Mariah Carey vence processo por plágio de 'All I Want for Christmas is You'

A cantora Mariah Carey venceu processo na justiça após ter sido acusada de um suposto plágio no hit "All I want for Christmas is you", lançado em 1994. Segundo o portal norte-americano TMZ, ela ainda deve receber uma indenização.

A ação judicial, acessada pelo portal, citou a alegação como algo que "não tinha fundamento".

Inicialmente, os autores do processo pediam US$ 20 milhões em danos a Mariah por conta do suposto plágio.

O juiz rejeitou a ação ainda no começo deste ano, impondo, agora, o pagamento de US$ 92.303,20 em indenização diretamente à cantora.

O valor final da indenização é de cerca de US$ 110 mil, já que também devem ser indenizados outros réus como a Sony Music, o produtor Walter Afanasieff e a editora Kobalt Publishing.

Processo desde 2023

Todos os trâmites do processo foram iniciados pelos compositores Andy Stone e Troy Powers, da banda Vince Vance & The Valiants, ainda em 2023. Segundo eles, a cantora havia plagiado uma música de mesmo nome lançada em 1989.

A ação havia sido arquivada em março de 2025 por falta de provas suficientes. Agora, a nova decisão apontou a necessidade de pagamento de indenização a Mariah.

Na última semana, "All I Want for Christmas is You" alcançou a 100ª semana da carreira no topo da Billboard Hot 100.