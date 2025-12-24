Confira looks de famosos na véspera de Natal

Na véspera do Natal, os famosos compartilharam os looks utilizados para as celebrações com a família e para as reuniões na ceia natalina. Nesta quarta-feira (24), as celebridades optaram por tons para combinar com a data.

Assim, escolheram principalmente cores que variam entre o vermelho, o verde e o branco. Além disso, também apostaram no brilho e nos acessórios para compor o look.

As imagens foram publicadas nas redes sociais deles na noite de hoje, como uma forma de celebrar o clima festivo.

Looks de natal dos famosos

Ana Castela e Zé Felipe

Legenda: Os cantores Ana Castela e Zé Felipe publicaram uma foto juntos na véspera de Natal. Foto: Reprodução/Instagram.

Viih Tube e Eliezer

Legenda: Os ex-BBB Viih Tube e Eliezer postaram uma foto com os filhos. Foto: Reprodução/Instagram.

Monica Martelli

Legenda: Monica Martelli escolheu um vestido vermelho. Foto: Reprodução/Instagram.

Rica de Marré

Gabriela Prioli

Legenda: Gabriela Prioli postou uma foto ao lado da família. Foto: Reprodução/Instagram.

Franciny Ehlke Maleh

Legenda: Franciny Ehlke Maleh preferiu apostar no verde. Foto: Reprodução/Instagram.

Virginia