaram um conclave. Assim como visto no filme, outros afirmam que pertencem a dioceses pequenas ao redor do mundo, onde essas informações não chegam com facilidade.

Qual a história do filme "Conclave"?

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Robert Harris, a história do filme "Conclave" é inteiramente ficcional, embora haja a retratação de processos muito próximos de um conclave real. O longa apresenta as tramas e conspirações dos diversos cardeais que disputam o título mais importante da Igreja Católica.

Entre as principais semelhanças com a realidade, está o local de isolamento dos cardeais, o palácio Domus Sanctae Marthae, que foi recriado para o filme. Outra similaridade é que todos os votantes ficam proibidos de terem contato com o mundo exterior, seja por meio de celulares, computadores ou jornais.

Legenda: "Conclave" venceu o Oscar 2025 de Melhor Roteiro Adaptado Foto: Divulgação

O personagem principal, cardeal Lawrence, feito pelo ator Ralph Fiennes, é o camerlengo, responsável por cuidar das finanças do Vaticano e quem lidera o conclave. Na realidade, esse cargo é exercido pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, que faz este papel durante a "Sé vacante", antes da votação.

As cenas em que os cardeais votam entre si para eleger um novo papa também são bem próximas da realidade. As votações ocorrem na Capela Sistina, sob a visão do "Juízo Final", de Michelangelo. Assim que os votos, anônimos, são lidos, eles são queimados.

Conclave real começa nesta quarta-feira (7)

O procedimento para eleger um novo papa começou nesta quarta-feira (7) com a missa "Pro eligendo Pontifice". A celebração foi conduzida por Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e foi aberta ao público.

