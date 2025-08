Youtuber e biólogo Pirulla tem alta após AVC e seguirá tratamento em casa

O biólogo e youtuber Pirulla, de 43 anos, que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em maio deste ano, deixou o centro de reabilitação em São Paulo, na última sexta-feira (1º), e irá fazer o restante do tratamento em casa.

O podcast Os Três Elementos, do qual Pirulla faz parte, publicou uma nota sobre a evolução do quadro de saúde do youtuber. "A partir de agora, ele contará com uma equipe especializada atuando diretamente em domicílio, com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e acompanhamento nutricional", informou.

A evolução tem sido constante, e o comprometimento dele com as atividades diárias é admirável. Está se dedicando com seriedade e bom humor à reabilitação, inclusive nos corrigindo sempre que deixamos escapar algum erro de português ou inglês. Ele segue com seu senso crítico afiado (e o apetite intacto)." Podcast Os Três Elementos Em nota

O comunicado completa que "a jornada continua, e seguimos confiantes, gratos e cercados por uma rede de apoio que tem feito toda a diferença".

Pirulla sofreu o AVC na sua casa, em São Paulo, na noite de 25 de maio deste ano. Ele foi levado ao hospital, onde precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Quem é Pirulla?

Segundo informações do site G1, Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirulla, é criador de um dos canais de ciência mais antigos do YouTube no Brasil e referência no combate à desinformação e à pseudociência.

1,18 milhão de inscritos são contabilizados no Canal do Pirulla, no Youtube, com mais de 800 vídeos. No Instagram, ele tem mais de 308 mil seguidores.

Paulo é graduado em biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é mestre e doutor em zoologia pela Universidade de São Paulo (USP). Em sua pesquisa acadêmica do doutorado, estudou crocodiliformes fósseis da família Baurusuchidae.

O youtuber também é coautor do livro "Darwin sem frescura" (HarperCollins), escrito com o jornalista científico Reinaldo José Lopes. A obra busca explicar as ideias de Darwin de forma mais acessível e atual.