BBB 26 terá 'banco de reservas' dos participantes; saiba mais
Reality show estreia oficialmente no dia 12 de janeiro de 2026.
O ano de 2026 para o BBB deve ser um dos mais aquecidos, ao menos no que depender da produção do programa. Entre as novidades anunciadas nesta quarta-feira (3), contadas pelo apresentador Tadeu Schimidt no "Mais Você", está um "banco de reservas" dos participantes, que servirá para substituí-los a qualquer momento.
Segundo Tadeu, a iniciativa deve ser utilizada com aqueles participantes que se recusam a jogar, a se posicionar diante dos conflitos e não entregam o esperado pelo público do reality show: as famosas plantas.
"É o nosso 'mecanismo de combate às plantas'. Em determinado momento, a gente pode falar: 'qualquer um de vocês pode sair e ser substituído por outra pessoa'", explicou o apresentador a Ana Maria Braga.
Questionado sobre como funcionará e onde estará o suposto banco, Tadeu não deu muitos detalhes, mas adiantou que os possíveis participantes estarão no aguardo.
"Elas vão estar em outro lugar aguardando a substituição... É o laboratório. Vai ter gente no laboratório, aguardando ali", contou.
O público, inclusive, deve acompanhar esse laboratório. Até o momento, entretanto, o programa não explicou como o mecanismo irá funcionar. Segundo Tadeu, há informação de que "alguma coisa" vai acontecer no local.
Mais Big Fones
E se já não bastassem os dois Big Fones na casa, a produção resolveu implementar um terceiro. Assim como nas edições anteriores, eles estarão espalhados, abrindo mais possibilidades sobre quem irá atender.
Conhecido como uma ferramenta para movimentar o jogo, o Big Fone pode acrescentar dinâmicas na votação da semana, determinar um paredão, uma eliminação ou até ser usado para brincar com os confinados.
A grande mudança, entretanto, está na mensagem do famoso telefone. "E o mais interessante, o público vai ter mais poder do que nunca no BBB 26. O público vai escolher qual Big Fone vai ter a mensagem", garantiu o apresentador do programa.