Após AVC grave, Pirula apresenta sequelas e segue em reabilitação

Divulgador científico passou por cirurgia para conter inchaço cerebral e apresenta evolução gradual, segundo familiares.

Escrito por
Redação
Zoeira
Colagem com fotos do youtuber Pirula
Legenda: O acidente vascular cerebral ocorre quando uma região do cérebro deixa de receber sangue adequadamente.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O youtuber e divulgador científico Pirula sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) grave no fim de maio e atravessou semanas de estado crítico, conforme relataram familiares e amigos em uma live transmitida no YouTube.

Segundo os relatos, o quadro exigiu internação com cuidados intensivos e a realização de uma cirurgia para retirada temporária de parte do crânio, procedimento adotado para aliviar o inchaço cerebral. 

O episódio deixou sequelas motoras no lado direito do corpo, além de alterações na fala e na memória, que vêm mostrando melhora progressiva com o tratamento.

Quadro clínico e cirurgia

O AVC atingiu o lado esquerdo do cérebro. Em razão das complicações, Pirula passou a utilizar cadeira de rodas e iniciou ainda durante a internação um processo de reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Amigos afirmam que a compreensão está preservada, enquanto a fala evolui aos poucos, com dificuldade maior para encontrar palavras. A memória reconhece pessoas e acontecimentos, embora ainda apresente falhas pontuais, como o esquecimento de senhas.

As primeiras semanas após o AVC foram consideradas as mais delicadas, com risco elevado de agravamento do quadro.

O que acontece no cérebro durante um AVC

O acidente vascular cerebral ocorre quando uma região do cérebro deixa de receber sangue adequadamente ou quando há sangramento no próprio tecido cerebral. Sem oxigênio e glicose, essenciais para os neurônios, o cérebro começa a sofrer danos em poucos minutos, o que torna o atendimento rápido decisivo.

No caso de lesões extensas, pode haver aumento da pressão intracraniana devido ao inchaço do cérebro, situação que exige intervenções cirúrgicas para evitar danos maiores ou risco de morte.

Fala, memória e efeitos no corpo

Como os comandos do cérebro se cruzam antes de chegar aos músculos, lesões no hemisfério esquerdo costumam comprometer o lado direito do corpo. Quando áreas responsáveis pela linguagem são atingidas, surgem dificuldades para falar, formar frases ou encontrar palavras, mesmo com a compreensão preservada.

Alterações de memória e atenção também podem ocorrer, dependendo da localização e da extensão da lesão cerebral.

Recuperação e reabilitação

Apesar da gravidade do AVC, com reabilitação contínua, áreas preservadas podem assumir parte das funções afetadas, permitindo avanços significativos, sobretudo nos primeiros meses, mas também ao longo de anos.

