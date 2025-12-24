Confira looks de famosos na véspera de Natal
Artistas e celebridades apostaram em tons temáticos para a noite da ceia.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:53)
Na véspera do Natal, os famosos compartilharam os looks utilizados para as celebrações com a família e para as reuniões na ceia natalina. Nesta quarta-feira (24), as celebridades optaram por tons para combinar com a data.
Assim, escolheram principalmente cores que variam entre o vermelho, o verde e o branco. Além disso, também apostaram no brilho e nos acessórios para compor o look.
As imagens foram publicadas nas redes sociais deles na noite de hoje, como uma forma de celebrar o clima festivo.
Veja também
Looks de natal dos famosos
Ana Castela e Zé Felipe
Viih Tube e Eliezer
Monica Martelli
Rica de Marré
Gabriela Prioli
Franciny Ehlke Maleh
Virginia
Assuntos Relacionados