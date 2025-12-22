Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término após 5 anos juntos

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não são mais um casal. O fim do relacionamento entre a atriz e o cantor foi anunciado nesta segunda-feira (22) em um comunicado compartilhado nas redes sociais, citando que tudo ocorreu de forma "madura e respeitosa".

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor", disseram os dois na mensagem compartilhada em conjunto.

Veja a publicação:

Segundo a publicação, o término não ocorreu por motivos específicos, mas por conta de uma transformação entre os dois.

"As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", continuou o comunicado.

O ex-casal ainda pediu "sensibilidade e privacidade" no momento de separação, ressaltando que os dois seguem nutrindo "carinho um pelo outro".

Nos comentários da publicação, que ultrapassou 90 mil curtidas em poucos minutos, fãs e amigos dos dois deixaram mensagens carinhosas.