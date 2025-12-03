BBB 26 terá 'banco de reservas' dos participantes; saiba mais

O ano de 2026 para o BBB deve ser um dos mais aquecidos, ao menos no que depender da produção do programa. Entre as novidades anunciadas nesta quarta-feira (3), contadas pelo apresentador Tadeu Schimidt no "Mais Você", está um "banco de reservas" dos participantes, que servirá para substituí-los a qualquer momento.

Segundo Tadeu, a iniciativa deve ser utilizada com aqueles participantes que se recusam a jogar, a se posicionar diante dos conflitos e não entregam o esperado pelo público do reality show: as famosas plantas.

"É o nosso 'mecanismo de combate às plantas'. Em determinado momento, a gente pode falar: 'qualquer um de vocês pode sair e ser substituído por outra pessoa'", explicou o apresentador a Ana Maria Braga.

Veja também Zoeira Hytalo Santos alega que vídeos produzidos com menores eram "culturais" Zoeira Sabrina Carpenter critica Casa Branca após uso de música em vídeo contra imigrantes

Questionado sobre como funcionará e onde estará o suposto banco, Tadeu não deu muitos detalhes, mas adiantou que os possíveis participantes estarão no aguardo.

"Elas vão estar em outro lugar aguardando a substituição... É o laboratório. Vai ter gente no laboratório, aguardando ali", contou.

O público, inclusive, deve acompanhar esse laboratório. Até o momento, entretanto, o programa não explicou como o mecanismo irá funcionar. Segundo Tadeu, há informação de que "alguma coisa" vai acontecer no local.

Mais Big Fones

E se já não bastassem os dois Big Fones na casa, a produção resolveu implementar um terceiro. Assim como nas edições anteriores, eles estarão espalhados, abrindo mais possibilidades sobre quem irá atender.

Conhecido como uma ferramenta para movimentar o jogo, o Big Fone pode acrescentar dinâmicas na votação da semana, determinar um paredão, uma eliminação ou até ser usado para brincar com os confinados.

A grande mudança, entretanto, está na mensagem do famoso telefone. "E o mais interessante, o público vai ter mais poder do que nunca no BBB 26. O público vai escolher qual Big Fone vai ter a mensagem", garantiu o apresentador do programa.