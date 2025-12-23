Malu Borges abre álbum de viagem da família ao Ceará: 'Paraíso'

A influenciadora carioca Malu Borges, conhecida nas redes sociais pelo conteúdo de moda e comportamento, veio ao Ceará para uma viagem com a família e compartilhou alguns dos momentos no próprio perfil do Instagram.

Nas fotos, Malu apareceu ao lado do esposo, João Victor Borges, e da filha, a pequena Maria Isabel. A influenciadora está grávida do segundo filho do casal e publicou alguns registros mostrando a barriga, além de citar a criança.

Veja a publicação:

"Babymoon energy. Growing a baby, Ceará edition", escreveu ela em inglês, frase que pode ser traduzida para "Lua de mel de bebê. Gestando uma criança, edição Ceará".

Os comentários da publicação mostram diversas mensagens carinhosas dos fãs, cearenses surpresos com a vinda de Malu ao estado e muitos seguidores curiosos para acompanhar a gestação da influenciadora.

Além das publicações no feed, Malu ainda aproveitou para mostrar parte da rotina da família em solo cearense. Os três fizeram passeio de UTV e ainda participaram de um jantar especial.

A influenciadora e os familiares estão hospedados em um hotel de luxo na praia da Taíba, em Caucaia. Segundo ela, o retorno para casa deve ocorrer nesta terça-feira (23) para comemorar o Natal.