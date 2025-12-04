Parcial da Enquete A Fazenda aponta Mesquita como eliminado

A parcial da enquete da 11ª roça de "A Fazenda 17" aponta Luiz Mesquita como possível eliminado do reality na noite desta quinta-feira (4). Até as 16h, ele aparecia no levantamento realizado pelo Diário do Nordeste com 18% dos votos.

Ele disputa a permanência com Tàmires Assîs, que vem em seguida com 24,8% dos votos, atrás de Saory Cardoso, que desponta com 57,2% dos votos e é a preferida da enquete.

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta. É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.

Veja a parcial e vote na enquete:

COMO FOI A FORMAÇÃO DA 11ª ROÇA

O fazendeiro Walério indicou Saory Cardoso ao primeiro banco da roça. Na votação cara a cara, Dudu recebeu cinco votos e ocuparia o segundo banco da berlinda, mas usou o pergaminho branco que veio de presente de Carol Lekker. O poder anulava todos os votos recebidos por um peão, e então Dudu escolheu zerar os que recebeu.

Segunda mais votada da noite, Tàmires Assîs assumiu o segundo banquinho. Na puxada da Baia, ela selecionou Luiz Mesquita, que começaria o Resta Um.

No entanto, o pergaminho laranja permitiu que Carol desse início à dinâmica e ainda fez o veto na Prova do Fazendeiro.

Após Dudu sobrar e completar a formação, a Miss Bumbum escolheu impedir Mesquita de competir pelo chapéu caipira.

Na arena da disputa, o jornalista levou a melhor, e a roça se consolidou com o filho de Otávio Mesquita, Saory e Tàmires.