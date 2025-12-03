Marcela Tomaszewski expõe agressões e prints contra Dado

A modelo Marcela Tomaszewski, atual Miss Gramado, tornou públicas nesta quarta-feira (3) imagens, prints e um relato detalhado sobre agressões físicas e emocionais que atribui ao ex-namorado Dado Dolabella. As publicações incluem fotos de hematomas e conversas de aplicativo em que o nome do ator aparece associado às mensagens. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Marcela afirmou que evitou falar por receio de críticas e da repercussão envolvendo um relacionamento público. “Fiquei em silêncio. Por medo do julgamento, por ser um relacionamento público, e que desde o início já estava claro para todos que eu era uma ótima mídia para limpar a linha homem agressivo dele, segundo ele eu era ‘uma princesa’ para o público dele”, escreveu.

As imagens compartilhadas mostram diálogos com uma amiga que tenta alertá-la sobre sinais de um relacionamento abusivo e mensagens atribuídas a Dado, em que ele pede que ela publique conteúdos para parecer que tudo estava bem entre os dois. Em um trecho, ele assegura que não queria que a situação fosse vista como “farsa”. A modelo recusa: “Dado, não é melhor deixar claro que não estamos mais juntos e que não tem nada a ver isso tudo. Eu não tenho condições de gravar Stories agora nem nada. Eu tô paralisada, dura. Vomitando de nervosa”, respondeu. Ele sugere que ela tome “uma ducha”.

Em outra conversa, Marcela diz que precisa sair de roupa fechada e envia imagens de hematomas. A resposta seria: “Você tá passando arnica?”.

Fim do namoro

O episódio ganhou repercussão em 25 de outubro, quando veículos de imprensa noticiaram o fim do namoro após uma agressão. Uma amiga da modelo publicou um vídeo em que Marcela aparece com marcas no pescoço e confronta o ex-companheiro, dizendo: "Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida".

Após a repercussão, o casal publicou uma nota conjunta dizendo que o vídeo havia sido divulgado “fora do contexto” e que se tratava de um momento isolado de discussão. Inicialmente, Marcela negou a agressão, mas depois afirmou ter sofrido violência física e psicológica. De acordo com a modelo, fora do Brasil, ela gravou um vídeo afirmando que pedirá medidas protetivas ao retornar.

Dado, por sua vez, apareceu ao lado de sua advogada alegando que havia sido agredido primeiro e mostrando um ferimento na mão causado, segundo ele, por um vidro quebrado.

Histórico de agressões

O ator tem um histórico de acusações de agressão, incluindo condenação em 2008 por lesão corporal contra a atriz Luana Piovani e uma camareira durante gravações de TV.

Marcela, de 27 anos, é modelo, empresária e criadora de conteúdo. Representou Gramado no Miss Universe Rio Grande do Sul e divide nas redes sua rotina profissional e empresarial. Ela havia assumido o relacionamento com Dado em outubro, durante uma viagem a Goiás, onde publicou: “Entre quedas d’água, risadas e abraços… a gente descobriu que felicidade também mora no meio do mato”.