‘Fantástico’ deste domingo (21) traz reportagem especial sobre o Natal
A revista eletrônica também aborda o atentado terrorista na Austrália.
O "Fantástico" deste domingo (21) chega com uma série de reportagens especiais. Essa edição conta com uma produção especial sobre o Natal. Além disso, o “Show da Vida” trará a tradicional troca de presentes.
“O Fantástico foi até a Lapônia, no norte da Finlândia, para conhecer a rotina de uma cidade que encanta todas as idades, onde o espírito do Natal nunca tira férias! O lugar onde um correio especial recebe cartinhas do mundo inteiro endereçadas ao Papai Noel”, anunciou o perfil oficial do programa no Instagram.
Além disso, a repórter Lilia Teles foi até a Rio Bonito do Iguaçu, pouco mais de um mês depois do maior tornado já registrado na região do Paraná. “Entre destroços e recomeços, a cidade se une com força e amor para viver o primeiro Natal depois de tudo”, diz outro anúncio do programa.
O "Fantástico" também desembarcou em Sydney, na Austrália, cenário de um atentado terrorista que deixou 15 mortos e muitos feridos. Entre as vítimas, uma menina de dez anos, uma criança e um sobrevivente do Holocausto.
O repórter Estevan Muniz esteve na cidade para contar as histórias dessas vítimas e também os atos de coragem de quem enfrentou esse dia de terror.
O programa vai ao ar logo depois da final da Copa do Brasil.